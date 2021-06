Far Cry 6 spielt auf der an Kuba angelehnten Insel Yara, auf der ein Diktator mit Hilfe von politischen Gefangen, Drogen und Waffen einen Terrorstaat errichtet hat. Ihr schlüpft in die Rolle eines Guerrilla-Rekruten, der sich gegen das Regime auflehnt. Den Shooter spielt ihr in der

Ego-Perspektive und die Waffen sollen ähnlich wie in Far Cry New Dawn selbst zusammengebaut werden. Unklar ist derzeit, ob Far Cry 6 einen Koop-Modus bekommt. Der Release ist für Oktober 2021 angesetzt.