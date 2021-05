CoD Warzone zeigt neuen Trailer zu Season 3 Reloaded mit Action-Helden aus den 80ern

Ein neuer Trailer zum kommenden Mid-Season-Update in CoD Warzone wurde veröffentlicht. In dem stecken eine Menge Explosionen, Action-Helden der 80er und die passende Musik dazu.

Hier ist der Trailer: Der neue Trailer kündigt das Thema “80’s Action Heroes” für Call of Duty: Black Ops Cold War sowie den Battle-Royale-Ableger Warzone an. Und der sprüht tatsächlich nur so vor Action.

Von der ersten Minute an wird das 80er-Thema durchgezogen: Erstmal wird die Bildqualität auf “krisselig” gestellt, bevor Referenzen auf echte Filmklassiker eingestreut werden.

“Some Heroes Die Hard” heißt es da (“Die Hard” ist der englische Titel von “Stirb Langsam” mit Bruce Willis)

Und “Others Draw First Blood” (“First Blood” war der englische Originaltitel des ersten “Rambo”-Teils mit Sylvester Stallone).

John Rambo ist es auch, der einen Großteil des Trailers bestimmt. Wir sehen, wie der von Sylvester Stallone verkörperte Kämpfer sein Bandana zurechtrückt und in die Kamera blickend vor einer Explosion steht – denn coole Typen stehen immer mit dem Rücken zu einer Explosion.

Außerdem zeigt der Trailer, wie jemand in feinster Stirb-Langsam-Manier durch Lüftungsschächte krabbelt – das passt zu Hinweisen auf den Film, die bereits gestreut wurden. Und auch ein Gebäude, das stark an Nakatomi Plaza aus dem Film erinnert, hat es offenbar in die Warzone geschafft. Den ganzen Trailer haben wir hier für euch eingebunden:

Welche neuen Inhalte bringt das Update?

Diese Operators kommen: Es war schon länger angedeutet worden, dass John McClane und John Rambo als Operators in Call of Duty auftauchen. Nun wird das durch den Trailer bestätigt, am 20. Mai soll es losgehen. Laut offizieller Ankündigung ist das aber noch nicht alles.

Das kommt mit dem Update: Mit Rambo kommt auch ein passendes Bundle, das neben zwei Finishing Moves und Baupläne für legendäre Waffen sowie Cosmetics mitbringt.

Auch John McClane kommt mit einem eigenen Bundle inklusive Moves, Waffen-Plänen und Cosmetics.

Die 80er-Helden bringen noch mehr Inhalte mit

Wie bereits im Trailer zu sehen, wird auch Nakatomi Plaza als neuer Point of Interest auf der Warzone-Map zum Launch des Events auftauchen. Der Turm kommt mit eigenen Sonderaufgaben, die ihr lösen könnt, sowie einem Safe, den es zu öffnen gilt.

Darüber hinaus werden mehrere Survival Camps über Verdansk verteilt auftauchen, die ihr besuchen sollt. Zusätzlich wird es einen CIA-Außenposten im Nordwesten von Verdansk geben.

Das ändert sich bei den Waffen: Auch an der Waffen-Front tut sich etwas: Mit dem zu John Rambo passenden Combat Bogen gibt es einen neuen Kill-Streak in Warzone. Dabei handelt es sich um Pfeil und Bogen, die mit Explosivpfeilen versehen wurden, wie es schon aus Cold War bekannt ist. Außerdem kommt das aus der Black-Ops-Reihe bekannte “Ballistic Knife” ins Spiel, das für Stealth-Angriffe gedacht ist.

So reagiert die Community: Auf YouTube wird der Trailer positiv aufgenommen und steht bei einem guten Verhältnis von knapp 17.000 Likes gegenüber knapp 300 Daumen nach unten (Stand: 18. Mai, 19:15 Uhr).

In den Kommentaren hoffen die User, dass die beiden 80er-Ikonen auch von ihren jeweiligen Schauspielern gesprochen werden – also Sylvester Stallone und Bruce Willis.

Außerdem werden weitere Figuren vorgeschlagen, die einen Auftritt im Spiel bekommen könnten – wie beispielsweise der von Arnold Schwarzenegger verkörperte Dutch aus Predator. Der tauchte auch schonmal im Spiel Predator: Hunting Grounds auf.