Ups, da ging wohl was schief. Denn Ubisoft hat in manchen Ländern versehentlich den Trailer zum Season Pass von Far Cry 6 geleakt. Wenn der Leak zutrifft, könnt ihr drei der schrecklichsten und coolsten Schurken der Serie selbst spielen!

Was hat es mit dem Leak auf sich? In Russland wurde jüngst ein Video auf YouTube von Ubisoft veröffentlicht. Darin war Material aus dem Season Pass zum kommenden Far Cry 6 zu sehen. Da es sich wohl um ein Versehen handelte – Womöglich war ein Datum zur automatischen Veröffentlichung im Rahmen der E3 2021 falsch eingegeben worden – würde das Video schnell gelöscht.

Doch findige Fans hatten es bereits gespeichert und via reddit weiter verbreitet. Dort könnt ihr den Leak immer noch sehen.

DLC lässt euch wohl die coolsten Bösewichte der Far-Cry-Serie spielen

Was war in dem Video zu sehen: Das Video zeigt drei Szenen, in denen die Schurken Vaas, Pagan Min und Joseph zu sehen sind. Das allein sollte schon die Herzen von Far-Cry-Fans höher schlagen lassen, denn alle drei gelten als gut ausgearbeitete Figuren, die man liebt zu hassen.

Doch in dem Video ist zusätzlich vor jedem Clip noch ein „Du bist …“ gefolgt vom Namen des entsprechenden Bösewichts, zu sehen. Das wiederum dürfte bedeuten, dass man in den DLCs Episoden aus dem Leben der drei Schurken spielt und selbst in deren schurkische Haut schlüpft.

Wie zuverlässig ist der Leak? Freilich ist nicht klar, ob das aus dem Leak stammende Material wirklich authentisch ist. Da aber vor kurzem Ubisoft Canada via Twitter eine Umfrage startete, welcher Bösewicht der Reihe der beste sei und eben jene drei Schurken aus dem Leak dort zur Wahl standen, stehen die Chancen nicht schlecht, dass wir tatsächlich die drei Schurken in dem kommenden Season Pass zu Far Cry 6 spielen dürfen:

Näheres erfahren wir spätestens zur großen Show Ubisoft Forward am Samstag, dem 12. Juni 2021 im Rahmen der Live-Streams zur E3 2021. Dort werden dann sicherlich auch weitere Infos zu den kommenden neuen Features von Far Cry 6 und anderen Ubisoft-Titeln näher beleuchtet.