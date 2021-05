Bald könnt ihr CoD Warzone tatsächlich als Rambo aufmischen – Trailer und Termin

Es ist offiziell: Rambo kommt zu Call of Duty: Warzone und Black Ops Cold War. Der wortkarge Actionheld startet eine zweite Karriere in CoD und kommt als Operator oder Skin ins Spiel. MeinMMO zeigt euch Termin, Trailer und was ihr sonst erwarten könnt.

Wann kommt Rambo? Nächste Woche Donnerstag, am 20. Mai. Der offizielle Twitter-Account von Call of Duty zeigte einen Termin mit passendem Trailer:

Ob die beliebte Filmfigur als eigener Operator oder als Skin für einen vorhandenen Operator kommt, ist bisher noch nicht bekannt. Sicher ist nur – ab nächste Woche könnt ihr in Call of Duty: Warzone und Black Ops Cold War euren Rachefeldzug starten und habt die Lizenz zur Selbstjustiz.

Rambo als „Posterboy“ für das Season-Reloaded-Update?

Kommt noch mehr am 20. Mai? Dazu gibt es keine bisher offiziellen Ankündigungen, doch das Datum passt für das Mid-Season-Update:

Start der Season 3 – 22. April

Ende des Batte Pass – 16. Juni

Rambo-Update – 20. Mai

Damit könnten neben dem Crossover weitere Inhalte der Roadmap von Season 3 ins Spiel kommen.

Es fehlen noch zwei Waffen aus der Roadmap im Spiel – die Maschinenpistole „AMP63“ sowie der Nahkampf-Prügel „Baseballschläger“. Für Warzone sind es sogar drei Waffen: Das ballistische Messer ist bisher nur in Cold War aktiv und wurde bereits für das Mid-Season-Update angekündigt.

Für Cold War könnten am 20. Mai zudem neue Maps ins Spiel kommen. Der Klassiker „Standoff“ steht in den Startlöchern und für die großen Feuertrupp-Modi dürfte „Duga“ hinzugefügt werden. Duga ist bisher nur im Zombie-Modus „Outreak“ verfügbar. Des Weiteren könnte der „Multi-Team Elimination“-Modus zu Cold War kommen. Das ist ein „Battle Royale“-ähnlicher Modus (via GameStar).

Ganz unten rechts ist außerdem eine weitere spannende Kachel auf der Roadmap zu sehen – „MIDSEASON EVENT“. Allerdings ist bisher noch nicht bekannt, was es damit auf sich hat. Möglicherweise hängt das Event mit den Actionhelden zusammen, die ins Spiel kommen sollen. Zusätzlich zu den Rambo-Hinweisen gab es nämlich noch einen Fingerzeig auf John McClane aus „Stirb Langsam“.

Warzone spricht von „bisher größter Season“ und verweist auf Mid-Season

Nach den Aussagen von Amos Hodge, dem Creative Director von Raven Software, können sich Warzone-Spieler auf das Mid-Season-Update freuen. Hodge verriet in einem Interview zum Release der Season 3: „Das, was wir heute gesehen haben, war nur der Anfang. […] es gibt eine Menge Inhalte in 3.5. Das ist unsere bisher größte Season“ (via videogameschronicle).

Um die bisher größte Season zu werden, müsste Season 3 noch ordentlich liefern. Bisher war die gemeinsame Season 1 mit Black Ops Cold War der größte Content-Drop. Im Dezember 2020 kamen:

31 neue Waffen

Die Map „Rebirth Island“

Das „Rebirth Island“-Event

Das Map-Update der großen Karte Verdansk und das Adler-Event zum Season-Start haben vorgelegt. Doch um wirklich die bisher größte Season zu werden, müsste Season 3 noch mehr liefern. Bisher gibt es offiziell aber noch keine konkreten Ankündigungen – abgesehen von den Actionstars, die als Spielfiguren ins Battle Royale kommen. Sobald es Neuigkeiten gibt, findet ihr hier auf MeinMMO die wichtigsten Infos dazu.

