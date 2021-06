E3-Leak spricht von neuem Borderlands Spinoff – Kultcharakter Tiny Tina soll der Star sein

Kurz vor der E3 2021 gibt es einen frischen Leak, bei dem die Rede von einem neuen Borderlands-Spiel ist. Dabei soll es sich Gerüchten zufolge um ein Spinoff mit dem beliebten NPC-Charakter Tiny Tina im Fokus handeln, der im Zuge der Messe angekündigt wird.

Was hat es mit dem Leak auf sich? In Kürze startet die E3 2021 – eine der wichtigsten Videospielmessen des Jahres. Kurz vor Beginn tauchen nun immer mehr Leaks und Gerüchte auf, welche Spiele im Rahmen der Messe vorgestellt, gezeigt oder angekündigt werden könnten.

Nun ist vor Kurzem eine gelekate Spieleliste von 2K auf reddit aufgetaucht. Die Liste enthält mutmaßliche Infos zu neuen Games des Publishers, die auf der diesjährigen E3 angekündigt werden sollen und wurde sogar durch den renommierten Gaming-Journalisten Jason Schreier bestätigt.

Und ein Eintrag in dieser Liste dürfte besonders Fans der Borderlands-Reihe freuen.

Tiny Tina’s Wonderland – Kultcharakter könnte eigenes Spiel bekommen

Das sagt der Leak: So wie es aussieht, könnte bald ein neues Borderlands-Spinoff angekündigt werden. Codename des Projekts lautet Daffodil und es soll Tiny Tina, ein beliebter Charakter aus der Borderlands-Reihe, im Fokus stehen.

Der finale Name könnte laut Leak “Tiny Tina’s Wonderlands” lauten, da sich Gearbox diesen Namen bereits hat schützen lassen. Gerüchte um ein solches Spinoff gibt es schon seit dem vergangenen Jahr, doch auf der E3 2021 soll nun die Ankündigung erfolgen.

Tiny Tina

Was könnte das für ein Spiel werden? Wirklich viel ist dazu nicht bekannt. Der Leak spricht davon, dass es vom Stil her an die bisherigen Borderlands-Spiele anknüpfen soll und man dort “Multiclass-Helden” spielen wird.

Einige spekulieren aber, dass es auch eine Art Standalone-Erweiterung für Borderlands 3 werden könnte – im Stile des beliebten Borderlands-2-DLC Tina’s Assault on Dragon’s Keep, aber in viel größerem Umfang.

Dort packte Tiny Tina als eine Art Dungeon Master ihre ganz eigene Version von „Dungeons & Dragons“ aus – „Bunkers & Badasses“. Hier führte sie die Spieler wie in einem Pen&Paper-Rollenspiel durch den DLC, die Kammerjäger landeten plötzlich in einem Fantasy-Setting und mussten sich auf einmal gegen Drachen, Zauberer, Zwerge und andere Gestalten behaupten, was bei vielen echt gut ankam.

Wird es das “nächste große Ding”, von dem der Gearbox-Chef sprach? Sollte der Leak sich als richtig herausstellen, wissen wir hoffentlich schon bald etwas mehr.

Tiny Tina

Wer ist überhaupt Tiny Tina? Fans der Reihe muss man hier nicht viel erklären. Für alle anderen: Tiny Tina ist ein NPC-Charakter und taucht zum ersten Mal in Borderlands 2 auf. Sie ist zwar “nur” eine Nebenfigur, dürfte aber wohl den meisten Spielern aufgrund ihrer besonders abgedrehten Art gut in Erinnerung geblieben sein. Für ihre 13 Jahre ist sie nämlich ziemlich abgebrüht und schreckt auch nicht davor zurück, Züge in die Luft zu jagen oder jemanden auf einem elektrischen Stuhl hinzurichten, der ihre Eltern quasi auf dem Gewissen hat.

Kurzum: Obwohl sie chaotisch, brutal und witzig ist, hat sie auch düstere, emotionale und ernste Seiten. Und genau diese Mischung macht sie für viele zu einem der beliebtesten Charaktere der Reihe.

Was haltet ihr von diesem Gerücht? Glaub ihr, da ist etwas dran und wenn ja, würdet ihr euch über einen neuen Borderlands-Ableger mit Tiny Tina in der Star-Rolle freuen? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch gerne in den Kommentaren wissen.