Seht also zu, dass ihr am E3-Wochenende genug Zeit mitbringt, um all die coolen Events und Features bei uns zu genießen!

So macht ihr bei uns mit: Ein großer Teil des Programms richtet sich direkt an euch als Community und lädt zum Mitmachen ein: Es gibt unter anderem Abstimmungen, gemeinsame Spiele mit euch und ein dickes Gewinnspiel.

Wer moderiert die E3 bei uns? Als Moderatorenteam haben wir die Hosts Ann-Kathrin Kuhls , Michael Obermeier und Maurice Weber am Start. Mit ihnen werdet ihr an den 4 Tagen des Events spannende News, spektakuläre Reveals und unterhaltsame Streaming-Momente erleben.

Insert

You are going to send email to