Der Start der E3 2021 steht bevor und die Gaming-Szene freut sich auf Pressekonferenzen und Streams, in denen Spiele vorgestellt werden. Mit dabei sind Microsoft, die Nintendo Direct und auch Square Enix. Wir zeigen euch, auf welche Konferenzen ihr euch am meisten freut.

Wann startet die E3? Offizieller Start der E3 2021 ist Samstag, am 12. Juni. Doch schon zuvor laufen Events wie der Battlefield-2021-Reveal, den Spieler mit der E3 in Verbindung bringen.

Wir zeigen euch hier, was ihr zum Beginn der E3 2021 wissen müsst und die Auswertung davon, welche Streams ihr unbedingt sehen möchtet.

Die Startzeiten der E3 2021

Wann geht der erste E3-Stream los? Den Start macht die Übertragung der Pre-Show zur E3 2021. Die beginnt am Samstag um 19:00 Uhr. Danach übernimmt Ubisoft das Programm.

Samstag: Ab 19:00 Uhr Pre-Show zur E3 Ab 20:00 Uhr Ubisoft Forward Pre-Show Ab 21:00 Uhr Ubisoft Forward Ab 23:00 Uhr Gearbox E3 Showcase ab 23:45 Uhr GamesBeat Session

Sonntag ab 17:45 Uhr

Montag ab 17:00 Uhr

Dienstag ab 17:00 Uhr

Wir haben für euch einen großen Zeitplan angelegt, den wir stets aktuell halten. Darin findet ihr alle Termine und Uhrzeiten für die Streams der E3 2021.

Was passiert vorher? Noch vor dem Beginn der E3 2021 tut sich einiges. Denn das neue Battlefield für 2021 wird vorgestellt. Außerdem läuft als Kontrastprogramm zur E3 das sogenannte Summer Game Fest. Bei diesem Fest sind große Namen wie Blizzard, Epic Games, Gearbox und auch Capcom vertreten.

Offiziell gehört das Summer Game fest nicht zur E3, aber es findet zur E3 statt und gemeinhin betrachten User alle Gaming-Events, die zur E3 stattfinden, als Teil der E3, ob es nun offiziell so ist, oder nicht.

Der weltweite Reveal des neuen Battlefield erfolgt am 9. Juni um 16:00 Uhr – Zuvor gabs aber schon einen großen Battlefield-Leak im Origin-Store mit Namen, Release-Datum und Bildern

Das Summer Game Fest startet am Donnerstag, den 10. Juni, um 20:00 Uhr

Auf diese Pressekonferenzen freut ihr euch

So stimmt ihr ab: Wir haben euch in einer Umfrage gefragt, auf welche Konferenzen ihr euch bei der E3 2021 am meisten freut. Die Umfrage findet ihr hier auf MeinMMO. Jeder von euch hatte genau eine Stimme, die er einer Konferenz zuteilen konnte. Am 9. Juni 2021 um 15:11 Uhr haben 821 Leute abgestimmt. Das sind die Konferenzen, auf die ihr euch am meisten freut:

Xbox & Bethesda mit 270 Stimmen – etwa 33 %

EA: Battlefield Reveal mit 153 Stimmen – etwa 19 %

Nintendo Direct mit 144 Stimmen – etwa 18 %

Square Enix Showcase mit 91 Stimmen – etwa 11 %

Ubisoft mit 77 Stimmen – etwa 9 %

PC Gaming Show mit 45 Stimmen – etwa 5 %

“Eine andere” mit 27 Stimmen – etwa 3 %

Devolver Digital mit 9 Stimmen – etwa 1 %

Future Games Show mit 5 Stimmen – etwa 1 %

Das schreibt ihr dazu: In den Kommentaren habt ihr uns verraten, warum ihr euch auf die speziellen Termine freut.

Zord: “Starfield ist für mich aktuell das einzige Spiel, auf das ich gespannt bin und ein wenig Hype verspüre (vor allem, nachdem ich in den letzten Monaten viel Skyrim und Fallout gespielt habe), ansonsten erwarte ich von der E3 bislang recht wenig.”

Schwammlgott: “Natürlich auf die MS&Bethesda Konferenz, werd ich mir auch live anschauen. Bin aber auch ein wenig neugierig auf Ubisoft, hoffe noch immer auf ein Splinter Cell, oder auf Prince of Persia. Dieses Sands of Time Remaster find’ ich weniger interessant, ist nämlich der schlechteste Teil der Trilogie. Sollen lieber die komplette Trilogie neu rausbringen. Bin zwar kein großer Fan von Remastern, aber diese Trilogie wäre ein Day1 Kauf meinerseits.”

Namma: “Nintendo, Microsoft und Ubisoft. Eigentlich Square Enix, allerdings sind dort keine Spiele dabei, die mich interessieren und zu Dragon Quest gab es ja schon eine Vorstellung 🥰”

Nakazukii: “Ich freue mich am meisten auf den Battlefield Reveal.”

Bienenvogel: “Bethesda wird sicher interessant, allein, um endlich Klarheit zu haben, wie es in Sachen Exklusivität aussieht. Und natürlich, ob sie Starfield zeigen (es wäre merkwürdig wenn da gar nichts kommt) und wie es aussieht. Ansonsten im Vorfeld reizt mich nicht viel, außer Far Cry 6 vielleicht. Hoffe daher auf einige Überraschungen. Live werde ich mir aber wohl nichts davon reinziehen, da reichen dann die Trailer am Tag danach.”

Habt ihr inzwischen schon neue Favoriten bei den Streams der E3? Dann schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Gamern aus.

Als Ausblick auf eure bisherige Lieblingskonferenz haben wir schon mal geschaut, was euch da erwarten kann. Microsoft & Bethesda, das erwarten wir von der großen E3-Show.