Das beste Borderlands-Abenteuer gibt’s auf Steam jetzt umsonst und ihr dürft es für immer behalten

Das berüchtigte Borderlands-Kapitel rund um Tiny Tina gibt’s gerade für lau. Ihr braucht nur einen Steam-Account und könnt euch den Titel sichern.

Was ist das für ein Spiel? Der Shooter „Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A One-shot adventure“ war ursprünglich ein DLC des Spiels Borderlands 2. Einige Jahre später erschien dieser DLC allerdings als „Standalone“, also ein eigenständiges Spiel. Das hatte man damals gemacht, um den größeren Ableger „Tiny Tina’s Wonderlands“ etwas zu promoten und den Interessierten einen günstigen Vorgeschmack auf das zu geben, was sie im anderen Spiel erwartet.

Worum geht es in dem Spiel? Die knallharten und abgedrehten Helden aus Borderlands 2 treffen sich, um ein bisschen abzuschalten – und spielen eine Runde Pen&Paper. Ihr schlüpft dabei in die Rolle der ausgewählten Spielfiguren und erlebt das Abenteuer der (minimal verrückten) Tiny Tina. Was oberflächlich eine Hommage an große Pen&Paper-Spiele wie Dungeons&Dragons ist, hat unterschwellig aber durchaus ernste Töne, wie etwa Trauerbewältigung und Verlustangst.

Doch im Fokus steht zumeist der abgedrehte Humor der Borderlands-Welt, der in einer Fantasy-Umgebung wunderbar funktioniert. Da gibt es Waffen, die Schwerter verschießen, die dann wiederum in kleinere Schwerter aufgeteilt werden. Granaten werden plötzlich zu Blitzen oder Feuerbällen – der Loot ist so kreativ und zahlreich, wie man es aus den Borderlands-Reihen gewohnt ist.

Wie lange das Spiel euch bei Laune hält, liegt an eurem Spielstil und dem Sammeltrieb, aber auf rund 5–10 Stunden dürftet ihr sicher kommen. Wenn ihr also Lust auf einen ziemlich abgedrehten Shooter-Fantasy-Snack habt, dann holt euch jetzt „Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A One-shot Adventure“ – denn bis zum 23. März ist der Titel noch kostenlos auf Steam verfügbar und verbleibt auch danach für immer in eurer Bibliothek.

Für wen lohnt sich das Spiel? Grundsätzlich für alle, die mal kostenlos in das abgedrehte Borderlands abtauchen wollen, eine Vorliebe für Pen&Paper-Rollenspiele haben oder einfach den DLC für Borderlands 2 damals verpasst haben. Wer den allerdings schon damals gespielt hat, bekommt hier nichts Neues präsentiert.

Das Spiel kann Solo oder im Co-Op gespielt werden, wobei wir letzteres deutlich empfehlen. Borderlands und die Ableger davon machen in Gruppen von 2 bis 4 Spielern deutlich mehr Spaß.

Zu guter Letzt ist „Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep“ auch ein guter Indiktor, ob sich der Kauf von „Tiny Tina’s Wonderlands“ für euch lohnt – denn der Humor des alten DLCs und des größeren, eigenständigen Hauptspiels sind auf einer Wellenlänge.