CoD Warzone: Jagd auf Adler – Alle Aufgaben für den Operator-Skin

Mit dem Start von Season 3 in Call of Duty Cold War und Warzone ist die Herausforderung “Jagd auf Adler” gestartet. Wir zeigen euch hier alle Aufgaben und Belohnungen sowie den Adler-Skin.

Was ist das für ein Event? Spieler in Call of Duty sollen in Warzone und Cold War Aufgaben für die “Jagd auf Adler” lösen. Dafür gibt es Belohnungen wie Sticker, Calling Cards und Waffen-Anhänger. Wir zeigen euch hier alle Belohnungen und welche Aufgaben ihr für die Jagd erfüllen sollt.

Jagd auf Adler in Warzone – Wie geht das?

In Warzone müsst ihr verschiedene Informationen in Matches zusammensammeln. Das geschieht auf der neuen “Verdansk ’84”-Map, die mit Season 3 in Warzone aktiviert wurde. Tobt euch da richtig aus und sammelt die Infos zusammen, um die begehrten Belohnungen abzustauben.

Aufgabe Belohnung Schließt den Intel-Vertrag bei Farms ab Calling Card “Missing” Schließt den Intel-Vertrag auf dem Summit ab Aufkleber “Rebel Rivas” Schließt den Intel-Vertrag bei Factory ab Waffen-Anhänger “Close Call”

Tipps für die Challenges: Beginnt am besten bei Factory (nahe Super Store). Da sollt ihr dann in der Nähe drei Supply-Boxen aufspüren und einsammeln. Das Sammeln der drei Supply-Boxes ist an allen Orten das Ziel. Ihr habt dann jeweils 5 Minuten pro Box Zeit, sie zu sammeln. Am einfachsten funktioniert das, wenn ihr einen Heli im Besitz habt und dann einfach schnell zu den Orten fliegt, sammelt, und weitermacht.

Pro Ort gibt es laut Spielerberichten etwa 2-4 Intel-Verträge zum Aufsammeln. Macht das also zum Start eines Matches als allererstes, damit sie euch andere Spieler nicht wegschnappen.

Jagd auf Adler in Cold War – Wie geht das?

In Cold War müsst ihr durch ein paar Games spielen, um die Belohnungen freizuschalten. Besonders auf der Yamantau-Map werdet ihr öfter antreten müssen, um alle Ziele zu erfüllen.

Aufgabe Belohnung Spielt und absolviert 7 Spiele auf Yamantau Aufkleber “Head Comrade” Tötet 25 Gegner, die von eurem Spy Plan

H.A.R.P. oder Field Mic. aufgedeckt wurden Waffen-Anhänger “Pager” Tötet 25 Gegner in einer Killstreak, während ihr

den Assassin-Perk nutzt Calling Card “Vengeful Commando”

Tipps für die Challenges: Diese Herausforderungen sind nicht besonders schwer, sondern fressen einfach nur Zeit. Spielt die Spiele so, wie ihr sie normalerweise spielt. Für die 25 Kills könnt ihr das Field Mic in der Nähe des Gegner-Spawns aufstellen, um so möglichst viele Gegner aufzudecken.

Die Belohnungen für Jagd auf Adler – Skin

So sieht das aus: In folgendem Tweet von CharlieIntel könnt ihr die 6 erwähnten Belohnungen im Spiel sehen:

So kriegt ihr den Adler-Skin: Wenn ihr auf den Skin scharf seid, müsst ihr nur 3 der Aufgaben erfüllen. Entweder alle 3 in Warzone oder alle 3 in Cold War. Für den Adler-Skin müsst ihr nicht 6 Aufgaben lösen.

Wie ihr seht, müsst ihr euren Spielstil für die Challenges nicht sonderlich ändern. Die meisten Aufgaben erledigt man mit der Zeit eh nebenbei. Sobald sich der erste Ansturm auf die Intel-Verträge in Warzone gelegt hat, steigen eure Chancen, die begehrten Teile zu erhalten.

Wie findet ihr diese Art von Aufgaben? Gefällt euch das, mal wieder frischen Wind im Spiel zu haben oder sollte es andere Möglichkeiten geben, sich Skins wie diesen zu verdienen?

