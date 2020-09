Außerdem steht eine Erhöhung des Max-Levels auf Stufe 65 an. Es lohnt sich also, wieder auf Loot-Jagd zu gehen und bessere Waffen zu sammeln. Besonders viel Spaß macht das mit mehreren Spielern – schließlich gehört Borderlands 3 aktuell zu den besten Multiplayer-Online-Shootern .

Im Trailer konnte man bereits kurze Blicke auf die Kammerjäger Lilith, Brick und Maya werfen – allerdings alle durch den wirren Filter von Kriegs Erinnerung. Dementsprechend sollte man vielleicht damit rechnen, dass sie nicht alle in der Form auftauchen, wie wir sie kennen. Abzuwarten bleibt, ob vielleicht noch mehr alte Bekannte in Kriegs Erinnerung rumlungern.

Wer läuft alles in Kriegs Hirn rum? Da in Kriegs Psyche alles der verrückten Fantasie des Psychos entspringt, sind auch den Charakteren keine Grenzen gesetzt (siehe: böser Zug, der durch die Gegend fliegt). Das bedeutet: Nicht nur verrückte Gegner-Typen erwarten euch, sondern auch alte Bekannte.

Das wird allerdings nicht einfach, denn wie erwartet ist das Hirn eines Psychos von ziemlich wilden Gedanken geplagt. So ziemlich alles will euch umbringen – es gibt sogar einen wütenden Zug namens „Locomobius“, der es auf einige Erinnerungen Kriegs abgesehen hat. Einen ersten Eindruck vom Gameplay bekommt ihr hier im Video von IGN:

Kurzerhand geht es also in die Gedankenwelt des Psychos. Ihr werdet aus erster Reihe Zeuge des inneren Kampfes Kriegs, der eine gespaltene Persönlichkeit besitzt: Ihr trefft sowohl auf die rasende Mordmaschine, als auch auf die ruhige Version von Krieg. Mit beiden versucht ihr, lebend wieder aus Kriegs Hirn raus zu kommen.

Denn: Wissenschaftlerin Tannis will herausgefunden haben, dass die Psychos in der Welt von Borderlands aufgrund des Ortes „Kammerhalla“ so bekloppt sind, wie sie nun mal sind. Man würde ja gerne Psychos-Badass-Kammerjäger Krieg danach fragen – aber der brüllt in der Regel nur rum.

So sieht der DLC aus: Schon der Name des DLC, „Psycho-Krieg und der fantastische Fustercluck“ ist dermaßen verrückt, dass die deutsche Übersetzung einknicken musste . Das gibt schon einen Hinweis darauf, wie irre der DLC wird.

Auch einzeln wird der Krieg-DLC in den Shops zu bekommen sein. Die letzten DLCs kamen allerdings alle zu einem etwas späteren Zeitpunkt als Einzel-Downloads in die Stores – das dürfte auch bei DLC 4 der Fall sein.

Wann startet DLC 4? Der neue DLC startet heute, am 10. September 2020. Er erscheint für PS4, Xbox One, Steam, im Epic Game Store und auf Stadia.

Heute startet der neue und vorerst letzte DLC von Borderlands 3 . In „Psycho-Krieg und der fantastische Fustercluck“ geht es genauso irre zu, wie der Name es vermuten lässt.

