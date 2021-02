Borderlands 3 kriegt endlich den Raid-Boss, den Spieler die ganze Zeit wollten

Der „Director’s Cut“ DLC für Borderlands 3 wurde genauer vorgestellt. Der bringt neue Story-Inhalte und einen waschechten Raidboss.

Das ist der Director’s Cut DLC: Dass es diesen DLC geben würde, ist bereits länger bekannt, doch nun wurde das Addon genauer präsentiert. Der Director’s Cut in Borderlands 3 erscheint am 18. März und wird einiges an neuen Inhalten mitbringen.

Der DLC ist Teil des Season Pass 2, der bereits den Designer’s Cut mit dem Plüller-Parade-Modus und neuen Skill-Trees brachte. Er ist auch in der Borderlands 3 Ultimate Edition enthalten. Wer keinen dieser Inhalte hat, muss den DLC dazu kaufen – es handelt sich nicht um ein kostenfreies Update.

Für wen ist die Neuerung interessant? Der DLC dürfte für alle etwas sein, die bereits sämtliche Inhalte von Borderlands 3 abgearbeitet haben und nach zuletzt eher ruhigen Wochen nochmal Nachschub haben wollen.

Denn gerade in Sachen Endgame kommt nochmal was dazu.

Endlich ein echter Raidboss für Borderlands 3

Spieler von Borderlands 3 hatten schon länger auf einen klassischen Raid-Boss für das Spiel gehofft. Zwar gab es mit den Takedowns bereits längere, schwierige Missionen, die man in Zusammenarbeit bewältigen musste – doch der typische Boss fehlte.

Nachdem dieser bereits angeteasert wurde, ließ man bei Gearbox nun aber die Katze aus dem Sack: Im Director’s Cut steckt auch ein Varkid-Raid-Boss namens Hemovorous, der Unbesiegbare.

So sieht der neue Raid-Boss aus

Dieses riesige Insektenviech soll besonders gute Beute fallen lassen, aber auch besonders schwer zu besiegen sein. Ihr werdet ihn auf Pandora finden – hinter einer Tür, von der sich Spieler übrigens schon lange fragten, was die wohl zurückhält.

Der Raid-Boss wird nur für Spieler zugänglich sein, die den DLC besitzen und die Hauptstory des Spiels bereits abgeschlossen haben. Der Kampf gegen das Monster kostet euch außerdem 500 Eridium, die man als Gruppe aufbringen muss.

Die Stärke des Bosses soll außerdem mit eurem Level und dem gewählten Mayhem-Modus skalieren. Man kann also mit einer harten Herausforderung rechnen – egal, wie gut die eigenen Skills und Ausrüstung sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Mehr Story, mehr Cosmetics

Das steckt noch im DLC: Neben dem Boss landen auch ein paar neue Story-Missionen mit dem DLC in Borderlands 3. Die drehen sich um Ava, die einen Podcast über übernatürliche Mordfälle produziert.

Ihr sollt dabei helfen, Rätsel zu lösen und die Story rund um das Mysterium aufzudecken.

Ihr sollt Ava in der Story helfen

Außerdem kommen sogenannte „Kammer-Karten“ ins Spiel, mit denen ihr neue Cosmetics und Ausrüstung freischalten könnt, die mit dem eigenen Level skalieren soll. Das Ganze klingt ein bisschen nach Battle Pass: Die Karten bringen drei tägliche und eine größere wöchentliche Herausforderung mit sich, und je weiter ihr fortschreitet, desto mehr Belohnungen bekommt ihr.

Abseits der Karten liefert der DLC noch mehr Cosmetics. Ein neues Set wird eure Kammerjäger aussehen lassen, als hätten sie sich den Kindern der Kammer angeschlossen:

Das wurde noch angekündigt: In der Borderlands-Show wurde außerdem über die Rückkehr des Herzschmerz-Tag-Events pünktlich zum Valentinstag gesprochen. Das kennen Spieler bereits von früher, es gibt wieder legendäre Waffen abzustauben.

Daneben wurde angekündigt, dass Tales from the Borderlands wieder in die Stores zurückkehrt. Das Story-Spiel mit den Episoden wird ab 17. Februar wieder verfügbar sein.

Eine Menge Borderlands also, nachdem es zuletzt ruhig um das Spiel geworden war. Dafür sorgte der Borderlands-Film mit seinen Casting-Entscheidungen für Aufsehen – die kamen aber zwiegespalten an.