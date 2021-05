CoD Warzone: Mid-Season-Update ändert morgen die Map – Bringt neue Waffe und Killstreak

Das große Mid-Season-Update von Call of Duty: Warzone startet morgen am 20. Mai. Mit dem Update kommen ein paar ikonische Action-Helden der 80er-Jahre ins Spiel – die sogar mit ein paar eigenen Schauplätzen auf der Map „Verdansk ’84“ verewigt werden. MeinMMO zeigt euch alle Infos.

Was geht ab? Season 3 schaltet in den nächsten Gang und startet sein Mid-Season-Update für Call of Duty: Warzone morgen, am 20. Mai um 6 Uhr. Die Entwickler von Raven Software haben nun die ersten Infos zur Mid-Season rausgegeben. Mit dabei:

Frische Schauplätze auf Verdansk ’84

„80s Action Heroes“-Event

Neue Waffe – das ballistische Messer

Killstreak – Kampf-Bogen

Minigun und Angriffs-Heli

Neuer Spielmodus „Power Grab“

Das Update zur Mid-Season 3 ist bisher noch nicht online und auch die Patch Notes stehen noch nicht zur Verfügung. Jedoch gibt es jetzt einen umfangreichen Blog-Post (via callofduty.com), in dem die Entwickler über den neuen Content sprechen. MeinMMO zeigt euch, was bisher alles zur Mid-Season bekannt ist und aktualisiert diesen Artikel, sobald die kompletten Patch Notes online sind.

Die Roadmap der Mid-Season binden wir hier für euch ein:

CoD Warzone: Alles Infos zum Update

Wann kommt das Update? Das neue Warzone-Update steht allen Spieler am 20. Mai um 6 Uhr morgens zur Verfügung. Nach dem Download habt ihr direkt Zugriff auf den neuen Content.

Was ist mit einem Pre-Load? Anders als bei Cold War gibt es bisher keine Infos oder Berichte zu einem Pre-Load.

Wie groß wird das Update? Laut den Entwicklern sehen die Update-Größen auf den verschiedenen Plattformen so aus:

PlayStation 5: 14.6 GB

PlayStation 4: 14.6 GB

Xbox One Series X|S: 15.2 GB

Xbox One: 15.2 GB

PC: 14.9 GB / 18.1 GB mit CoD MW

Was ist mit Cold War? Der aktuelle CoD-Premium-Titel bekam bereits sein Update und auch die Patch Notes sind bekannt. Der Content der Mid-Season startet jedoch auch bei Cold War erst am Donnerstag-Morgen.

Wann startet Season 4? Season 4 geht voraussichtlich am 16. Juni an den Start. An diesem Tag endet der aktuelle Battle Pass der Season 3 – bei den letzten Seasons immer der Stichtag zum Start der neuen Season.

Mid-Season steht im Zeichen der Action-Helden

Action-Helden-Inhalte der Season 3

Frische Schauplätze auf Verdansk ’84

„80s Action Heroes“-Event

Neue Operator John McClane und Rambo

Was sind das für neue Schauplätze? Die Map wird an mehreren Stellen geändert und bekommt vorübergehend ein paar Schauplätze, die mit dem Event der Action-Helden zusammenhängen. Die Map-Änderungen werden offenbar nach dem Ende des Events oder der Season wieder rückgängig gemacht.

In Downtown findet ihr in der Mid-Season 3 den „Nakatomi Plaza“ direkt neben dem Parlament. Das Hochhaus ist aus dem berühmten Action-Streifen „Stirb Langsam“. Es soll das größte Gebäude in Verdansk sein und 5 begehbare Ebenen bieten. Außerdem könnt ihr kleine Missionen im Gebäude erledigen, die ganz im Zeichen der Filmvorlage gehalten sind.

An mehrere Stellen der Map sollen Camps durch „Survival Camps“ ausgetauscht werden. Hier soll es eine Ladung Ausrüstung geben und die Entwickler möchten damit an „Rambo II“ erinnern. Auch hier könnt ihr eine kleine Mission erledigen – es gibt „Dog Tags“ zu finden und wenn ihr eine bestimmte Anzahl gesammelt habt, gibts die Chance auf größere Belohnungen.

Der dritte neue Schauplatz ist ein „CIA Outpost“. In einem Hangar auf dem Flugplatz hat sich die CIA niedergelassen, um den flüchtigen Rambo zu finden. Ihr könnt wohl eure gefundenen „Dog Tags“ gegen Ausrüstung eintauschen. Dabei geht es wohl um Luft-Unterstützung.

