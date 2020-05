Erfolgreichster CoD Warzone-Spieler gibt Tipps: So holt ihr mehr Siege

Ein Spieler mit einer Sieg-Quote von über 60 % bei mehr als 1.400 Spielen in Call of Duty: Warzone verriet jetzt seine Match-Taktik. Schaut euch hier die Strategie an und wie ihr mit seinem Ansatz mehr Siege holen könnt.

Was ist das für ein Spieler? Wenn das Leaderboard des CoD-Trackers zu Call of Duty: Warzone grade nicht voll mit falschen und geschummelten Werten ist, sticht ein Spieler in der Kategorie „Siege“ deutlich heraus. „iron11745“ steht hier mit starken 870 Siegen bei 1.441 Matches (12. Mai, 16 Uhr) und damit auf Platz #1 der eingefahrenen Siege.

Der CoD-YouTuber „JGOD“ hat den Profi ein wenig ausgequetscht und nun die Match-Strategie des Warzone-Rockers „Its_Iron“ in einem englischen YT-Video vorgestellt:

Warzone: Strategie-Guide des 860-Wins-Spielers

Um die Taktik nachzubilden hat „JGOD“ nicht nur mit dem Spieler gesprochen, sondern auch einige Runden an Gameplay auf dem Twitchkanal von „Its_Iron“ verfolgt. „Iron“ und sein Team gehen dabei meistens nach demselben Schema vor:

Matchstart: Ein Spieler holt einen Helikopter, die anderen Mitglieder landen bei einem Auftrag und/oder fangen an zu looten.

Das Team trifft sich und sie kaufen so schnell wie möglich eine Loadout-Kiste mit „Overkill“ als Perk.

Danach erledigen sie so viele Aufklärungs-Verträge wie möglich und sammelt Haufenweise Cash und Infos zu den nächsten Gas-Kreisen.

Dann holen sie den ersten kostenlosen Loadout-Drop. Zu diesem Zeitpunkt sollten 4 – 5 Aufklärungs-Missionen erledigt sein.

Mit der kostenlosen Vorratskiste besorgen sie sich den Perk „Geist“

Nun gehts zu einer Kauf-Station. Ein Spieler kauft eine Munitions-Kiste, jeder holt sich eine Selbst-Wiederbelebung und wenn noch Geld übrig ist, ein paar Killstreaks.

Jetzt gehts quasi schon ins Endgame. Das Team sucht sich eine Power-Position im Aufklärungs-Kreis und spielt das Match in Ruhe zu Ende.

Mit dieser Taktik schaffte es „Iron“ auf eine sehr starke Sieges-Quote von ungefähr 60 % zu kommen. Durchschnittlich hat er seit Release am 10. März so circa 13 Spiele am Tag gewonnen. So viele Siege können einige Spieler nicht einmal insgesamt verbuchen. Er geht mit seinen Teams dabei nicht auf Kills, wie andere Rekordjäger, sondern sie fokussieren sich nur auf den Sieg.

„JGOD“ betont allerdings, dass es bei dieser Strategie auch auf das Können des Teams ankommt und die Kenntnisse der Map und Mechaniken. Im nächsten Abschnitt findet ihr Hinweise zu den Phasen der Strategie und wie ihr die Spielweise übernehmen könnt.

Mit den Aufklärungs-Verträgen holt ihr euch schon vorher Infos über die nächsten Gas-Kreise. Quelle: reddit

Einzelheiten und Taktik-Tipps der Strategie

Wie starte ich ins Match? Teilt euer Team auf. Einer von euch geht bei einem Helikopter runter und der Rest des Teams sucht sich ein gutes Plätzchen mit viel Loot und Aufträgen. Versucht bei so wenig Risiko wie möglich, so viel wie möglich zu looten – Besonders Geld. Dabei ist es wichtig zu wissen, wie ihr schnell an jedem Punkt auf der Karte landet.

Wann hole ich das Loadout? Sobald ihr als Team 10.000 $ für die Vorratskiste zusammen habt, trefft euch alle an einer Kauf-Station und holt euch euer persönliches Loadout mit den besten Waffen der Warzone. Nehmt euch hier eine Zusammenstellung mit „Overkill“ und holt euch so gleich früh im Match zwei starke, individualisierte Waffen.

