Blizzard sucht nach neuen Mitarbeitern, schürt Hoffnung auf ein PvE-Spiel wie das, was Overwatch 2 werden sollte

Blizzard könnte an einem neuen, unangekündigten PvE-Spiel arbeiten. Das lassen zumindest zwei Jobausschreibungen des Unternehmens vermuten.

Blizzard veröffentlichte auf ihrer Karriere-Seite neue Ausschreibungen. Das Unternehmen sucht unter anderen einen Creative Director sowie einen Principal Designer im Bereich Kampf für ein neues Spiel.

Für welches Spiel die Mitarbeiter gesucht werden, wurde bisher noch nicht genau angegeben. Bisher ist nur von einem „unangekündigten Projekt“ die Rede.

Nun steht die Vermutung im Raum, dass Blizzard an einem neuen PvE-Spiel arbeiten könnte – und damit genau das liefert, was sich die Spieler eigentlich in Overwatch 2 gewünscht hatten.

Was steht in den Jobbeschreibungen? So heißt es in der Ausschreibung von Blizzard, dass der neue Creative Director die Aufgabe hat, das bisher unangekündigte Projekt zu entwickeln und zu verbessern.

Die Person wird „das narrative und visuelle Design beaufsichtigen und die Entwicklung der Geschichte und der Welt für das unangekündigte Projekt leiten“.

Der Principal Designer, Combat wird zudem die Konzeption und Produktion aller Elemente in dem unangekündigten Projekt beaufsichtigen, die dafür sorgen sollen, dass „die Kämpfe intuitiv zu erlernen, herausfordernd zu meistern und befriedigend spaßig sind.“ Zudem soll der Kampf-Erfahrung Einfluss auf die Spieler, Gegner und die Umgebung des Games haben.

Weiter wird in der Jobausschreibung beschrieben, dass der Fokus unter anderem darauf liegen soll, die Monster zu spannenden und interessanten Gegnern zu machen, die „von den ersten Bedrohungen bis hin zu legendären Bosskämpfen [reichen], über die die Spieler noch Jahrzehnte lang sprechen werden.“

Nachdem Blizzard vier Jahre lang den PvE-Modus in Overwatch 2 angekündigt hatte, nur um dann die Arbeit daran im Mai 2023 einzustellen, sorgte das für ordentlich Unmut unter den Spielern.

Vielleicht könnte jetzt das neue Projekt genau da ansetzen und den Gamern ein entsprechendes Kampferlebnis liefern, dass sie sich so sehr in dem Helden-Shooter gewünscht hatten. Mehr zu der vernichtenden Reaktion der Community auf den gestrichenen PvE-Modus könnt ihr hier nachlesen: Overwatch 2 hat 4 Jahre einen PvE-Modus versprochen – Der wurde gestrichen und die Fans sind sauer