CoD Cold War & Warzone: Alles, was wir zur Season 4 wissen – Fakten, Leaks, Gerüchte

Call of Duty steht kurz vor der neuen Season 4, die wohl am 17. Juni bei uns startet. Für das Battle Royale Warzone und Black Ops Cold War gibt’s dann wieder frischen Wind in Form von neuem Content. MeinMMO hat sich die bekannten Infos und inoffiziellen Leaks angeschaut und fasst alles in diesem Artikel zusammen. Gibt es neue Informationen, aktualisieren wir den Text entsprechend.

Was steht zur Season 4 an? Call of Duty gibt meist nur wenige Infos über neuen Season-Content frühzeitig heraus – so auch in Season 4. Die neue Season wird offiziell erst am Donnerstag, dem 10. Juni um 20 Uhr, auf dem Summer Game Fest live vorgestellt (via summergamefest.com).

Doch es gibt viele Leaks und Gerüchte, die von Dataminern oder vermeintlichen Insider-Quellen an die Oberfläche sprudeln. Zusammen mit den Leaks und durch die Erfahrungen der vergangenen Season, kann man zumindest ein grobes Bild der neuen Season vorzeichnen. MeinMMO hat die wichtigsten Infos gesammelt, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt, was euch möglicherweise in Season 4 erwartet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Season 4 wird im Kickoff des Summer Game Fest vorgestellt.

Call of Duty: Season 4 Infos – Update und Zeitplan

Wann startet die Season 4? Ganz sicher lässt sich das noch nicht sagen. Doch bisher war es meist so, dass die neue Season ungefähr mit dem Ende des aktuellen Battle Pass startet:

Ende des Battlepass: Mittwoch, 16.06.21 – 7:00 Uhr

Möglicher Start neue Season: Donnerstag, 17.06.21 – 7:00 Uhr

Mit der neuen Season kommen mit großer Wahrscheinlichkeit auch wieder größere Updates für Cold War und Warzone. In den letzten beiden Seasons waren die Updates aufgeteilt. Am Mittwochmorgen kam Cold War und am Donnerstag Warzone. In Cold War waren dann zum Beispiel die Waffen-Änderungen schon online, aber der neue Season-Content stand erst am Donnerstag bereit.

Was ist mit einem Pre-Load? Playstation-Spieler profitierten bei den letzten Seasons von einem Pre-Load, doch die Berichte waren unregelmäßig. Es gab keine offizielle Ankündigung oder einen festen Termin für den Pre-Load. Manche Spieler konnten die Updates (Cold War und Warzone) früher laden und manche nicht. Wir halten euch beim Thema Pre-Load auf dem Laufenden.

Wie groß werden die Updates? Auch die Größe der Updates lässt sich bisher nicht sicher abschätzen. Mit Season 3 waren die Updates für Cold War je nach Plattform zwischen 8 – 13 GB groß und Warzone zwischen 25 – 26 GB.

CoD Warzone & Cold War: Battle Pass in Season 4

Was bringt der Battle Pass? Es wird wieder einen Battle Pass mit 100 Stufen für 1.000 CoD-Points geben.

Es gibt einen kostenlosen Pfad im Battle Pass, auf den alle Spieler Zugriff haben. Im Tausch gegen Punkte und Spielzeit könnt ihr euch ein paar Items aus dem Pass kostenlos freispielen. Wenn ihr schon vorher wisst, dass ihr in Season 4 mehr in CoD unterwegs seid, dann lohnt sich der Premium-Pass. Der bietet euch mehr als 100 Items zum Freispielen über die ganze Season.

Insgesamt könnt ihr in drei CoDs Fortschritte für den Pass sammeln: CoD MW, Cold War und Warzone teilen sich den Battle Pass. Die Inhalte sind aber nur für Warzone und Cold War.

Warzone & Cold War Battle Pass Season 3 mit 100 Stufen

Der Pass kostet 1.000 CoD-Points (ca. 10,- €)

Jedes der 100 „Tiers“ bietet eine Belohnung

Operator-Skin direkt beim Kauf

2 neue Waffen zum Freischalten

Waffen-Blaupausen

1.300 CoD-Points insgesamt, ihr könnt also „Gewinn“ machen

Legendäre Belohnungen bei Abschluss des Passes

Viele Operator-Skins mit Missionen für noch mehr Skins

Visitenkarten / Embleme / Sprays / Talismane

Fahrzeug-Items wie Schlachtlieder oder Skins

XP-Token für einen Erfahrungspunkte-Boost

10 % Erfahrungsboost auf den Battle Pass

Sobald der Content des kompletten Battle Pass bekannt ist, findet ihr auf MeinMMO einen Artikel dazu.

