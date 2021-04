Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Doch eine wichtige Änderung könnte die Dynamik in Downtown empfindlich verändern – die Anpassungen an dem Glas-Hochhaus. Das Haus hat nun mehrere Bereiche auf dem Dach und kein einzelnes, festes Dach mehr. Für Sniper ergeben sich dadurch mehr Möglichkeiten und das Haus dürfte für Besucher der Innenstadt noch gefährlicher werden.

Die Übersichts-Map zeigt direkt, an welchen Orten sich die Karte nach der Zerstörung von Verdansk am meisten verändert hat. Darauf seht ihr die Namen der neuen Schauplätze, aber auch alte Bekannte. Komplett neu sind die Schauplätze:

Über ein Live-Event kam eine neue Map für Call of Duty: Warzone ins Spiel – Verdansk ’84. Doch ganz so neu ist sie gar nicht. Es gibt viele Ähnlichkeiten mit der „modernen“ Version, die bisher im Spiel war, aber auch einige Änderungen. MeinMMO stellt euch 10 wichtige Anpassungen vor.

