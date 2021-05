Call of Duty: Warzone bekommt mit dem neuen Update Season 3 Reloaded eine coole neue Location aus einem der besten Filme der 80er. Es handelt sich um den Nakatomi Plaza aus dem legendären Film “Stirb Langsam” (Die Hard). Das könnte sogar unseren Autor Jürgen Horn dazu bewegen, endlich nochmal die Warzone zu betreten.

Was hat es mit dem Nakatomi Plaza auf sich? Season 3 von CoD Warzone lässt die 80er Jahre noch mehr auferstehen. Neben den Action-Helden Rambo und John McClane als Operator im Spiel gibt’s auch Locations zu den Filmen der beiden Kult-Action-Helden. Rambo bekommt unter anderem Camps im Wald und anstatt des „Broadcast Towers“ in der Downtown von Verdansk gibt’s den kultigen Nakatomi-Plaza mit dem bislang größten Gebäude der Stadt.

Und ich, Jürgen Horn von MeinMMO, habe jetzt mit Season 3 Reloaded erstmal richtig Bock auf die Warzone!

So sieht der Nakatomi-Plaza in Verdansk aus.

Stirb Langsam ist mein Lieblingsfilm und mit dem Nakatomi-Plaza wird Warzone richtig sexy

Was ist an dem Thema so gut? Wenn man mich nach meinen Lieblingsfilmen fragt, dann steht da Stirb Langsam (Die Hard) ganz oben auf der Liste. Der Film aus dem Jahre 1988 hat einfach alles, was einen guten Action-Film ausmacht. Denn im Gegensatz zu stumpfen Gewaltorgien wie dem berüchtigten Phantom Commando oder dem 2. Rambo gibt’s hier die optimale Mischung aus Spannung, Humor, krasser Action und überraschenden Wendungen.

Das gelingt dem Film durch den intelligenten Aufbau der Handlung, in der sich der Held John McClane und der geniale wie arrogante Oberschurke Hans Gruber immer wieder neue Steine in den Weg legen und so die Handlung stets vorantreiben.

Dabei kommt McLane nicht so übermächtig und unbesiegbar rüber wie die meisten anderen Action-Helden der Dekade. Vielmehr will er nur seine Frau von einer lahmen Weihnachtsfeier abholen und hat nicht einmal Schuhe an, als die Action losgeht.

Unvergessen ist daher auch die verstörende Szene, in der McClane mit bloßen Füßen durch Glasscherben rennen muss und eine derbe Blutspur durch den halben Nakatomi-Tower zieht.

Doch auch der Humor kommt in dem Film nie zu kurz und bis heute ist bei 80er-Jungs wie mir der Spruch „Yippie-ya-yeah, Schweinebacke!“ unvergessen. Das ist eine höchst originelle Übersetzung des viel weniger witzigen Originals „Yippee-ki-yay, motherfucker“. Wer immer damals Übersetzer war, verdient für diesen Spruch einen Orden!

Der legendäre Spruch!

Allein das Schreiben dieser Zeilen weckt in mir den Wunsch, nochmal den guten alten Stirb Langsam anzugucken. Und Warzone zu zocken! Denn bisher habe ich dieses Spiel stets gemieden, weil ich das Soldaten- und Kriegs-Thema persönlich nicht mag. Aber mit dem 80er-Jahre Charme des Nakatomi-Plazas und am besten noch mit einem McClane-Operator-Skin sollte ich mir das Spiel dann doch mal anschauen.

Da ich bisher keine Kampferfahrung in der Warzone von Call of Duty gesammelt habe, sollte ich mir erstmal ansehen, welche Waffen, Ausrüstungsgegenstände und zugehörigen Loadouts sich gerade in Season 3 lohnen. Zum Glück haben die Kollegen bei MeinMMO genau dazu eine praktische Liste verfasst. Schaut doch mal rein, vielleicht hilft es auch euch, bessere Kills bei Warzone einzufahren! Wir sehen uns im Nakatomi Plaza!