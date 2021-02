Nur echte Profis in CoD Warzone erkennen diese 10 Schauplätze in Verdansk

In der Call of Duty: Warzone bringt euch Map-Kenntnis einen dicken Vorteil. Doch kennt ihr wirklich jede Ecke in Verdansk? Findet es mit diesem Map-Quiz von MeinMMO heraus.

Was ist hier los? Die große „Battle Royale“-Map Verdansk ist nun schon bald ein Jahr alt und der Hauptschauplatz der Call of Duty: Warzone. Über das Jahr hat sich einiges auf der Map getan und es gibt auch eine zweite, aber deutlich kleinere Karte der Warzone – Rebirth Island.

Doch viele Schauplätze in Verdansk sind die ganze Zeit über gleich geblieben und wer viel spielt, hat hier schon so gut wie alles gesehen. Doch kennt ihr wirklich die komplette Riesen-Map?

MeinMMO hat 10 besondere Schauplätze in Verdansk aufgenommen und in ein knackiges Quiz gepackt, mit dem ihr herausfinden könnt, ob ihr wirklich alles von Verdansk aufgesaugt habt.

MeinMMO-Quiz – 10 besondere Schauplätze in Verdansk

Wie funktioniert das Quiz? Wir zeigen euch 10 Bilder von der Map mit Perspektiven, die einzigartig in Verdansk sind. Zum Lösen habt ihr pro Bild 4 Auswahlmöglichkeiten mit Quadranten. Direkt unter dem Quiz findet ihr eine Karte von Verdansk, die in Quadranten aufgeteilt ist. Überlegt euch, wo der Schauplatz sein könnte und schaut im Quiz, ob der geschätzte Quadrant dabei ist.

Nach den 10 Fragen bekommt ihr eine Einschätzung eurer Leistung und eure richtigen und falschen Antworten angezeigt. Ihr könnt das Quiz dann direkt wiederholen oder ihr scrollt weiter runter zu den Antworten. Die Antworten sind hinter Spoiler-Boxen versteckt, die ihr erst aktivieren müsst, um die Lösung zu sehen.

Und nun viel Erfolg beim Lösen!

0% Wo findet man diesen traurigen Spielplatz? M6 J6 K10 M9 Correct! Wrong! Continue >> Wo hat dieser Camper sein Lager aufgeschlagen? D12 G14 I1 F10 Correct! Wrong! Continue >> Wo leuchtet diese einsame Leuchte? D11 E3 K5 L13 Correct! Wrong! Continue >> Wo guckt ihr so in die Röhre? O14 H14 B11 D13 Correct! Wrong! Continue >> Wo liegt dieser verlorene Teddy? N11 K7 K4 H5 Correct! Wrong! Continue >> Wo könnt ihr diese kleine Abkürzung nehmen? C12 H14 F4 N13 Correct! Wrong! Continue >> Wo versperrt euch dieses Netz den Blick in den Himmel? L2 F10 B7 H9 Correct! Wrong! Continue >> Wo findet man diesen Wanddurchbruch? O13 C3 F4 I10 Correct! Wrong! Continue >> Wo stehen diese bequemen Alltagsgegenstände? M2 A4 J13 C10 Correct! Wrong! Continue >> Wo steht dieses Wasserfass? K3 D8 G6 F4 Correct! Wrong! Continue >> Warzone - Verdansk-Quiz Besucher - Für einen kleinen Ausflug in Verdansk bist du immer zu haben, aber du lässt dich gern führen. Man muss ja auch nicht jede Ecke kennen - Hauptsache die Kills stimmen! Erkunder - Du kennst dich schon ein bisschen aus, suchst aber manchmal noch nach Orientierung. Wenn der Gaskreis näher rückt und das Stresslevel steigt, weißt du zwar noch nicht immer, welche Richtung die beste Option ist - aber den nächsten High-Ground findest du trotzdem schnell. Späher - Du hast schon viele Ecken von Verdansk gesehen und kennst dich aus. Doch du hast auch deine Lieblingsstellen und suchst gern wieder dieselben Orte auf. Schau dich etwas mehr um und besuche neue Orte mit anderen strategischen Vorteilen. Dann wirst du zu einem Spieler mit perfekter Map-Kenntnis. Captain Price - Der legendäre Captain Price kennt gern sein Einsatzgebiet und möchte ganz genau wissen, wo er seine Soldaten einsetzt. So wie der Captain kennst auch du Verdansk wie deine Westentasche, doch es gibt noch ein paar dunkle Stellen, die nur die besten in deinem Team kennen. Trotzdem „Hut ab“ für deine Map-Kenntnisse von Verdansk. Ghost - Die Warzone-Legende - Ghost hat die Vorkommnisse in Verdansk als Erster untersucht und hat hier alles gesehen - genauso wie du. So gut wie jedes Detail auf der Map ist dir bekannt und du findest im Schlaf den Weg vom Damm zum Gulag und nimmst nebenbei noch eine Loadout-Kiste mit. Starke Leistung! Teile Deine Ergebnisse: Play Again!

