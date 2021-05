Kommt Borderlands 4? Gearbox-Chef verrät, man arbeite am „nächsten großen Ding“

Borderlands-Fans können sich schon auf den Sommer freuen. Vieles deutet darauf hin, dass ein Borderlands 4 schon bald vorgestellt wird.

Die Veröffentlichung von Borderlands 3 ist zwar noch keine zwei Jahre her und das Spiel wurde bis vor Kurzem noch mit frischen Inhalten versorgt, doch Fans hungern bereits nach dem nächsten Teil. Da gibt es gute Nachrichten, denn Randy Pitchford, der Chef von Gearbox, hat verraten, dass man am „nächsten großen Ding“ arbeite.

Was wurde gesagt? Es gab Gerüchte, dass der nächste Teil der Borderlands-Reihe nicht komplett von Gearbox entwickelt wird (via YouTube). Das nahm Randy Pitchford, der CEO von Gearbox, direkt zum Anlass, um solche Gerüchte auf Twitter zu entkräften. Er erklärte, dass Gearbox niemals eine „unterstützende“ oder „mitarbeitende“ Funktion bei künftigen Borderlands-Spielen haben werde. Gearbox sei der führende Entwickler bei kommenden Borderlands-Spielen.

Man arbeitet „an der großen Sache“: Später führte Pitchford noch ein wenig aus, woran gerade gewerkelt wird, ohne auf genaue Details einzugehen. Da heißt es:

Wir arbeiten auf jeden Fall an einigen fantastischen Sachen, von denen ich hoffe, dass sie euch überraschen und erfreuen werden. Abschließend: Wenn jemand da draußen die richtigen Fähigkeiten besitzt und ein bisschen Borderlands-Action will, wir arbeiten gerade an der großen Sache. Randy Pitchford auf Twitter

Damit ist quasi indirekt angekündigt, dass eines der nächsten Spiele von Gearbox ein weiteres Borderlands-Spiel sein wird.

Randy Pitchford sollte man mit Vorsicht genießen: Allerdings haben die letzten Jahre auch gezeigt, dass man die Aussagen von Randy Pitchford manchmal eher mit Vorsicht genießen sollte. So gab es damals eine Kontroverse darum, ob Borderlands 3 Mikro-Transaktionen haben werde. Das wurde zuvor von Pitchford verneint, im fertigen Spiel existierten sie dann aber doch in gewisser Form. Auch bei einem anderen Spiel, Battleborn, hatte er erst geleugnet, dass das Spiel jemals Free2Play werde – bevor genau das ein Jahr später geschah.

Was für ein Spiel könnte das sein? Das Borderlands-Universum bietet schier unendlich viele Möglichkeiten, um einen weiteren Loot-Shooter zu beheimaten. Es wäre leicht möglich, neue Welten mit noch mehr Kammern und coolen, neuen Kammerjägern zu erschaffen.

Allerdings könnte es sich beim nächsten Borderlands auch um ein weiteres Spin-Off handeln, also einen „Nebenteil“, der nicht die Nummer 4 tragen wird. Sowas gab es in der Vergangenheit bereits, etwa mit Borderlands: The Pre-Sequel oder den Tales From The Borderlands. Diese Spiele haben die Hauptstory kaum vorangetrieben, sondern stattdessen Nebengeschichten erzählt oder Hintergründe beliebter Charaktere genauer beleuchtet.

Wann gibt es mehr Infos? Ob es schon bald eine offizielle Ankündigung eines neuen Borderlands-Spiels gibt, ist noch nicht klar. Da Gearbox allerdings auf der E3 im Sommer dieses Jahres vertreten sein wird, wäre es durchaus möglich, dass dort schon die Katze aus dem Sack gelassen wird.

Hättet ihr Bock auf einen weiteren Borderlands-Teil? Oder ist das Universum für euch langsam ausgelutscht?

Bis es soweit ist, erleben wir ja vielleicht den Borderlands-Film – da werden schon fleißig Stimmen gecastet.