Wer ist Posterboy / Postergirl der Season 4? Die Seasons in Call of Duty haben meist ein Gesicht und ein Operator steht ein wenig im Mittelpunkt der Story, die im Hintergrund läuft. In Season 3 war das die Kämpferin „Wraith“ – für Season 4 lässt sich das noch nicht sicher sagen. Leaker fanden die Namen von 3 Operatorn in den CoD-Daten und alle kommen wohl mit Season 4:

Deathstalker

Komodo

Quicksand

Durch die neue Outro-Zwischensequenz liegt es nahe, dass wieder ein Fiesling der Vorzeige-Operator von Season 3 wird. Seit dem Release von Cold War schmückte zu jedem Season-Start ein Bösewicht die erste Roadmap. Dieses Mal wird es wohl „unser Mann in Süd-Südafrika“, wie er von Wraith in dem Cinematic genannt wird. Die englische Zwischensequenz binden wir euch hier ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Content für Cold War & Warzone – Waffen für Season 4

Welche Waffe kommen in Season 4? Bisher gilt eine neue Waffe für Warzone bereits als sicher: der Baseballschläger. Der sportliche Prügel kam bereits zu Cold War und soll in Season 4 auch für Warzone kommen. Ob der Schläger gleich zum Start oder im Laufe der Season kommt, lässt sich aktuell jedoch noch nicht sagen.

In den CoD-Daten fanden Dataminer auch Hinweise auf weitere Waffen:

Chicom CQB – SMG aus Black Ops 2

Ameli – LMG aus CoD Ghost

RP-84 – Mobile SMG

Nagelpistole – Verrücktes Waffen-Werkzeug

Hammer – Nahkampfwaffe

Kukri – Messer

Streitkoblen – Nahkampfwaffe

Welche Waffe am Ende mit Season 4 kommt, wird erst die offizielle Roadmap sicher zeigen. Bei den Nahkampf-Waffen gibt es zudem Unstimmigkeiten bei den Leaks. Manche davon sind wohl nur als Teil eines Finishing-Moves (Vollstreckers) im Spiel. Die Kukri-Messer nutzt zum Beispiel der Operator „Naga“ in seinem Vollstrecker.

Bonus – Möglicher Content für Modern Warfare & Warzone: Als kleines Extra könnte CoD MW noch einmal mit einem kleinen Content-Update glänzen. Ein kaufbares Bundle mit dem beliebten Operator Soap ist aufgetaucht und als Waffenbauplan gibt es in dem Bundle einen Skin der Waffe CX-9.

Die Maschinenpistole ist bisher nicht komplett im Spiel und nur Teil des Survival-Modus von Modern Warfare. Ähnlich wie die Sykov-Pistole kurz vor dem Ende der Season 2, könnte CoD MW die neue Waffe demnächst plötzlich und zusammen mit dem Operator bringen. Das Bundle findet ihr mit dem CoD Tracker (via cod.tracker.gg)

Cold War Multiplayer in Season 4

Was kommt für den Multiplayer in Season 4? Wie mit jeder Season, bekommt ihr zum Start ziemlich sicher mindestens eine neue 6vs6-Map. Aktuell stehen dabei 2 Maps ganz oben auf der Leaker-Liste:

Echelon – Mischung aus den früheren Karten „Highrise“ und „Dome“

Hijacked – Map auf einer großen Jacht auf Black Ops 2

Bei Echolon ist die Skepsis jedoch groß. Die Map steht schon seit Anfang des Jahres auf dem Zettel und kam bisher immer noch nicht. Dafür scheint die Chance für beliebte Highrise-Map ganz gut zu sein. Ein bekannter CoD-Leaker teilte die Aussage: „90 % sicher, dass Highrise in der nächsten Season kommt“ (via Twitter).

Für die großen Feuertrupp-Modi vermuten Dataminer die Map „Dune“. Eine Wüstenmap die in Afrika spielen soll. Auch diese Map stand schon öfter auf der Liste und mit Season 4 könnte Dune endlich kommen. Da der Story-Faden nach dem Outro von Season 3 Richtung Afrika führt,

Wie siehts mit Scorestreaks für Cold War aus? Es finden sich Hinweise auf 3 Scorestreaks in den Daten von Cold War und Leaker vermuten, dass jeder Streak für eine der nächsten Season gedacht ist. Dabei handelt es sich um:

K9 – Eine Hundestaffel die Feinde angreift

Handcannon/Annihilator – Eine starke Handfeuerwaffe

Flammenwerfer – Schon seit Season 1 im Gespräch

Welcher Scorestreak mit Season 4 kommt, ist unklar. Die Handcannon und der Flammenwerfer waren schon Teil von PR-Fotos und Videos und eine Veröffentlichung scheint aktuell wahrscheinlicher als bei der Hundestaffel. Doch für alle 3 Streaks gibt es Hinweise in den Daten.

Cold War Zombies in Season 4

Was kommt für den Zombie-Modus in Season 4? Bereits für die nächste Season bestätigt ist ein neues Main-Easter-Egg für Outbreak und zusätzliche Ausrüstung für den Zombie-Modus. Es ist zwar nicht sicher, dass Outbreak die neue Quest-Reihe gleich zum Start bekommt, doch es ist naheliegend.