Antwort Frage 1

Antwort 1: Tavorsk-Park in M9

Der Spielplatz befindet sich im Süden von Verdansk und in Sichtweite des Kriegsdenkmals „Styor Spomenik“. Ein Ausflug hierher dürfte vor dem Angriff auf Verdansk recht beliebt gewesen sein. Der Park liegt in Stadtnähe, bietet ein nahes Restaurant und einen weiten Blick auf das kastovianische Meer.

Antwort Frage 2

Antwort 2: WHP-Camp in F10

Der Camper hat sich östlich des humanitären WHP-Camps breitgemacht und beobachtete wahrscheinlich den Untergang der Stadt aus nächster Nähe. Genau hier gab es vor dem Start des Halloween-Events der Warzone gruselige Kinderstimmen zu hören, die in einer stressigen Runde Battle Royale sicher für die ein oder andere Gänsehaut gesorgt haben.

Antwort Frage 3

Antwort 3: Kiesrutschenturm in D11

Die Leuchte blinkt einsam und tapfer auf dem höchsten Punkt des Bereiches „Quarry“ im Nordosten von Verdansk.

Antwort Frage 4

Antwort 4: Eisenbrücke in H14

Auf dem Bild seht ihr den Blick aus der Röhre, die sich bereits außerhalb des Spielfeldes befindet. Der Bereich nördlich des Holzfällerlagers war früher ein beliebtes Gebiet zum Wandern und die Eisenbrücke die Verbindung der zwei Waldstücke.

Antwort Frage 5

Antwort 5: Bahnhof von Verdansk in K4

Teddys haben in Call of Duty eine lange Tradition und auch in der Warzone finden sich so einige. Diesen speziellen Teddy findet ihr auf dem Dach des Bahnhofs von Verdansk. Noch mehr CoD-Teddys findet ihr in Easter Eggs.

Antwort Frage 6

Antwort 6: Rohrtunnel zum Gulag in N13

Dieser Tunneldurchgang ist eine gut gedeckte Möglichkeit um näher an den Gulag von Verdansk zu kommen, der offiziell „Zordaya Prison Complex“ heißt.

Antwort Frage 7

Antwort 7: Shooting Range in B7

Das Netz liegt über einem Gebäude auf dem Schießplatz der Arklov Peak Military Base – direkt unter dem westlichen Wachturm.

Antwort Frage 8

Antwort 8: Damm-Aufzug in C3

Der Durchbruch führt unten am Damm zu einem Schacht mit einer Seilwinde, die euch hoch- oder runterbringt.

Antwort Frage 9

Antwort 9: Großvaters Haus in C10

Dieses Haus ragt ganz im Nordern Verdansk über das restliche Gebiet und erlaubt sogar einen Blick bis runter zum Gulag. Das Gebäude soll dabei an einen CoD-Insider erinnern: „Granny’s“ bzw. „Grandma’s House“ – einen Spot auf der Map „Overgrown“ von Call of Duty 4.

Antwort Frage 10

Antwort 10: Flugzeugtrümmer in D8

Das Wasserfass steht im Cockpit-Teil des abgestürzten Flugzeuges südöstlich der Military Base. Der kaputte Flieger ist Teil der Warzone-Story und ihr könnt hier auch Geheimdaten finden, mit denen ihr die Geschichte hinter dem Angriff auf Verdansk untersucht.

Die Map der Warzone ist riesig. Doch die Warzone läuft im März 2021 bereits für ein Jahr und in so langer Zeit kann man Vieles entdecken. Neben den besten Waffen der Warzone und neuen Taktiken zum Sieg gehören dazu auch die Feinheiten einer Map, die komplett in Handarbeit für das Battle Royale erstellt wurde.

Wie sahen eure Ergebnisse im Quiz aus? Konntet ihr einige der Standorte erkennen?