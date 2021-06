Glaubt man einem frischen Leak kurz vor der E3 2021, dann tüftelt Ubisoft offenbar an einem neuen Shooter namens BattleCat, der die Brücken zwischen gleich 3 großen Franchises schlägt. Wir fassen zusammen, was die Gerüchte darüber sagen.

In Kürze startet die E3 2021 – eine der wichtigsten Videospielmessen des Jahres. Kurz vor Beginn tauchen nun immer mehr Leaks und Gerüchte auf, welche Spiele im Rahmen der Messe vorgestellt, gezeigt oder angekündigt werden könnten. Und die jüngsten Gerüchte drehen sich jetzt um einen potenziellen neuen Shooter von Ubisoft, der auf der diesjährigen E3 vorgestellt werden könnte.

Woher kommen die Infos? Auf Twitter ist vor Kurzem über den User Zer0Bytes_ are eine Bilderserie aufgetaucht. Die Bilder sehen aus, als würden sie aus einer Powerpoint-Präsentation stammen oder als Loading-Screen in einem Spiel fungieren. Woher sie genau kommen, verrät Zer0Bytes_ are nicht. Der Leaker behauptet aber, es handelt sich dabei um Material und Details zu einem neuen Shooter von Ubisoft mit dem Namen BattleCat. Ob es sich dabei um den richtigen Namen oder nur um eine vorläufige Projektbezeichnung handelt – darauf geht der Leak nicht ein.

Beachtet dabei: Es handelt sich dabei nicht um offiziell bestätigtes Material, genießt das Ganze also bitte mit der entsprechenden Portion Vorsicht. Doch es ist nicht unüblich, dass um diese Zeit (kurz vor der E3) frische Details und Leaks zu neuen Games ans Tageslicht kommen.

Die 5 heißesten Gerüchte zur E3 2021 und wie wahrscheinlich sie sind

Das verrät der Leak über den Shooter BattleCat

Was ist das für ein Spiel? Der Leak legt nahe, dass es sich bei BattleCat um einen Team-basierten, kompetitiven First-Person-Shooter im Stile von Overwatch handelt. In diesem PvP-Spiel prallen offenbar die 3 Ubisoft-Franchises

The Division

Splinter Cell

und Ghost Recon

aufeinander.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Die Bilder geben dabei einige Details zu mutmaßlichen Game-Modi, Fraktionen oder Fraktions-Fähigkeiten preis. Die Fraktionen stammen beispielsweise au unterschiedlichen Games:

Die Wolves sind eine Gruppierung aus Ex-Spezialeinheiten und kommen in Ghost Recon: Breakpoint vor

Die Echelon mit der ikonischen Nachtsichtbrille stammen unübersehbar aus dem Schleich-Spiel Splinter Cell

und die Cleaners mit ihrem Napalm-Turm und Feuer-Fähigkeiten aus The Division

Das neue Heartland könnte zum Sargnagel für The Division 2 werden

Es gibt Infos zu 2 Spiel-Modi:

Escort: besteht aus 2 Teams, Angreifern und Verteidigern. Die einen müssen eine Maschine von Checkpoint zu Checkpoint in eine Ablieferungs-Zone eskortieren, die anderen müssen sie daran hindern.

Ringleader: Teams müssen Ringe von gefallenen Feinden aufsammeln. Der Spieler mit den meisten Ringen wird zum Ringleader und kann diese abgeben, wenn er 30 Sekunden lang überlebt.

Andere Bilder zeigen offenbar Screenshots aus dem Spiel:

Beispielsweise mit einem Flammenwerfer der Cleaners

Ein Interface im Look von The Division mit einigen passiven und aktiven Fähigkeiten der Outcasts-Fraktion

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wie weit ist die Entwicklung? Genaues weiß man nicht, allerdings sollen Tests laut dem Leaker bereits im Januar 2021 begonnen haben.

Auch wenn man noch nicht weiß, ob oder wieviel tatsächlich dran ist: Was haltet ihr von dem Leak? Würdet ihr euch über einen Team-basierten PvP-Shooter freuen, der die 3 ikonischen Franchises The Division, Splinter Cell und Ghost Recon vermischt? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch gerne in den Kommentaren wissen.