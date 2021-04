Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Auf Stufe 15 bekommt ihr die erste Waffe: PPSH-41. Dabei handelt es sich um eine SMG, deren Schaden pro Schuss eher gering ausfällt. Dafür punktet sie mit ihrem Rapid-Fire und ihrer hohen Kapazität. Dadurch kann sie schnell viele Schüsse abgeben, was sie vor allem in engen Kampf-Situationen nützlich macht.

Was kostet der Battle Pass? Ihr zahlt dafür 1100 CoD-Points (umgerechnet etwa 10 Euro). Ansonsten könnt ihr noch den Battle Pass plus 20 Stufen-Aufstiege für 2400 CoD-Points kaufen.

Das passiert jetzt in Call of Duty: Am 22. April startete Season 3 in Cold War und der Warzone. Passend dazu gibt es auch wieder einen neuen Battle Pass, der teilweise sogar kostenlos ist.

In Call of Duty: Cold War und CoD Warzone ist die Season 3 samt neuem Battle Pass gestartet. Wir zeigen euch hier die spannendsten Stufen und Belohnungen.

