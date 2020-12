CoD Warzone: Welcher Spielertyp bist du? Finde es in unserem Quiz heraus

Im große Battle Royale Call of Duty: Warzone könnt ihr auf die unterschiedlichsten Spielertypen treffen und passt selbst meist auch wunderbar in eine Schublade. Findet im MeinMMO-Quiz heraus, was für ein Spielertyp ihr seid.

In der Call of Duty: Warzone sind zum Teil die verrücktesten Leute unterwegs. Das merkt man besonders dann, wenn man den Ingame-Chat aktiviert und auf die kurzen Audio-Schnipsel der Gegner lauscht, die CoD nach einem Kill an den Schützen übermittelt.

Doch welcher Spielertyp bist du? Mit unserem kleinen MeinMMO-Quiz findest du heraus, was dich in der Warzone ausmacht und welche Vorzüge des Gameplays du am meisten genießt. Nutzt du in jedem Match die besten Waffen der Warzone oder bist du immer auf der Suche nach der nächsten Loot-Kiste?

Erzähl uns gern in den Kommentaren, zu welchem Ergebnis du gekommen bist und wie du am liebsten in der Warzone vorgehst.

Wie funktioniert das Quiz? Insgesamt kannst du 6 Fragen zu deiner Spielweise in Warzone beantworten und bekommst am Ende eine Einschätzung über deinen Spieltyp. Jede Frage passt dabei mehr zu einem bestimmten Typ und am Ende entscheiden die Eigenschaften, die bei dir überwiegen.

Das Quiz kannst du so oft wiederholen, wie du möchtest. Aber du kannst mittendrin keine Antworten ändern. Hast du dich komplett verklickt, aktualisiere die Seite und das Quiz startet von vorn.

