Rundenbasierter Ego-Shooter stellt Genre auf den Kopf – Kommt morgen für Steam und Game Pass

Was haltet ihr von Lemnis Gate? Findet ihr das Konzept spannend? Oder entsprechen solche komplizierten Mechaniken nicht eurem Geschmack? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.

Es soll zudem Ranglisten-Spiele für die Wettkämpfer unter euch geben. Gespielt wird auf insgesamt 11 Karten, die sich stark in Aufmachung und Design unterscheiden. Von verschachtelten Weltraum-Basen bis hin zu felsigen Gegenden findet man eine große Auswahl. (via lemnisgategame.com )

Und was ist, wenn ich draufgehe? Sobald ihr sterbt, ist der betroffene Operator im Geist-Modus unterwegs. Ihr könnt euch bewegen, als wärt ihr noch am Leben und ganz normal Aktionen ausführen.

Die Maps erinnern noch an herkömmliche Multiplayer-Shooter und ihr könnt euch frei auf ihnen bewegen, doch es gibt einen essenziellen Unterschied: Die Matches finden in Runden statt und die Zeit lässt sich um 25 Sekunden zurückspulen. Das klingt auf den ersten Eindruck verwirrend und genau das ist es auch. Doch diese Herangehensweise ist faszinierend.

Lemnis Gate dürfte einer der innovativsten und ungewöhnlichsten Shooter der letzten Zeit sein. Der Multiplayer-Titel erscheint am 28. September und kommt sogar in den Xbox Game Pass. MeinMMO zeigt euch, warum der Shooter so ungewöhnlich ist und was euch erwartet.

