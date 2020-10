Borderlands 3 bringt im zweiten Content-Jahr nach dem Launch unter anderem einen neuen Modus. Dieser Stand-Alone-Game-Mode wird Arms Race heißen und sich vor allem um Waffen drehen.

Borderlands 3 ist jetzt ein Jahr auf dem Markt und hat seine ersten 4 DLCs veröffentlicht. Zuletzt gab es die abgedrehte Story um den Psycho Krieg. Doch wie geht es nun weiter mit der bunten, abgedrehten Baller-Action?

In einem Interview mit der Seite GameSpot haben der Studio-Boss Randy Pitchford und Creative-Director Graeme Timmins über die kommenden Pläne für Borderlands 3 gesprochen. Demnach sorgt sich Timmins vor allem um die vielen Waffen im Spiel. Immerhin gibt es unzählige davon, doch die meisten sind nichts wert und werden nicht Mal aufgesammelt.

Der Psycho Krieg war der Star im letzten DLC zu Borderlands 3.

Neuer Spielmodus mit Waffen und ein bisschen Battle-Royale-Flair

Was hat es mit dem Spielmodus auf sich? Daher planen die Entwickler jetzt einen neuen Modus, der sich Arms Race nennt. Dieser Stand-Alone-Modus findet auf einer isolierten Insel statt. Das klingt schonmal stark nach Battle Royale und auch Randy Pitchford meinte, dass Fans von Call of Duty: Warzone und anderen Battle-Royale-Games hier definitiv auf ihre Kosten kommen sollten.

„Es ist aber kein Battle-Royale-Game“, fügte Pitchford direkt an. Vielmehr stehen die vielen Waffen des Spiels im Fokus. So sagte Timmins: „Unser Ziel mit Arms Race ist es, das Gun-Game in unserem „Spiel der Millionen von Waffen“ wirklich wichtig zu machen.

Wann kommt der neue Modus? Timmins hätte im Interview gerne noch länger über den Arms-Race-Modus gesprochen, doch er darf nicht. Erst später im Oktober 2020 will man mehr dazu verraten. Wann genau der Modus dann kommt, ist noch nicht klar. Er sollte aber noch 2020 erscheinen.

So könnte der neue Modus im Spiel ablaufen Wir wissen bisher eigentlich nur, dass es sich um einen eigenen Modus handelt, dass er auf einer einsamen Insel spielt und dass Waffen eine große Rolle spielen. Da es laut Pitchford eben kein Battle-Royale sein wird, könnte es sich um eine Art kompetitives PvEvP-Spiel wie The Cycle handeln. Dort geht es vor allem darum, Loot zu sammeln und sich der Monster im Umland zu erwehren. Wer am Ende genug gesammelt hat gewinnt und wer mag, kann die Konkurrenz auch angreifen. Es ist meiner Meinung nach also gut möglich, dass Borderlands 3 mit Arms Race einen ähnlichen Ansatz verfolgt. Im Oktober erfahren wir dann mehr. Jürgen Horn

Borderlands 3 setzt bei neuem Content ausschließlich auf neue Storys, Spielmodus und Talentbäume für die existierenden Charaktere. Was es aber nach wie vor nicht geben wird, sind neue Kammerjäger. Warum dem so ist, erfahrt ihr hier in unserem Artikel zu diesem Thema auf MeinMMO.