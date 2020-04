100 Kills in CoD: Warzone – Squad stellt erneut Weltrekord auf

Ein australisches Team hat im Battle Royale von CoD: Warzone einen weiteren Kill-Rekord aufgestellt. 100 Spieler wurden vom Squad regelrecht platt gemacht.

Was ist passiert? Das australische Squad-Team, bestehend aus den Spielern Nimble, Lymax, Zepaㇱ und micka, haben am 10. April einen Weltrekord in CoD Warzone aufgestellt. Die vier Spieler haben in einer einzigen Runde im Battle Royale 100 Spieler platt gemacht und den Sieg geholt.

100 KILL WARZONE WORLD RECORD pic.twitter.com/8pNqFADCfL — Mark (@Zepa_COD) April 10, 2020

Beeindruckend, da im Battle Royale gerade mal 150 Spieler gegeneinander antreten, die dank cooler Respawn-Funktion aber auch eine zweite Chance kriegen können.

Wer steckt dahinter? Hinter dem australischen Squad stecken kleinere Streamer, die jedoch zu den besten Spielern in Warzone gehören. Sie haben bereits zuvor mit ihren Kill-Rekorden für Schlagzeilen gesorgt. So haben sie im März erstmalig 76 Kills im Trio geholt und Anfang April 85. Gezockt wird auf der PlayStation 4.

Die Kills teilten sich wie folgt im Team auf:

Der Kill-Leader war Lymax mit 32 Kills und 8.622 Punkte Schaden

Zepaㇱ belegt den zweiten Platz mit 29 Abschüssen und 9.776 Punkten Schaden

Nimble ist neu im Team und hat 25 Kills erreicht. Dabei hat er 8.763 Schaden angerichtet

micka schaffte es in dieser Runde nur auf 14 Kills mit 8.873 Punkten Schaden

Weltrekord wohl übertroffen – Community verlangt Beweise

Ein weiteres Team meint zwar, sie haben 113 Kills erreicht und bieten einen Screenshot als Beweis, aber die Community verlangt mehr.

113 Kills, aber ohne Video-Beweis.

Ohne einen Videobeweis glaubt die Community nicht daran, dass dieses Team 113 Kills gesammelt hat. Unter dem Twitter-Post erscheinen Kommentare wie „Definitiv Fake“, „Ohne Videobeweis glaube ich das nicht“ oder „Einfach, wenn man Hacks benutzt“.

Das australische Team hingegen liefert und zeigt in einem eindrucksvollen Video die etwa 20-minütige Runde mit den 100 Kills.

Der Videobeweis mit den 100 Kills ist wirklich eindrucksvoll.

100 Kills in einer einzigen Runde sind wirklich bemerkenswert. Die Jungs werden sicher weiterhin versuchen, ihren Weltrekord zu brechen.

Möchtet ihr hingegen auch viele Kills im Battle Royale sammeln, haben Experten 10 Tipps für euch, die ihr vermutlich noch nicht kennt.