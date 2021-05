CoD Warzone & Cold War: So schaltet ihr den neuen Baseballschläger frei

Mit dem Baseballschläger gibt es eine weitere, durchschlagende Waffe in Call of Duty. Die Nahkampf-Waffe steht euch aktuell nur für Black Ops Cold War zur Verfügung und kommt erst später zum Battle Royale Warzone. MeinMMO zeigt euch, wie ihr das Teil freischaltet und was der Baseballschläger drauf hat.

Das Mid-Season-Update von Black Ops Cold War und CoD: Warzone brachte neuen Content, viele Waffen-Anpassungen und ein Event mit Action-Helden der 80er Jahre. Die neue Waffe konnte da beinahe etwas untergehen – doch im aktuellen CoD könnt ihr euch einen Baseballschläger organisieren.

Die Waffe steht derzeit nur in Cold War zur Verfügung, soll aber später auch in Warzone für Kopfschmerzen bei euren Gegnern sorgen. MeinMMO zeigt euch, wie ihr den Prügel freispielt und wie sich der Baseballschläger in Cold War schlägt.

Cold War: Baseballschläger freischalten

Wie schalte ich den Baseballschläger frei? Aktuell gibt es drei Möglichkeiten, um den Schläger freizuschalten:

Mehrspieler-Modus von Cold War: Erledigt einen Gegner mit einer Nahkampfwaffe, der von eurem Aufklärungsflugzeug, eurer Drohne oder eurem Feldmikrofon aufgedeckt wurde – in 15 verschiedenen Matches. Zombie-Modus von Cold War: Erledigt 100 Gegner mit einer Nahkampfwaffe, die von eurer Feldaufrüstung „Frostschuss“ gefroren wurden. Das Bezahl-Bundle kaufen: Für 1.300 CoD-Points (ca. 13,- €) gibts einen Bauplan der Waffe und ein paar andere Cosmetics

Denkt beim Freischalten im Multiplayer daran, dass ihr die Matches immer komplett zu Ende spielen müsst, damit der Fortschritt zählt. Wollt ihr den Baseball-Schläger schnell freispielen, eignet sich der Zombie-Modus sehr gut. Nehmt den Frostschuss rein und prügelt ein paar Untote zu Matsch. Wichtig ist, dass ihr eine Nahkampfwaffe wie das Kampfmesser benutzt. Im Zombie-Modus ist es egal, ob ihr das Match vor dem Ende verlasst.

Wenn ihr den Baseballschläger in Cold War freischaltet, steht euch die Nahkampfwaffe auch in Warzone zur Verfügung, sobald sie rauskommt.

Wann kommt der Baseballschläger zu Warzone? In der Ankündigung zur Mid-Season 3 erklären die Entwickler, dass der Schläger erst in Season 4 zur Warzone kommt (via callofduty.com). Allerdings ist nicht klar, ob der Baseballschläger zum Season-Release oder erst im Laufe der Season kommt. Season 4 geht voraussichtlich am 16. Juni an den Start.

Baseballschläger ist eine One-Hit-Waffe – Hat aber starke Konkurrenz

Was kann der Baseballschläger im Multiplayer von Cold War? Der Prügel zerschlägt eure Feinde mit einem Treffer. Damit ist der Baseballschläger in guter Gesellschaft und stellt sich in eine Reihe mit den besten Nahkampfwaffen.

Die Schwinggeschwindigkeit ist in Ordnung, sodass ihr euer Ziel schnell treffen könnt. Die Reichweite ist die größte Stärke des Baseballschlägers – mit dem Kampfmesser müsst ihr deutlich näher heran und auch die starke Schaufel kommt nicht ganz so weit, wie der Baseballschläger.

Jedoch schlägt die Schaufel schneller wieder zu und bietet ebenfalls einen One-Hit. Seid ihr gern mit Nahkampfwaffen unterwegs, ist das der Kompromiss – etwas mehr Reichweite, aber langsamere Schlagrate als die Schaufel (E-Tool), die als stärkste Nahkampfwaffe in Cold War gilt.

Wenn ihr euch Multiplayer-Gameplay zum Baseballschläger ansehen wollt, schaut beim englischen YouTuber „PrestigeIsKey“ vorbei. Wir binden euch sein Video hier ein:

Was kann der Baseballschläger im Zombie-Modus von Cold War? Im Zombie-Modus hat der Schläger Probleme. Der YouTuber „LegoUnlocked“ hat sich den Baseballschläger genauer angesehen und das maximale Pack-a-Punch-Upgrade draufgepackt.

Der YouTuber meint, dass ihr mit dem Baseballschläger viel öfter von den Feinden getroffen werdet, als das mit anderen Nahkampfwaffen der Fall ist. Außerdem steht dem Baseballschläger die eher geringe Schlagrate im Weg – auch im Zombie-Modus ist die Schaufel eine bessere Alternative.

Zombie-Gameplay mit dem Baseballschläger könnt ihr euch beim englischen YouTuber „LegoUnlocked“ ansehen. Wir binden euch sein Video hier ein:

Der Baseballschläger ist eine nette Dreingabe auf ein starkes Mid-Season-Update der Season 3 – kann aber bei der Leistung nicht wirklich überzeugen. Es kann jedoch echt spaßig sein, die Gegner mit einem Schwung aus der Schulter von der Map zu prügeln. Am besten im Outfit von McClane oder Rambo – die Posterboys des aktuellen Action-Helden-Events. Mehr Infos zum Rambo-Event und den Belohungen, findet ihr hier.