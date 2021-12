Geliebter Shooter Titanfall verschwindet aus den Shops – Haben die Hacker gewonnen?

Aber was haltet ihr von der Sache? Findet ihr die Entscheidung richtig? Hat euch Titanfall auch so gefallen, oder habt ihr den Shooter nie gespielt?

Die meisten können damit leben, denn Titanfall 2 bleibt weiterhin in den Shops und ist auch nicht ganz so stark von den Problemen betroffen. Vielmehr macht sich die allgemeine Sorge breit, dass die Chancen auf ein Titanfall 3 nicht gut stehen könnten.

So reagieren die Fans: Zahlreiche Spieler reagieren traurig, der entsprechende Post im offiziellen Subreddit zu Titanfall hat knapp 20.000 Upvotes (via reddit.com ), aber überrascht ist kaum jemand. Nach den anhaltenden Problemen und der fehlenden Reaktion durch die Entwickler war es für viele nur eine Frage der Zeit.

Auch gab es diverse Nachrichten, die Botschaften der Hacker aufploppen ließen. Darin hieß es unter anderem: “TF1 wird angegriffen, also wird es Apex auch”. Darüber wird die Website “SAFETITANFALL” beworben. Der Hacker-Angriff hat also offensichtlich mit Titanfall zu tun.

Was war da los? Im Juli 2021 wurde Apex Legends von ähnlichen und anderen Problemen geplagt. Hacker griffen die Server an und legten zeitweise die Spielersuche lahm . Diese Angriffe veränderten beispielsweise die Beschreibungen und Titel der Ingame-Playlists des Shooters.

Was bedeutet DDoS-Angriff? DDoS bedeutet Distributed-Denial-of-Service. Bei einem Angriff werden Server mittels Millionen von Bots mit einem so hohen Datenmüll bombardiert, dass diese ins Stocken kommen oder sogar ganz in die Knie gezwungen werden.

Während Titanfall 2 noch nicht ganz so hart von dem Problem betroffen ist, ist die Situtation in Titanfall 1 schon länger ziemlich übel. 2019 wurde bekannt, dass im Multiplayer beider Shooter ein Hacker sein Unwesen treibt .

