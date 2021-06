Auch Ubisoft wird auf der diesjährigen Spielemesse E3 traditionell eine Pressekonferenz abhalten. Im Rahmen der großen Show Ubisoft Forward wird es Neuigkeiten zu bestehenden und neuen Spielen des Publishers geben. MeinMMO fasst zusammen, was bisher zu diesem Event bekannt ist und was die Fans dort erwartet.

Was hat es mit Ubisoft Forward auf sich? In Kürze startet die E3 2021 – eine der wichtigsten Videospielmessen des Jahres. Diesmal findet die Messe vom Samstag, den 12. Juni, bis Dienstag, den 15. Juni, statt – in rein digitaler Form. In diesem Zeitraum werden allerlei namhafte Spielehersteller ihre Pressekonferenzen abhalten.

Mit von der Partie ist traditionell auch der große Publisher Ubisoft, der zahlreiche riesige Franchises wie Rainbow Six, Far Cry, Ghost Recon, Assassin’s Creed oder The Division im Portfolio hat. Im Rahmen der Show Ubisoft Forward sollen dann neue Spiele enthüllt und Neuigkeiten zu laufenden Games präsentiert werden. Zudem wurden auch einige Überraschungen seitens Ubisoft versprochen.

Alles Wissenswerte zur Ubisoft Forward Pressekonferenz 2021

Wann findet Ubisoft Forward statt? Die große Ubisoft-Show läuft am Abend des 12. Juni in 3 Teilen ab:

Es gibt eine Pre-Show, die bereits um 20:00 Uhr deutscher Zeit beginnt

Das Haupt-Event, also die eigentliche Pressekonferenz von Ubisoft, startet dann um 21:00 Uhr

Anschließend gibt es ab 22:00 Uhr noch eine Aftershow

Wie kann man Ubi Forward verfolgen? Zum einen wird es einen E3 Live Stream (auf YouTube) zur Pressekonferenz von Ubisoft geben. Alternativ wird man die Show auch über die Event-Seite von Ubisoft anschauen können. Zum anderen werden aber auch wir von MeinMMO das Event für euch in einem Ticker live mitverfolgen und zusätzlich mit aktuellen News begleiten.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zu Ubisoft Forward 2021 anschauen:

Was wird auf der Ubi Forward PK gezeigt?

Ubisoft selbst spricht von verschiedensten Inhalten wie Infos zu Publikumslieblingen, Neuankündigungen und auch ein paar Überraschungen. Folgendes ist bislang bekannt:

Pre-Show: Hier soll es unter anderem Neuigkeiten zu

For Honor

Trackmania

The Crew 2

Brawlhalla

Watch Dogs: Legion

und mehr

geben.

Rainbow Six Quarantine wurde aus nahliegenden Gründen zu Extraction umbenannt

Main Event: Hier sollen dann die großen Ankündigungen erfolgen, Updates für große laufende Titel präsentiert und einige Überraschungen eingestreut werden. Unter anderem erwarten euch:

der neue Koop-Shooter Rainbow Six Extraction (vorher Quarantine) wird vorgestellt. Es sollen exklusives Gameplay und Trailer-Weltpremieren auf die Spieler warten

frische Details zum neuen Open-World-Shooter Far Cry 6 werden hier folgen

auch das Extremsport-Mulitplayer-Spiel Riders Republic soll endlich wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen

einige Überraschungen

Zudem sollen Neuigkeiten zu bestehenden Titeln wie

Assassin’s Creed Valhalla

und Rainbow Six Siege

verkündet werden. Neues soll es aber auch zu

der “Apple TV+”-Serie Mythic Quest

sowie dem anstehenden Kinofilm Werewolves Within

von Ubisoft Film & Television geben.

Post-Show: Hier erwarten euch unter anderem:

ein Community-Briefing des Rainbow Six Siege Community-Teams

tiefere Einblicke in angekündigte Inhalte aus dem Main-Event

Einige weitere Enthüllungen – zum Beispiel Streamer-Talismane, ein Community-Künstler-Paket oder „Sechster Wächter“-Charity-Paket-Partnerschaften

BattleCat soll angeblich die Brücke zwischen 3 großen Ubisoft-Franchises schalgen

Gerüchte: Aktuell kursiert das Gerücht, dass eine der angekündigten Überraschungen ein neuer Team-basierter, kompetitiver First-Person-Shooter mit dem Namen BattleCat werden könnte.

Das mutmaßliche PvP-Game soll die Brücke zwischen gleich 3 großen Franchises von Ubisoft schlagen (Ghost Recon, Spliter Cell und The Division) und sich im Stile von Overwatch spielen. Ein kürzlich aufgetauchter Leak legt nahe, dass Ubisoft bereits an dem Titel arbeitet und diesen möglicherweise im Rahmen der E3 2021 auch ankündigen könnte.

Alles, was wir bisher darüber wissen, erfahrt ihr hier: E3-Gerücht: Ubisoft arbeitet an PvP-Shooter, bei dem Splinter Cell, Division und Ghost Recon aufeinanderprallen

Zudem gibt es noch folgende Spekulationen zur Ubi Forward PK:

Ein neuer DLC für Assassin’s Creed Valhalla könnte angekündigt werden

Es könnte endlich erste Details zum mysteriösen großen Update für Ghost Recon Breakpoint geben, das für Ende 2021 geplant ist

Einige hoffen zudem auf die Ankündigung eines neuen Splinter Cell – auch wenn es dafür bislang keine konkreten Anzeichen gibt

Zum vor Kurzem erst angekündigten The Division Heartland wird es leider keine Neuigkeiten geben

Schlechte Nachrichten für Fans von The Division

Das dürfte so manch einen enttäuschen: Wer auf Neuigkeiten rund um The Division gehofft hat, schaut auf der diesjährigen E3 leider in die Röhre. Es wird weder zu neuen Inhalten für The Division 2, noch zum neuen Free-to-Play-Shooter The Division: Heartland frische Details geben. Das teilten die zuständigen Entwickler-Teams im Vorfeld zur E3 auf Twitter mit:

Infos zu diesen Inhalten sollen zu späteren Zeitpunkten folgen.

Was haltet ihr vom bisher bekannten Programm der Ubi Forward Pressekonferenz? Ist irgendetwas dabei, worauf ihr euch ganz besonders freut oder hofft? Was, denkt ihr, wird unter den Überraschungen sein? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch gerne in den Kommentaren wissen.

