Neuer Shooter aus Deutschland ist noch klein auf Steam, feiert große Erfolge auf Twitch

The Cycle: Frontier ist ein Shooter vom Berliner Studio YAGER, der nun offiziell in die Beta auf Steam und im Epic Games Store gestartet ist. Während die Spielerzahlen auf Steam gerade noch recht gering sind, ist das Spiel jedoch auf Platz 2 der Trends auf Twitch.

Was ist The Cycle für ein Spiel? Der neue Free2Play-Shooter erinnert vom Spielprinzip an eine Mischung aus Survival-Game und Hunt: Showdown:

Ihr spawnt nach dem Betreten des Spiels auf einer weitläufigen Map. Dort könnt ihr so lange bleiben, wie ihr möchtet, wobei der Server alle 6 Stunden neu gestartet wird.

Der Fokus liegt darauf, Ausrüstung aber auch Ressourcen wie Erze zu sammeln.

Wie in Hunt: Showdown verliert ihr jedoch eure Ausrüstung, wenn ihr sterbt. Ihr behaltet den Loot nur, wenn ihr es in eurer Spielsession erfolgreich zum Rettungsschiff schafft.

Damit euch nicht zu langweilig wird, gibt es einen Social-Hub mit verschiedenen Fraktionen, die euch wiederum Missionen aufgeben. Über diese könnt ihr neue Waffen und Upgrades freischalten.

Einen Einblick in das Spiel gibt euch dieser neue Trailer:

Wie weit ist der Stand des Spiels? Seit dem 30. September 2021 befindet sich The Cycle: Frontier in einer Beta. Einen Zugang könnt ihr auf Steam oder im Epic Store erfragen. Genauere Infos zur Beta und zu den Inhalten des Shooters findet ihr hier:

Das Spielprinzip des Shooters scheint gut anzukommen. Denn obwohl die Spielerzahlen noch klein sind, sind die ersten größeren Streamer auf das Spiel aufmerksam geworden.

The Cycle ist in den Twitch-Trends auf Platz 2

Wo steht das Spiel gerade auf Steam? In den letzten 3 Tagen konnte The Cycle auf Twitch erste Erfolge verzeichnen. Mit knapp 1,1 Millionen gestreamten Stunden landet das Spiel zwar nur auf Platz 23 aller Kategorien auf Twitch, doch kaum ein anderes Spiel konnte ein so starkes Wachstum vermelden.

In den 3 Tagen zuvor wurde es nämlich gerade mal 200.000 Stunden geschaut.

The Cycle steht in letzten 3 Tagen in den Trend-Spielen deshalb auf Platz 2, direkt hinter Fortnite. Für die Trends wird geschaut, wie viele Zuschauer das Spiel im Vergleich zu den vorherigen 3 Tagen zulegen konnte.

Auch die Zahl der Kanäle, die The Cycle gleichzeitig streamen, sind stark angestiegen. Waren am 15. Oktober nur knapp 25 Kanäle gleichzeitig online, waren es am 19. Oktober sogar über 250, also das Zehnfache.

Die Zahl der gleichzeitigen Zuschauer (links) und der Kanäle, die The Cycle streamen (rechts) – via Sullygnome.

Woher kommen die Zuschauer? Den größten Aufschwung für The Cycle gab es durch den Streamer Jaryd „summit1g“ Lazar, der zu den Top 30 der Streamer auf Twitch zählt.

Er ist bekannt dafür, verschiedene Spiele auszuprobieren und beschäftigte sich schon mehr als 33 Stunden live mit dem neuen Shooter.

Eines der Highlights war dabei der Kill von einem Spieler, der ihn über den Ingame Voice-Chat als “Dummkopf” bezeichnet hatte.

Seine längste Session, mit über 11 Stunden am 17. Oktober endete damit, dass er von einfachen Wölfen gekillt wurde, als er gerade am Sammeln von Erzen war.

Neben summit1g spielten auch die bekannten Streamer xQc (Platz 8 der meistgeschauten Kanäle auf Twitch) und LVNDMARK (Platz 88) das Game.

Gut möglich, dass diesem Beispiel weitere Streamer folgen werden.

Nur knapp 700 Spieler auf Steam

Wie sehen die Spielerzahlen im Vergleich aus? Während summit1g in seinem Livestream zu The Cycle bis zu 21.000 gleichzeitige Zuschauer hatte, kommt das Spiel auf Steam derzeit nur auf durchschnittlich 711 Spieler (via SteamCharts). Die Spielerzahlen aus dem Epic Store kennen wir nicht, doch nach unserer bisherigen Erfahrung werden sie tendenziell eher etwas niedriger ausfallen.

Die geringen Spielerzahlen dürften zum einen daran liegen, dass The Cycle sich derzeit noch in einer Beta befindet und man aktiv nach einem Key fragen muss. Zum anderen ist der neue Shooter vom deutschen Entwickler YAGER auch noch recht unbekannt.

Falls ihr das Spiel selbst ausprobieren wollt, könnt ihr euch weiterhin für die Beta auf Steam oder Epic Games bewerben.