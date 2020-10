Borderlands 3 soll einen neuen Spielmodus bekommen. Der wird „Arms Race“ heißen und so in der Form völlig innovativ sein. Dementsprechend rätseln die Spieler, was uns erwarten könnte.

Borderlands 3 hat am 10. September seinen vorerst letzten Story-DLC bekommen. Mit „Psycho-Krieg und der fantastische Fustercluck“ ging es ganz schön irre zu, immerhin versucht man sich durch das Gedanken-Wirrwarr des guten alten Krieg aus Borderlands 2 zu kämpfen.

Der DLC war jedoch nicht das letzte Update, das für 2020 geplant ist. Noch im Oktober soll ein ganz neuer Modus namens „Arms Race“ kommen.

Laut Interview mit den Entwicklern (via gamespot), soll es etwas ganz neues, innovatives werden. Und nun fragt sich die Community, was da auf uns zukommt.

Krieg ist der Star des aktuellen DLC, doch was erwartet uns im nächsten?

Wie wird das wohl?

Das wissen wir: Der neue Spielmodus wird den Namen „Arms Race“ tragen und noch im Oktober veröffentlicht werden. Borderlands 3 plant einen alleinstehenden Modus auf einer separaten Map.

Der Fokus dabei liegt auf den Waffen und „Arms Race“ soll sich ein wenig wie ein Battle-Royale anfühlen, aber kein Battle-Royale-Game werden.

So rätseln die Fans zum PvP-Aspekt: Über den neuen Modus ist sonst noch nicht viel bekannt. Die Entwickler haben sich lediglich dazu geäußert, was er nicht werden wird (kein Battle Royale). Daher sind die Spekulationen in der Community groß.

Am heißesten diskutieren die Fans die Möglichkeit von einem PvP-Modus:

An alle, die sagen: „Das wird kein PvP“. Bitte lest das: Gearbox hat nicht gesagt, dass es kein PvP wird. Sie sagten, es würde kein Battle Royale werden. Außerdem meinten sie, dass es etwas für CoD- und BR-Fans wäre (und das sind PvP-Games, wenn ihr euch erinnert). Sergeant TailsRKO via YouTube

Die Spieler halten PvP nicht für ausgeschlossen, vor allem, da hier unter anderem Fans von Call of Duty angesprochen werden sollen. Viele sind jedoch besorgt, dass ein PvP-Modus schwer umzusetzen wäre und vieles kaputt machen würde:

PvP wäre so blöd… Balancing wäre ein Albtraum, wenn sie das einführen würden. Dodgerblue1014 via reddit

Die Fans überlegen noch weiter: Aber es gibt auch ganz andere Ideen. So erklärt ein User über das Subreddit von Borderlands 3, dass er sich einen Modus wie in Halo wünscht. Dort könnt ihr zusammen mit Freunden immer schwieriger werdende Level überwinden. Es geht darum, einfach so lange wie möglich zu überleben:

Ich habe immer gedacht, dass etwas wie der Firefight von Halo: Reach gut zu Borderlands passen würde. Coop-PvE, immer größer werdende Schwierigkeit, solange Überleben wie es nur geht. Slingus_000 via reddit

Ein Spieler hätte auch gern ein „Rouge-like“. Also Leveldesign, das jedes Mal ein wenig anders ist, mit verschiedenen Skills und Ausrüstung. Bei solchen Games verliert ihr meist nach jedem Tod eure Fertigkeiten oder ähnliches und die Gegner variieren:

Meine Theorie ist eine große, statische Map mit zufälligem Gear und Objekten bei jedem neuen Run. Wie ein Rouge-like, bei dem jeder Durchgang verschieden ist. „Gun game“ (das war der Wortlaut der Entwickler) klingt für mich, als ob du mit schlechten Waffen starten würdest und sie über die Zeit upgraden kannst. Eine große Map und ständiges Looten passt meiner Meinung nach zum Battle Royale. Facetank_ via reddit

Das würde auch zum Fokus auf die Waffen passen. So sagten die Entwickler, dass jede der unfassbar vielen Waffen in Borderlands 3 ihre Plattform bekommt. So könntet ihr stets andere Wummen erhalten, die ihr durch Benutzung oder weiteren Loot noch aufwerten könnt.

Letztlich bleibt uns jedoch nur, abzuwarten bis der nächste DLC veröffentlicht wird. Dann wird sich zeigen, inwiefern der neue Modus das Spiel wirklich verändert.