Denn Leaker und Spieler rechnen in Season 4 auch mit einer neuen Map für den regulären Zombie-Modus. Der Release der letzten „echten“ Zombie-Map ist beinahe ein halbes Jahr her und in der Community gehen viele Spieler davon aus, dass die nächste Map in Berlin spielt und in Season 4 kommt. Jedoch nicht gleichzeitig mit dem Outbreak-Easter-Egg. Da das Easter-Egg aber schon von offizieller Seite bestätigt ist, wird vermutet, dass erst das Outbreak-Easter-Egg zum Season-Start kommt und mit dem Mid-Season-Update die neue Zombie-Map.

Des Weiteren kündigten die Entwickler bereits neue Ausrüstung und Wunderwaffen an. Bei der Ausrüstung könnte es sich um einen der 3 fehlenden Perks handeln. Die bekommt ihr im Zombie-Modus über bunte Getränkedosen und der entsprechende Getränke-Automat hat noch 3 freie Plätze. Leaker vermuten hinter diesen Platzhaltern die Perks:

Double Tap Root Beer – Erhöht die Feuerrate

PhD Flopper – Verhindert eingehenden Schaden von eigenen Waffen

Mule Kick – Ihr könnt 3 Waffen tragen

Welcher Perk kommt, ist unklar. Doch für einige Leaker ergibt „Double Tap“ derzeit am meisten Sinn.

Zusätzlich zum neuen Easter-Egg könnte es auch eine neue Map für den Outbreak-Modus geben. Die Infos dazu sind jedoch wenig konkret und die Vermutungen reichen von einer Map aus dem „Verbundene Waffen“-Modus des Multiplayers, bis hin zu weiteren Maps aus dem Ural-Gebiet, die teilweise bereits im Spiel sind. Zoo, Wheaterstation oder Batterie sind dabei Namen der Maps, die öfter genannt werden.

Warzone in Season 4

Was kommt in Warzone Season 4? Für das Battle Royale gibt es bisher kaum konkrete Aussichten. Aktuell steht noch der Nakatomi-Tower aus „Stirb Langsam“ im Bereich Downtown – der könnte mit dem Start der neuen Season verschwinden und das alte Hochhaus nimmt die Stelle ein. Das gilt auch für den Rambo-Content: Der umgebaute Flugzeug-Hangar und die Survival-Camps dürften dann wieder wie vor dem Event aussehen.

Es gibt jedoch ein paar spannende Gerücht innerhalb der Community:

Mit den „Red Doors“ könnte ein Schnellreise-System eingeführt werden

Daten deuten auf ein Reveal-Event für CoD 2021 hin – mit einem Panzerzug

Mögliche Vorstellung einer Next-Gen-Version für PS5 und Xbox Series S | X

Auf die „Red Doors“ gibt es klare Hinweise. Call of Duty wollte in einer nicht öffentlichen Umfrage wissen, welche Map-Anpassung die Teilnehmer am meisten genießen würden (via Twitter). Eine der Antwort-Möglichkeiten war „The Red Doors (neues Schnellreise-System)“. Ob das bereits in Season 4 ein Thema ist, bleibt abzuwarten.

Ebenfalls erste Hinweise gibt es zu einem Reveal-Event des neuen CoD-Premiumtitels, der aktuell als „Vanguard“ bekannt ist. Ein paar Dateien sind ähnlich gekennzeichnet, wie beim letzten Reveal-Event und können mit einem „Armoured Train“ in Verbindung gebracht werden. Der Reveal von Cold War in Warzone fand allerdings erst Ende August 2020 statt und es muss sich zeigen, ob das nächste CoD dieses Jahr früher angekündigt wird.

Mehr ein Wunsch als ein Leak ist eine mögliche Vorstellung der Next-Gen-Version von Warzone. Die Entwickler von Raven Software bestätigten bereits, dass sie an dem Upgrade arbeiten, gaben bisher aber keinen Zeitplan heraus. Die große Bühne des „Summer Game Fest“ am kommenden Donnerstag stellt demnach eine gute Möglichkeit dar, um die Next-Gen-Version einem großen Publikum zu präsentieren. Doch stichhaltige Hinweise auf den Reveal gibt es nicht.

Quellen für die Leaks und Season-Infos

Wollt ihr euch selbst ein Bild von den Infos, Leaks und Gerüchten machen, verlinken wir euch hier die wichtigsten Quellen für den Artikel:

Mit Season 4 geht Call of Duty in die nächste Runde und möchte seinen Spieler wieder etwas Neues bieten. Konkrete und sichere Infos gibt es spätestens am Donnerstag zur Vorstellung der neuen Season auf dem Summer Game Fest.

Sobald es Neuigkeiten zur Season 4 gibt, passen wir den Artikel entsprechend an und schreiben einen kleinen Hinweis zu den Änderungen an den Start des Artikels.