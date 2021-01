Film zu Borderlands castet Kevin Hart in ikonischer Rolle – Und keiner versteht’s

Seit letztem Jahr wissen wir, dass ein Film zum Borderlands-Universum in der Mache ist. Nun ist mit Kevin Hart ein bekannter Schauspieler zum Cast gestoßen. In einer unerwarteten Rolle.

Das ist passiert: Wie der offizielle Twitter-Account zu Borderlands bekannt gab, stößt Kevin Hart offiziell zum Cast des Borderlands-Films. Dort soll er die Rolle von Roland übernehmen, der aus der Story von Borderlands 1 und 2 bekannt ist (via Hollywood Reporter).

Roland ist ein knallharter Soldat und Anführer, der den Widerstand gegen Hyperion und Handsome Jack organisierte.

Wer ist Kevin Hart überhaupt? Der Schauspieler und Comedian ist vor allem für witzige Rollen aus Filmen wie Scary Move 1 und 3, Jumanji und Fast and Furious Hobbs & Shaw bekannt.

Dass Hart die Rolle von Roland übernehmen könnte, wurde bereits Ende 2020 spekuliert, als andere Mitglieder des Casts bekannt wurden. Viele Fans sind von der Besetzung einer solchen ernsten Rolle durch einen eher witzigen Schauspieler nicht überzeugt.

Kevin Hart kam eher als Claptrap in Frage

Darum passt es nicht: Viele Fans nennen die Stimme und Körpergröße von Kevin Hart als Grund, warum er einfach nicht in die Rolle des großen, ernsthaften Soldaten mit tiefer Stimme passen würde. Während Hart rund 1,60 m groß ist (via. celebheights.com), soll Roland laut Borderlands-Wiki rund 1,8 m groß sein.

Ein Bild von Roland könnt ihr euch in dieser Szene machen:

Zum Vergleich hier ein BestOf von Kevin Hart:

Was sagen die Fans zu der Besetzung? Viele äußern sich skeptisch zur Wahl des Schauspielers. Allein der Ankündigungs-Tweet hat mittlerweile über 830 Reaktionen (Stand 27.01.2021) und die Reaktionen sind überwiegend negativ. So schreibt beispielsweise BillyInzin:

Habt ihr Leute Borderlands gespielt? Denn ich verstehe diese Casting-Entscheidung überhaupt nicht. Kann es kaum erwarten, dass „The Rock“ als Brick angekündigt wird […] via Twitter

Die meisten zweifeln nicht grundsätzlich an seinen Fähigkeiten als Comedian, doch aufgrund seiner bisherigen Rollen trauen ihm viele nicht zu, eine so ernsthafte Rolle spielen zu können. Manche würden ihn lieber in der Rolle von Clap Trap sehen, wie MacDramastic: „Seid ihr alle sicher, dass er nicht Clap Trap spielen wird? Er würde als Claptrap viel besser passen!“ (via Twitter).

Viele sehen Hart eher in der Rolle des lustigen, kleinen Roboters Claptrap.

Sind alle Reaktionen negativ? Es gibt auch einige Stimmen, die erstmal zu Geduld aufrufen. So haben einige die Hoffnung, dass Hart in dieser Rolle ein neues Gesicht zeigt. Es wäre nicht das erste Mal, dass Schauspieler in ungewohnter Rolle aufblühen.

Ki11er Six nennt Jamie Foxx als Beispiel:

Ich gebe ihm eine Chance. Ich erinnere mich, als Jamie Foxx davon sprach, ernsthafte Rollen zu spielen und ihn jeder abschrieb. Der Typ hat ihnen allen das Gegenteil bewiesen. via Twitter

Es bleibt also abzuwarten, ob Hart in seiner neuen Rolle überraschen kann, oder die Befürchtungen der Fans bestätigen wird.

Das wissen wir zum Borderlands-Film: Die Regie führt Eli Roth, dessen Ankündigung ebenfalls für Verwirrung sorgte. Die Handlung soll keine 1:1-Umsetzung der Spiele werden, den derben Humor aber beibehalten. Neben dem jetzt bestätigten Kevin Hart ist Schauspielerin Cate Blanchett als Sirene Lillith dabei, die viele von euch ebenfalls aus Borderlands 1 und 2 kennen dürften.

Wann soll Borderlands erscheinen? Bisher gibt es noch kein Datum für den Film. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Was haltet ihr von der Besetzung? Gebt ihr Kevin Hart eine Chance, oder schließt ihr euch den Leuten an, die ihn als Fehlbesetzung ansehen?