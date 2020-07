Far Cry 6 geleakt – Infos zu Multiplayer, Setting und Bösewicht

Der nächste Teil von Far Cry ist geleakt! Far Cry 6 soll schon im Februar 2021 erscheinen und sogar einen Multiplayer haben. Wir geben euch die Infos.

Was wurde nun geleakt? Im japanischen PSN-Store tauchten plötzlich Bilder und Infos zum neuen Spiel von Ubisoft auf. Dabei wurde ganz schön viel verraten, wie etwa:

Der Schauplatz

Der Bösewicht

Eure Mission

Der Release-Termin

Bislang handelt es sich hierbei noch um unbestätigte Infos. Ihr solltet sie also mit einer Portion Skepsis betrachten.

So soll wohl das Cover von Far Cry 6 aussehen.

Far Cry 6 mit Multiplayer in Südamerika

Wo soll Far Cry 6 spielen? Der Teil soll im Staat Yara spielen. Das soll wohl in Mittel- oder Süd-Amerika liegen. Viele Fans ziehen hier eine Verbindung zum Staat Kuba.

Ihr bewegt euch dabei durch dichten Dschungel und durch die Hauptstadt Esperanza. Passend dazu gibt es aber auch noch paradiesische Strände, die den Karibik-Flair perfekt machen.

Worum soll es gehen? Ihr zieht als Guerilla-Kämpfer in die Schlacht und tragt den Name Dani Rojas. Ihr wollt eure Heimat Yara vor dem brutalen Regime befreien.

Wer ist euer Gegenspieler? Natürlich kämpft ihr gegen den Diktator Anton Castillo, doch dieser Schurke ist auch außerhalb von der Far-Cry-Welt bekannt.

Hierbei gibt es eine kleine Überraschung. Giancarlo Esposito verkörpert den brutalen Diktator. Ihn kennt ihr vielleicht aus Breaking Bad, denn dort spielte er den Drogen-Baron Gustavo Fring. Vor einigen Tagen kam bereits ein Leak ans Tageslicht, der den Schauspieler als Bösewicht in Far Cry 6 entlarvte. (via GameStar)

Wann soll Far Cry erscheinen? Laut Leak soll Far Cry 6 am 18. Februar 2021 erscheinen. So lange müssen wir also nicht mehr warten.

Gibt es einen Multiplayer? Davon ist auszugehen. Auf dem Leak aus dem PS-Store sieht man auch die Aussage „Online-Multiplayer-Games benötigen einen Bezahl-Service von PlayStation Plus“.

Hier links im Bild sieht man die Aussagen, dass PlayStation-Plus benötigt wird. Quelle: Resetera

Ihr könnt also wohl online mit euren Freunden spielen, doch benötigt zumindest auf der PlayStation die Plus-Mitgliedschaft.

Hier könnte man wohl damit rechnen, dass sie wieder den Koop-Modus implementieren, den wir bereits aus Far Cry 5 kennen. Dort nahm allerdings der zweite Spieler nur eine Nebenrolle ein. Ihr konntet nicht zusammen das Spiel durchzocken, sondern nur der Fortschritt vom ersten Spieler wurde anerkannt.