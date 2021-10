Far Cry 6 nennt euch Versager, wenn ihr aufhört, es zu spielen

Offenbar hat sich Entwickler bei Ubisoft eine “kreative” Idee einfallen lassen, um Spieler daran zu erinnern, Far Cry 6 weiterzuspielen. Einige bekamen E-Mail-Post von Castillo, dem Diktator aus dem Open-World-Spiel. Manche Adressaten sind aber nicht begeistert darüber.

Was für eine Mail ist das? Wie der Nutzer Brendan Sinclair über Twitter schreibt, habe er vor kurzem eine E-Mail von Ubisoft erhalten. Diese Mail war erinnerte ihn “freundlich” daran, dass er in letzter Zeit nicht so viel Far Cry 6 gespielt habe.

Die freundliche Mail ist angeblich vom Diktator Castillo persönlich. Der wird übrigens vom bekannten Breaking-Bad- und Mandalorian-Darsteller Giancarlo Esposito gespielt.

Die Figur ist der neue Bösewicht des Far-Cry-Ablegers, Diktator und wahrlich kein sehr sympathischer Zeitgenosse. In der Mail heißt es dann sowas wie “Es war amüsant, dich versagen zu sehen”. Außerdem zeigt die Mail die Spielzeit.

In den Augen von Ubisoft und dem Diktator ist die offenbar nicht immer hoch genug. Die meinen dazu nämlich:

Hola, Rojas. Ich wollte dir dafür danken, dass du mir in Yara freie Hand lässt. Lass es ruhig angehen und wisse, dass Yara in guten Händen ist. – El Presidente Via Twitter.com

Was ist damit gemeint? Yara ist die Insel, auf der der neueste Far-Cry-Ableger spielt. Die Insel wird von Diktator Castillo unterdrückt, ihr kämpft als Dani Rojas auf der Seite der Rebellen. Die Mail soll also aussehen, als würde der Diktator persönlich euren Einsatz verspotten.

Darunter steht noch der Zusatz: “Sicherlich kannst du das besser”, mit der Spielzeit von Sinclair. Der hat bisher 3 Stunden in Far Cry 6 verbracht.

Offenbar kriegen diese Mails nicht nur inaktive Spieler, wie sich durch Illegaldesi Gaming zeigt. Der hat trotz 7 Stunden Spielzeit und über 1300 Kills eine ähnliche Mail bekommen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Spieler amüsieren sich, aber nicht jeder ist davon begeistert

Was meinen die Spieler zu dieser Aktion? Sinclair selbst scheint nicht so begeistert zu sein. Er kritisiert das ohnehin schon “rücksichtslose” Design vieler Spiele, das einen zum Weiterspielen animieren soll. Diese Mail sei für ihn der nächste Schritt, um Spieler zu “schikanieren”.

Auch Just_a_user_name sieht das kritisch: “Jedes Spiel möchte jetzt deine volle und ungeteilte Aufmerksamkeit.” (via reddit.com)

Andere sehen das etwas lockerer. Auf reddit schreibt beispielsweise Filthy-Shisno: “Das Spiel, das dich einen Versager nennt, weil du einen virtuellen Diktator nicht gestoppt hast, bringt mich zum lachen. Stellt euch vor, Dark Souls würde euch all eure Tode und Fortschritte per E-Mail schicken, wenn ihr es 3 Wochen lang nicht spielt.” (via reddit.com)

Coolman_Rosso malt sich aus, was passiert, wenn man die Mails ignoriert. Möglicherweise klingelt ja Giancarlo Esposito, der Darsteller des Diktators personlich bei einem Zuhause an der Tür und meldet sich wie folgt:

Hallo Sir, ich bin Giancarlo Esposito. Vielleicht erinnern Sie sich an mich aus Breaking Bad, aber ich hoffe, dass Sie sich auch an mich aus dem erfolgreichen Videospiel Far Cry 6 erinnern. Es würde mich allerdings nicht überraschen, wenn Sie das nicht tun, da Sie laut Aufzeichnungen seit über einer Woche nicht mehr gespielt haben. Ich bin heute aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung hier, um Ihnen zu sagen, dass Sie s****** sind und der Sieg mir gehört. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, mein Auto hält die Müllabfuhr davon ab, Ihren Müll einzusammeln, in dem, wie ich hinzufügen möchte, auch Sie enthalten sein sollten. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit.” via reddit.com

Einige finden, dass es nichts großartig bemerkenswert ist und schon gar kein Grund, sich wirklich aufzuregen.

Während sich manche also davon gestört fühlen und darin die nächste Ebene von Spielermanipulation sehen, finden es andere entweder witzig oder einfach nur nicht relevant.

Far Cry 6 ist seit dem 7. Oktober auf PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 und PS4 verfügbar.

Wie kam Far Cry eigentlich an? Nach dem Release waren die Stimmen zum Open-World-Shooter etwas durchwachsen.

Es waren Wertungen von 45 bis 94 dabei. So gab es Lob für die Spielwelt und das Gameplay, während die Story eher kritisch gesehen wird. Wir haben einige Stimmen für euch zusammengefasst.