Mit über 30 Spielen: Das Summer Game Fest ist DAS große Highlight vor der E3 2021

Kurz vor der E3 2021 findet noch eine andere spannende Veranstaltung für Gamer statt – das Summer Game Fest. MeinMMO erklärt euch, warum ihr diese Show auf keinen Fall verpassen solltet.

Was hat es mit dem Summer Game Fest auf sich? In Kürze startet am 12. Juni mit der E3 2021 eine der wichtigsten Videospielmessen des Jahres. Doch bereits davor gibt es für Gamer ein anderes spannendes Event, das man nicht verpassen sollte, wenn man sich für neue Games oder für Neuigkeiten rund um bestehende Spiele interessiert – nämlich das Summer Game Fest.

Dieses Gaming-Event wird vom bekannten Moderator Geoff Keighley produziert und dreht sich ebenfalls um Neuigkeiten aus der Videospieleindustrie. Auch dort werden wie bei der E3 allerlei Neuankündigungen und Trailer namenhafter Spieleschmieden auf die Fans warten.

Übrigens: Auch wenn viele Spieler und Fans alle Gaming-Events, die zu dieser Zeit stattfinden, als Teil der E3 betrachten (ob es nun offiziell so ist, oder nicht) – Offiziell gehört das Summer Game Fest nicht zur E3 und ist eine komplett eigene Veranstaltung.

Warum sollte man das Summer Game Fest nicht verpassen? Das ist leicht zu erklären: Es haben eine Menge Entwickler und Publisher für das Fest zugesagt – darunter auch große Namen wie unter anderem Activision, Blizzard, 2K, Amazon Games, Capcom, Epic Games, Sony, Microsoft, Suqare Enix oder Gearbox. Zudem ist bereits bekannt, dass es im Rahmen der Eröffnung mindestens 12 Neuankündigungen geben wird, es sollen mehr als 30 Spiele gezeigt werden.

Und man weiß bereits, dass beispielsweise auch die neue gemeinsame Season 4 von CoD Warzone und Call of Duty: Black Ops Cold War enthüllt wird. Es dürfte dort also so manch eine spannende Neuigkeit geben – bereits vor der E3.

Der Kickoff, also die Eröffnungs-Show, des Summer Game Fest startet schon vor der E3 2021

Alles Wissenswerte zum Summer Game Fest

Wann findet das Summer Game Fest genau statt? Am Donnerstag, den 10. Juni 2021, um 20:00 Uhr deutscher Zeit beginnt die mehrtägige Veranstaltung mit einem Kickoff, also einer Start-Show, gefolgt von weiteren Events am bis zum 23 Juni. Das Highlight dürfte aber die besagte Eröffnungs-Show am 10.06. werden.

Wie kann man das Summer Game Fest verfolgen? Es wird einen Live Stream zur Eröffnungs-Show auf YouTube geben. Zudem werden wir bei MeinMMO das Summer Game Fest für euch in einem Ticker live mitverfolgen und zusätzlich mit aktuellen News begleiten.

Wer ist dabei? Unter anderem:

2K

Activision

Amazon Games

Bandai Namco Entertainment

Blizzard Entertainment

Capcom

Devolver Digital

Electronic Arts

Epic Games

Frontier

Gearbox Publishing

Hi-Rez Studios

Koch Media

Mediatonic

Microsoft / Xbox

Netflix

Psyonix

Riot Games

Saber Interactive

SEGA

Sony PlayStation

Steam

Square Enix

Tencent Games

Ubisoft

Warner Bros. Games

Wizards of the Coast

und mehr

Was wird gezeigt?

Hier gibt es bislang zwar nur Spekulationen und Gerüchte – doch die haben es in sich.

Das weiß man bereits: Sicher weiß man bereits, dass die neue Season 4 von Call of Duty Warzone und Black Ops Cold War dort weltweite Premiere feiern wird, über die bislang nur sehr wenig bekannt ist.

Das wird spekuliert: Sollte auch nur ein Teil der Gerüchte tatsächlich eintreffen, dürfte es richtig spannend werden.

Die heißesten Spekulationen drehen sich darum, dass

Der Trailer zum SGF 2021: Hier könnt ihr euch übrigens den Trailer zum Summer Game Fest anschauen, der bereits einige potentielle Kandidaten für die Eröffnungs-Show zeigt. Es gibt unter anderem Szenen aus:

Overwatch 2

Dying Light 2

Life is Strange: True Colors

Far Cry 6

Riders Republic

oder Kena: Bridge of Spirits

Was haltet ihr vom Summer Game Fest? Werdet ihr diese Veranstaltung im Vorfeld zur diesjährigen E3 mitverfolgen oder lässt auch das Event eher kalt? Ist irgendetwas dabei, worauf ihr euch ganz besonders freut? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO in den Kommentaren wissen.