0% Wie bereitest du dich auf das Match vor? Gar nicht! Meine Loadouts sind schon perfekt. Mal im Shop schauen, was es neues gibt. Mikro noch mal richtig einstellen. Team aufs Match einschwören. Bunkerstandorte noch mal checken. Ich warte ungeduldig darauf, dass es losgeht. Was machst du während der Vorbereitungsphase? Heli schnappen und alles rasieren. Viele Kills mit den komischen Vorbereitung-Waffen landen. Rumstehen und Blödsinn im Chat quatschen. Mit einem nackten Yegor-Skin zusammentun und Emotes austauschen. Ich schieß ein bisschen mit rum, werd aber auch oft erledigt. Immer noch ungeduldig warten, bis es losgeht. Was machst du nach dem Match-Start am liebsten? Mit Vollgas rein in die Action. Ich geb auch Vollgas, aber gleich mit Kopfgeld-Auftrag. An einem hoffentlich belebten Platz am Zonenrand landen. Gegner killen, Aufträge erledigen, Loadout-Kiste holen. Immer dem Team hinterher. Die wissen schon, wo es lang geht. Ich brauch erstmal eine Loot-Kiste. Vorher geht hier gar nichts. Du siehst einen feindlichen Trupp. Wie gehst du vor? Zum eigenen Team aufschließen, bin schon wieder ein Stück weg. Ich gebe meinem Team die Position durch und bezeichne die Feinde nach ihren Skins. Ich lehne mich angestrengt nach vorn und schaue, wie das in der Face-Cam aussieht. Ich setze die Feinde allein unter Druck und schrei nur nach Hilfe, wenn ich sie wirklich brauche. Ich pinge die Feinde, gebe meinem Team exakte Anweisungen und schieße den ersten aus großer Entfernung KO. Ich treffe mich mit meinem Team und wir gehen dann gemeinsam vor. Welchen Auftrag der Warzone macht für dich am meisten Sinn? Aufklärungs-Mission Hamstern Kopfgeld Meistgesucht Vorratskisten Gar keiner Das Endgame steht an - Welche Taktik passt für dich am besten? Durch die Missionen weiß ich bereits, wo der Kreis endet. Ich suche den besten Platz und bereits mich vor. Ich komme oft erst spät zum letzten Kreis und passe mich der Situation an. Ich geh am liebsten kurz vor Schluss nochmal an der Buy-Station shoppen. Ich bin die ganze Zeit unterwegs auf der Suche nach den letzten Teams. Ich lausche aufmerksam den Anweisungen meines Teams. Ich habe alle Taktiken drauf und raste gern mal aus, wenn keine davon klappt. Warzone-Spielertypen Quiz Cosmetic Freak Du spielst gern Battle Royale nutzt alle Möglichkeiten, die dir das Spiel liefert. Das gilt aber nicht unbedingt für das Gameplay, sondern eher für die geilen kosmetischen Items im Spiel. Die irren Yegor-Skins gehören dabei zu deinen absoluten Favoriten und du bist immer dabei, wenn das Doppel-XP-Wochenende vor dem Ablauf einer Season ansteht. Auf Stufe 63 gibt's nämlich noch eine coole Uhr, die unbedingt ins Inventar gehört. Verrückter YouTuber Du kennst die OP-Waffen und weißt, was in der Warzone abgeht. Und das teilst du auch gern mit deinen Zuschauern - Ob es nun 3 oder 3.000 sind. Meist bist du auch der Gesprächigste in deinem Team und unterhältst damit dich selbst und all deine Zuhörer. Deine Kameraden spielen dabei meist gern mit dir. Außer du gehst mal wieder in den Rage-Mode und behandelst deine Eingabegeräte nicht nach den Nutzungs-Hinweisen. Rusher ohne Gnade Immer drauf, immer schneller, immer mehr Kills. Du bist ein klassischer Rusher im Battle Royale und scheust keinen Kampf. Sobald du den Boden in der Warzone als Erster in der Nähe berührst, gehst du sofort mit deiner Pistole auf die Feinde los und ziehst dieses Tempo das ganze Match lang durch. Du brauchst ein Team, das dieses Tempo mithalten kann, dann springt für dich auch öfter mal ein Sieg in der Warzone raus. Der Kreisläufer Du weißt wie der Hase läuft und bist jedes Spiel heiß auf den Sieg. Am liebsten landest du an der Gas-Kreiskante und bleibst dabei nah bei deinem Team. Ihr geht dann mit dem Kreis mit und versucht euch so Schritt für Schritt ins Endgame zu kämpfen. Dabei variiert ihr auch gern mit euren Taktiken und erledigt mal mehr, mal weniger Aufträge oder Gegner. Findest du mit deinem Team allerdings das Item „Kreisvorschau“, seid ihr die Ersten, die sich auf die fiesen Camper-Plätze stellen. Dafür springt aber auch öfter Mal ein Sieg raus. Der Loot-Süchtige Das Battle Royale Warzone ist für dich ein Spaziergang. Im wahrsten Sinne. Immer auf der Suche nach der nächsten Loot-Kiste verlierst du oft den Anschluss an dein Team und verfällst in eine Lootstarre, sobald mehr als 2 interessante Items aus einer Kiste ploppen. Das beschert dir zwar öfter Mal einen Besuch im Gulag, doch das stört dich gar nicht. Denn wenn du wieder zurück ins Match kommst, beschwert sich wenigstens keiner, dass du schon wieder auf der Jagd nach Loot-Kisten bist. Meta-Spieler Du kennst jede Taktik, jede Waffe und alle Gebiete in Verdansk in- und auswendig. Du kennst jede Taktik, jede Waffe und alle Gebiete in Verdansk in- und auswendig. Sobald der Kreis beim Anflug bekannt ist, hast du sofort die passende Vorgehensweise parat, wie ihr am schnellsten an eure Loadout-Kiste kommt. Denn ohne deine Meta-Waffen fühlst du dich nackt. Du spielst jede Runde auf Sieg und konntest auch schon viele Wins feiern. Manchmal ist dein Team von dir genervt, aber das stört dich nicht. Denn du weißt, dass sie dich brauchen.

Ein Sieg in einem Battle Royale ist für viele Spieler etwas Besonderes und kann schonmal das Highlight eines Tages sein. Doch nicht alle sind so versessen auf den Sieg. Manch einer möchte bloß in Ruhe mit seinen Kumpels ein wenig Koop-Action starten. Hier findet ihr weitere Personality-Quizze:

Wichtig ist, dass am Ende der Spaß gewinnt. Egal, ob man oft im Gulag sitzt, dafür aber mit seinen Freunden viel lacht oder seine Kommunikation auf taktische Anweisungen beschränkt, aber dafür oft starke Schlachten schlägt und Wins erspielt. Das Gefühl am Ende einer Session zählt. Wenn ihr es mal ernsthafter angehen wollt, findet ihr hier die Taktik des erfolgreichsten Warzone-Spielers für die Map Verdansk.