Was für Loadouts brauche ich? Für die Strategie solltet ihr euch mindestens 2 Loadouts erstellen:

Overkill-Loadout

Ghost-Loadout

Das Overkill-Loadout ist eure Hauptquelle für Waffen. „Iron“ und sein Team holen sich ihr Loadout so schnell wie möglich und haben damit schon einen großen Vorteil gegenüber Spielern, die womöglich noch ihre Start-Pistol als Zweitwaffe haben. Die sehr stabile Grau 5.56 landete öfter im Loadout des Rekord-Spielers.

Mit eurem zweiten Loadout holt ihr euch „Geist“ als Perk und ersetzt damit „Overkill“. „Geist“ zählt zu den stärksten Perks der Warzone und schützt euch vor Drohnen und Herzschlagsensoren. Ein wichtiger Bonus, wenn ihr eure Position später im Spiel halten wollt.

Wenn ihr „Geist“ einpackt, verzichtet ihr auf eine zweite modifizierte Hauptwaffe. Wollt ihr beides, holt euch einfach zwei Loadout-Drops.

Wie mache ich schnell viele Aufklärungs-Aufträge? Kennt eure Landezonen und arbeitet die Aufträge nach und nach ab. Mit eurem Heli kommt ihr schnell in einen anderen Bereich der Map und könnt noch mehr Aufklärungen annehmen. Seid bei den Heli-Flügen aber vorsichtig. Die Raketenwerfer der Warzone holen euch zwar nicht direkt vom Himmel, aber den Heli verliert ihr durch einen Treffer.

Die Aufträge sind zwar nicht in jeder Runde gleich, aber wenn ihr euren Absprungbereich kennt und die Aufklärungen öfter gemacht habt, könnt ihr einschätzen, wo der einzunehmende Bereich liegt. Laut „JGOD“ haben die Aufklärungs-Verträge nur 2 mögliche Zielpunkte, wenn ihr sie an einem bestimmen Ort findet. Kennt ihr die Ziele, stationiert Team-Mitglieder an möglichen Zonen und nehmt die Punkte noch schneller ein.

So kriegt ihr viel Cash und wisst schon ungefähr, wo der finale Kampf stattfindet. Das Team um „Iron“ macht 4 – 5 Aufklärungen, noch bevor der erste Kreis komplett geschlossen ist.

Wie komme ich an das erste kostenlose Loadout? So wie die Ziele der Aufklärungen sind auch die kostenlosen Loadout-Drops berechenbar. Den ersten bekommt ihr 15 Sekunden bevor der erste Gaskreis komplett ist. Da läuft das Match knapp 8 Minuten.

Da die Kiste in der Nähe eines der Team-Mitglieder runterkommt, seid zu diesem Zeitpunkt am besten gemeinsam unterwegs. Die Punkte sind auch hier fix und wenn ihr euch theoretisch in jedem Match an derselben Stelle befindet, kommt die Kiste auch am selben Spot runter. Merkt euch die kleinen Einzelheiten eurer Lieblings-Spots und nutzt das Wissen, um noch effizienter vorzugehen.

Was kaufe ich an der Buy-Station? Hier kann jeder noch ein paar hilfreiche Items für das Endgame einsammeln. Das ganze Team sollte sich mit Wiederbelebungs-Token ausstatten und ihr braucht mindestens eine Munitionskiste.

Habt ihr dann noch Moneten über, schnappt euch Präzisions- oder Cluster-Schläge. Alles was zum Halten der letzten Stellung hilfreich ist.

An der Buy-Station gibts viele nützliche Dinge für den Kampf gegen andere Teams. Packt euch voll mit Gadgets und haut das ganze Geld raus.

Wie gehe ich bis zum Schluss vor? Durch die ganzen Aufklärungs-Missionen wisst ihr schon ziemlich genau, wo der letzte Kampf stattfindet. Bewegt euch vorsichtig in die Richtung und macht euch mit dem Gelände vertraut.

Sucht die beste Position und spielt das Match von hier aus zu Ende. Ab jetzt zählt nur noch euer Können im Halten von Stellungen und Waffenkampf. Ein anderer CoD-Experte hat dazu ein Trainings-Programm erstellt.

Mit dieser Match-Taktik haben „Iron“ und seine Mitspieler schon eine Menge Siege eingefahren. Doch sie ist nicht jedermanns Sache, da es oft auf eine lange Ruhephase hinausläuft, während man seine Endgame-Position vor anderen Teams schützt. Soldaten die eher auf Kills, statt auf Siege gehen, haben da ganz andere Strategien.