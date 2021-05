Alle Infos zum Mid-Season-Update von CoD Cold War – Pre-Load und Content

Die Season 3 von Call of Duty geht in die nächste Runde. Call of Duty: Black Ops Cold War bringt sein Mid-Season-Update. Der Patch steht für manche Spieler zum Pre-Load bereit und MeinMMO zeigt euch, was ihr alles erwarten könnt.

Was ist da los? Season 3 von Call of Duty feiert sein Bergfest und ist zur Hälfte durch. Höchste Zeit also für das Mid-Season-Update. Zumindest für Black Ops Cold War steht der Termin: 19. Mai um 6 Uhr morgens. Der Gameplay-relevante Content ist für alle Spieler von Cold War kostenlos.

MeinMMO zeigt euch die Details zum Update, den erwarteten Content und was die ganze Nummer mit ikonischen Action-Helden der 80er-Jahre wie Rambo zu tun hat.

Cold War Season 3 – Details zum Mid-Season-Update

Wann kommt das Update? Das Mid-Season-Udapte von Cold War geht am 19. Mai um 6 Uhr morgens live.

Es sieht aktuell jedoch danach aus, dass bestimmter Content erst am 20. Mai freigegeben wird. Zum Start der Season 3 gab es etwas ähnliches – in Cold War waren nach dem Update zwar schon die Änderungen bei den Waffen online, doch der neue Content war noch nicht spielbar und auch die Patch Notes kamen erst einen Tag später.

Was ist mit dem Pre-Load? Spieler auf der PlayStation können von einem Pre-Load profitieren. Alle PlayStation-Spieler können jetzt das Update vorab herunterladen.

Wie groß wird das Update? Das Update ist auf der PlayStation 5 ziemlich genau 12 GB groß. Die Größe kann auf Xbox One, Xbox Series S|X oder der PS4 jedoch variieren, dürfte aber auch in diesem Bereich liegen

Was ist mit Warzone? Bei den letzten größeren Content-Updates bekam das Battle Royale Warzone den Patch erst einen Tag später. Das Mid-Season-Update startet für Warzone wohl am Donnerstag, 20. Mai. Bisher gibt es dazu jedoch keine Stellungnahme der Entwickler.

Wann startet Season 4? Season 4 geht voraussichtlich am 16. Juni an den Start. An diesem Tag endet der aktuelle Battle Pass der Season 3 – bei den letzten Seasons immer der Stichtag zum Start der neuen Season.

Cold War Update verspricht viel Zombie-Content

Was kommt in der Mid-Season? Ganz sicher sagen, kann man das aktuell noch nicht. Es gibt zwar schon einige bestätigte Inhalte – besonders für den Zombie-Modus – doch zum Multiplayer-Content gibt es bisher keine klaren Ansagen. Die Roadmap der Season 3 verrät zwar einiges, doch es ist bisher unklar, was von dem „In-Season-Content“ zur Mid-Season kommt.

Was gibt’s für Zombies? Im Mittelpunkt steht die neue und allererste Main-Quest für den Outbreak-Modus. Der Zombie-Massaker-Modus bekommt sein eigenes großes „Easter Egg“ und schickt die Zombie-Community von CoD auf die Suche nach neuen Hintergründe der Untoten-Bedrohung. Die Story soll zwischen „Firebase Z“ und der nächsten großen Zombie-Map angesiedelt sein. Die nächste rundenbasierte Map soll in Season 4 kommen.

Die neue Main-Quest steht euch ab dem 20. Mai um 19 Uhr zur Verfügung. Zusätzlich könnt ihr dann auch „Angeln“ in Outbreak. Es ist zwar noch nicht ganz klar, wie das abläuft, doch offenbar könnt ihr euch Essenz und Schrott demnächst auch als Fischer besorgen. Und wer weiß, was da sonst noch anbeißen kann.

Wichtige Inhalte:

Erste Main-Quest für Outbreak

Angeln im Outbreak-Modus

Neues World-Event für Outbreak (Orda Encounter)

Mehr sammelbare Informationen in Outbreak

Überarbeiteter Cranked-Modus für „Die Maschine“ und „Firebase Z“

Dead Ops Arcade mit neuer Silberrücken-Bonusmap

Content für den PlayStation-exklusive Onslaught-Modus

Mehr Waffen in den Mystery-Boxen

Zombie-spezifisches Waffen-Balancing

In dem Blogeintrag von Entwickler Treyarch (via treyarch.com) gibt es auch einen Hinweis auf die Freischaltung der neuen Waffen „AMP63“ und „Baseballschläger“ – jedoch mit dem Vermerk „In-Season“. Es ist also noch nicht ganz klar, ob die neuen Waffen direkt mit dem Mid-Season-Update kommen.

Was gibts für den Multiplayer? Als Hinweis gibt es im Moment nur die Roadmap vom Start der Season 3. Demnach könnte folgender Content kommen:

Die beiden neuen Waffen – AMP63 und Baseballschläger

Multi-Team-Elimination – Eine Art Mini-Battle-Royale (via GameStar)

6vs6-Map – Der Klassiker Standoff

Multi-Team-Map – Duga

Es gibt bisher jedoch keine Garantie, dass der Rest der Roadmap „schon“ in der Mid-Season kommt. Möglicherweise müsst ihr auch noch länger auf neuen Multiplayer-Content warten.

Die Action-Helden der 80er-Jahre haben irgendwas vor …

Als weiteres Highlight inszeniert Call of Duty seit einiger Zeit die Einführung neuer Skins im Stile von Action-Helden der 80er-Jahre. Auch die Roadmap gibt wohl einen Hinweis darauf – unten rechts zeigt eine Kachel ein „MIDSEASON-EVENT“. Auf Twitter zeigte CoD erst einen Trailer für den wortkargen „Rambo“ und auch der Held aus „Stirb Langsam“ – John McClane – schließt sich wohl der Spielfigur-Auswahl in Cold War und Warzone an.

Es geistern auch schon geleakte Bilder der beiden Operator durchs Netz:

Die Superhelden-Action soll am 20. Mai starten – wahrscheinlich mit dem Playlist-Update am Donnerstag um 19 Uhr.

Weitere Infos zum Event oder den Action-Helden gibt es derzeit nicht. Es ist unklar, ob ihr euch die Skins freispielen oder nur freikaufen könnt. Sobald es mehr Details dazu gibt, halten wir euch auf MeinMMO auf dem Laufenden.

Was sagt ihr zu dem Zustand von Call of Duty: Black Ops Cold War? Konnte euch der bisherige Content überzeugen und freut ihr euch auf das Mid-Season-Update? Oder konnte Cold War in den 6 Monaten seit Release eure Erwartungen nicht erfüllen? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.