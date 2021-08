Far Cry 6 spielt auf der an Kuba angelehnten Insel Yara, auf der ein Diktator mit Hilfe von politischen Gefangen, Drogen und Waffen einen Terrorstaat errichtet ...

Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

So könnt ihr abstimmen: In dem Umfrage-Tool weiter unten könnt ihr angeben, auf welchen der 4 großen Shooter ihr euch bis jetzt am meisten freut. Ihr könnt nur einen auswählen und die Wahl kann nicht mehr rückgängig gemacht werden, überlegt’s euch also gut.

In den letzten Monaten von 2021 erscheinen jede Menge großer Games, drunter 4 richtig dicke Shooter aus den bekannten Franchises CoD, Battlefield, Halo und Far Cry. Welchen davon werdet ihr spielen?

Insert

You are going to send email to