Auf welche Konferenzen bei der E3 2021 freut ihr euch am meisten?

Also erzählt mal: Welche Konferenz wird eurer Meinung nach so richtig rocken? Gibt es Spiele, auf die ihr besonders gespannt seid oder habt ihr Wünsche für Ankündigungen? Schreibt uns eure Erwartungen und Hoffnungen in die Kommentare und diskutiert mit uns mit.

So stimmt ihr ab: Ihr könnt eure Stimme wie immer im Umfrage-Tool weiter unten abgeben. Dieses Mal habt ihr nur eine Stimme, die ihr vergeben könnt – wählt also weise. Ihr könnt eure Wahl nicht rückgängig machen.

Es wird also nächste und übernächste Woche wieder neue Ankündigungen zu Games regnen. Im Vorfeld zur E3 2021 wollen wir von euch daher wissen, auf welche Konferenzen ihr am meisten gespannt seid.

Die E3 2021 steht vor der Tür und wir wissen schon, welche Konferenzen dort stattfinden werden. Worauf freut ihr euch am meisten? Stimmt ab in unserer Umfrage.