Der Nakatomi Plaza mitten in Verdansk.

Was ist das für ein Event? Die Mid-Season 3 steht unter dem Motto zweier Action-Helden der 80er-Jahre: Rambo und John McClane (aus Stirb Langsam). Beide kommen mit dem Update als Operator ins Spiel und können als vollwertige Spielfiguren genutzt werden – ihr müsst allerdings Geld ausgeben, wenn ihr sie haben wollt.

Zusätzlich startet ein Event, ähnlich dem Adler-Event zum Anfang der Season 3. Ihr könnt in Warzone und Cold War jeweils bis zu 9 Aufgaben erledigen und bekommt für jede abgeschlossene Aufgabe eine Belohnung. Habt ihr alle 9 Aufgaben abgeschlossen, gibts einen besonderen Waffen-Bauplan dazu.

Das Event startet wie die Mid-Season am Donnerstag-Morgen, 20. Mai, um 6 Uhr. Es ist noch nicht bekannt, wie lang das Event dauert. Den Trailer zum Hero-Content binden wir hier für euch ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Neue Waffe, neuer Killstreak, neuer Modus

Weitere Gameplay-relevante Inhalte der Mid-Season

Neue Waffe – das ballistische Messer

Killstreak – Kampf-Bogen

Neuer Spielmodus „Power Grab“

Alte Bekannte – Minigun und Angriffs-Heli

Was ist das für eine neue Waffe? Das ballistische Messer ist eine Nahkampf-Waffe mit einem Kniff. Ihr könnt das Messer ganz normal im Nahkampf einsetzen, aber auch die Klingen durch die Gegend feuern. Die Reichweite ist zwar begrenzt, doch mit etwas Übung sollen Kills sogar bis auf mittlere Entfernungen möglich sein. Um das Messer einzustecken, müsst ihr jedoch einen Waffen-Platz opfern und das ballistische Messer als Zweit-Waffe mitnehmen.

Was ist das für ein neuer Killstreak? Der Kampf-Bogen wird Teil von Warzone. Ihr könnt den Bogen als Loot finden und damit Gegner und auch Fahrzeuge effektiv unter „Feuer“ nehmen. Je länger ihr den Bogen spannt, desto weiter fliegt dabei der brennende Pfeil.

Was ist das für ein neuer Spielmodus? Mit „Power Grab“ kommt ein Battle Royale zu Warzone, das eine Art Killstreak-System mitbringt. Ihr könnt „Dogs Tags“ für Kills, erledigte Aufträge oder als Loot finden und mit jedem gesammelten Tag steigt ihr eine Belohungs-Leiter weiter nach oben. Je höher ihr kommt, desto bessere Boni gibt es für das Match. Mit dabei sind normale Items wie Killstreaks oder Selbst-Wiederbelebungen, aber auch richtig starke Ausrüstung wie die „Verbesserte Gasmaske“ oder der heftige „Spezialisten-Perk“.

Zudem schließt sich der erste Spielfeld-Kreis schneller und ist deutlich kleiner als in den normalen Matches. Insgesamt gibt es nur 5 Kreise und auch der Gulag fällt weg. Ihr könnt eure Kameraden über die Kauf-Stationen oder mit den „Dog Tags“ wiederbeleben. Der Modus „Power Grab“ kommt in den nächsten Wochen mit unterschiedlichen Teamgrößen ins Spiel.

Was ist mit der Minigun und dem Angriffs-Heli? Für die Zeit des Events – und möglichweise darüber hinaus – kommt die Minigun wieder ins Spiel. Die konkreten Quellen für großen Waffen sind noch nicht bekannt. Darüber hinaus war der Angriffs-Helikopter im Trailer zum Rambo-Event zu sehen. Im Blog zur Mid-Season wurden die Helikopter jedoch nicht erwähnt. Gut möglich, dass es die Cheater-Helis wieder nicht ins Spiel schaffen.

Season 3 gibt nochmal Gas und das Mid-Season-Update sieht durchaus vielversprechend aus. Besonders die Änderungen auf der Map und die kleinen, neuen Gameplay-Elemente im Battle Royale der Warzone könnten Schwung ins Spiel bringen. Packt eure Meta-Loadouts der Warzone in Season 3 ein, bindet euch das Stirnband etwas zu fest um die Schläfen und wandelt auf den Spuren von Rambo in Verdansk.