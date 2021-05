Far Cry 6: Trailer mit Gameplay geleakt – Zeigt Waffen und … Liebe für Krokodile

Eigentlich sollte das Gameplay zu Far Cry 6 heute offiziell vorgestellt werden, doch ein YouTuber stellte sein Video vorzeitig rein und leakte Gameplay-Szenen einen Tag zu früh. Wir zeigen euch, was bekannt ist.

Das wurde geleakt: Das Video zeigt in rund 5 Minuten eine Mischung aus Gameplay und Kommentar zum neuen Teil der Far-Cry-Serie. In der Community schlägt der Leak hohe Wellen, denn er gibt Einblicke in die Wahl des Protagonisten und zeigt eine besondere Raketen-Angriff-Fähigkeit.

Eine gewisse Nähe zu Tieren kennen wir auch aus den vergangenen Teilen der Serie. In Far Cry 6 ist es offenbar möglich, ein Krokodil zu streicheln.

Infos aus dem geleakten “Far Cry 6”-Trailer

Protagonist: Offenbar könnt ihr am Anfang der Story von Far Cry 6 wählen, ob ihr mit einem Mann oder einer Frau spielt. Im eingebetteten Video seht ihr die beiden möglichen Protagonisten bei etwa 3 Minuten und 30 Sekunden.

Waffen: Im geleakten Trailer sieht man eine Minigun, Maschinengewehre, eine Pistole mit Schalldämpfer, Granaten, einen CD-Player (der den Macarena-Song abspielt) und mit CDs schießt und auch ein Scharfschützen-Gewehr. Ein Bogen darf natürlich auch nicht fehlen. Viele der Waffen wirken so, als hätte man sie aus Resten zusammengebaut.

Für den Nahkampf gibt es ein Messer oder ein Schwert. Um Kameras und andere elektrische Geräte lahmzulegen, könnt ihr sowas wie eine EMP-Granate werfen, die wohl einen elektrischen Schock abstößt.

Wurfwaffen sind auch zu sehen.

In manchen Szenen trägt der Protagonist eine Art Jet-Pack auf dem Rücken, das den Spieler kurz in die Luft hebt und währenddessen die Fläche darunter in einem größeren Umkreis verbrennt. Das funktioniert wohl als AOE-Angriff.

Besondere Fähigkeit: Es gibt einen ausgefallenen Raketenwerfer, der wohl als Spezialfähigkeit eingesetzt werden könnte. Die Kamera wechselt dabei in die 3rd-Person-Ansicht, während aus dem Raketenwerfer-Rucksack eine Salve von Geschossen abgefeuert wird, die wenig später am Zielort einschlägt. Ihr seht das bei 1:15 im Trailer.

Tiere: Pferde könnt ihr streicheln, füttern und auch reiten. Der Trailer zeigt auch Krokodile, die ihr füttern und streicheln könnt. Das wirkt nun etwas ungewöhnlich, doch offenbar können die Krokodile sogar für euch kämpfen. Man kennt so etwas schon aus Far Cry 5, wo ein Puma, ein Hund und ein Bär an eurer Seite kämpfen konnten. Diesmal sind es dann wohl Krokodile.

Der Trailer zeigt auch einen süßen Dackel, der offenbar Probleme mit seinen Hinterläufen hat und deshalb von Rädern unterstützt wird. Er wird euch wohl auch im Kampf helfen können. Sein Name ist Chorizo und er wurde bereits von Far Cry vorgestellt.

Fahrzeuge: Im Video sieht man normale Zivilfahrzeuge, aufgemotzte zivile Autos mit einer Ramme, Sportwagen mit Waffen und Gelände-SUVs. Auch Motorräder gehören wieder dazu.

Mehr zu Far Cry 6

Wann ist Release? Far Cry 6 soll noch im Jahr 2021 erscheinen. Ein genaues Datum ist noch unbekannt.

Was kostet es? Ihr könnt Far Cry 6 bereits vorbestellen. Es erscheint in 3 unterschiedlichen Editionen (Standard, Limited und Ultimate).

Wo gibt es mehr Infos? Einen Einblick in die Story und zum Setting von Far Cry 6 zeigen wir euch hier. Da wird schon genauer vorgestellt, gegen welchen üblen Typen man im neuen Teil antreten muss und was die Geschichte dahinter ist.

Wie sieht’s mit Far Cry 6 bei der E3 2021 aus? Das Gameplay zu Far Cry 6 soll heute, am 28. Mai, offiziell vorgestellt werden. Um 18:30 Uhr soll die Premiere stattfinden. Allerdings rechnen Spieler aus der Gaming-Community fest damit, dass es während der E3 2021 noch weitere Infos zum Spiel geben wird.

Wir von MeinMMO sind offizieller Medienpartner der E3 2021. Bei uns auf der Webseite werdet ihr rund um die Messe mit den wichtigsten Informationen, News und Trailern versorgt. Neuigkeiten zu Far Cry 6, die während der kommenden E3 2021 besprochen werden, findet ihr dann hier bei uns.