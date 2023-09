Steam: Genialer Shooter ist wieder da, Update steigert Spielerzahl um 587 % – Kostet weniger als ein Döner

Der Shooter Titanfall 2 ist mit 94 % positiven Reviews eines der Top-Spiele auf Steam. Ein überraschendes Update reaktiviert nun den Multiplayer-Modus und erhöht die Spielerzahl drastisch. Der gefeierte SciFi-Shooter kostet gerade nur 3 € in der Ultimate Edition.

Was war das Problem mit Titanfall 2?

Der Shooter Titanfall 2 erschien 2016 und galt von Beginn an als „Unglücksspiel“, weil er zwischen CoD: Infinite Warfare und Battlefield 1 erschien und im Trubel um die Spiele unterging. Obwohl nur relativ wenige Titanfall 2 gespielt haben, liebten sie das Spiel: Der SciFi-Shooter erhielt zudem tolle Reviews: 89 % auf Metacritic (PS4).

Neben der relativ niedrigen Spielerzahl kamen später Probleme mit dem Matchmaking dazu: Es dauerte sehr lange ein, bis man ein Multiplayer-Match in Titanfall 2 spielen konnte.

Noch im August 2023 war Titanfall 2 auf Steam nur schwach frequentiert. In der Spitze hatte Titanfall 2 im August eine Spielerzahl von 3.248 auf Steam. Das hat sich nun geändert.

Überraschungs-Update bringt Multiplayer und tausende Spieler zurück

Was hat sich geändert? Wie PC Gamer berichtet, ist aus dem Nichts ein neues offizielles Update für Titanfall 2 erschienen, das den Multiplayer repariert hat. Zudem wurde die Featured-Playlist-Rotation erneut aktualisiert.

Darüber hinaus ist aktuell ein Sale aktiv, durch den man Titanfall 2 für 3 € bekommt, günstiger als ein Döner (via steam). Auf Xbox One und PlayStation 4 kostet das Spiel gerade 5 € in der normalen Edition.

Die Spielerzahl von Titanfall 2 ist in der Spitze um 587 % auf 22.327 gestiegen. Der Spieler-Aufschwung begann am 5. September. Den Topwert erreichte man jetzt am Samstag, dem 16. September. Es ist der höchste Spielerzahlen-Wert, den Titanfall 2 seit dem Mai 2023 erreicht hat.

Kryptische Zahlen im Update zu Apex Legends

Was hat es damit auf sich hat? Im aktuellen Patch zu Apex Legends ist am Ende des Blogeintrags ein Hinweis erschienen, mit 3 Nummern:

Incoming Transmission…. Subject: Nessie…. 1394521200 1477638000 1549267200

Die 3 Zahlen sind die Release-Daten von Titanfall, Titanfall 2 und Apex Legends als Unitx-Timestamps (via reddit).

Man vermutet jetzt, die Entwickler von Titanfall und Apex Legends, Respawn, planen entweder ein Titanfall Apex Legends oder haben etwas anderes im Sinn.

