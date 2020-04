CoD Warzone: Profi-Trio bricht Kill-Weltrekord und merkt es nicht mal

In Call of Duty: Warzone bestimmen drei Spieler aus Australien den Kill-Weltrekord. Den haben sie aber zuletzt mit unglaublichen 85 Abschüssen nochmals überboten. Der Witz dabei: Die drei Profis merkten es bis zum Ende des Spiels nicht mal!

Wer sind diese drei Teufelskerle? Wer unsere Berichterstattung zu Call of Duty: Warzone bisher verfolgt hat, weiß, dass das australische Trio Lymax, Mika und Zepa zu den besten Spieler in Warzone gehört. Die drei haben zuletzt einen Weltrekord an Kills aufgestellt und sagenhafte 78 Kills geholt. Jetzt haben sie quasi „aus Versehen“ diesen Rekord nochmal gebrochen.

Perfekte Runde sieht aus wie ein Spaziergang

So gingen die Profis vor: Wie von dem Trio gewohnt, wendeten sie ihre bewährte Taktik für High-Kill-Games an:

Jeder Spieler landete an einem anderen vorher abgesprochenen Landeplatz

Jeder holte sich seinen persönlichen Lieblings-Loadout

Es wurde aggressiv und effektiv gespielt

So ballerten sich die drei Profis methodisch durch die Konkurrenz und nach und nach fielen ihnen immer mehr Gegner zum Opfer. Am Ende hatten sie dann den Sieg in der Tasche und insgesamt 85 Kills geholt.

Die Kills teilten sich wie folgt im Team auf:

Der Kill-Leader war klar Zepa, er hatte 34 Kills und abgefahrene 11.222 Punkte Schaden angerichtet

Lymax hatte den letzten Kill und insgesamt 30 Abschüsse. Er erzielte 8.629 Punkte Schaden

Mika schaffte „nur“ 21 Kills mit 6.910 Punkten Schaden

So reagierten die drei Profis auf den neuen Rekord: Man könnte meinen, dass die drei Spieler total aus dem Häuschen waren und das Match immer hektischer und wilder wurde, als man sich dem Rekord näherte. Doch das Gegenteil war der Fall. Das Trio spielte derart abgebrüht und methodisch, dass sie bis zum Ende nicht mal groß merkten, was sie gerade erreichten.

Vielmehr soll es sich wie ein „durchschnittliches Match“ angefühlt haben: „Dieses Mal haben wir unseren vorigen Trios-Weltrekord mit einem wahnwitzigen 85-Kill-Spiel gebrochen. Wir waren dabei so ruhig, dass wir bis zum Ende keine Ahnung hatten, dass wir [dem Rekord] auch nur Nahe gekommen waren.“

Wenn ihr ebenfalls Kill-Rekorde aufstellen wollt, dann ist dieser Landeplatz-Tipp von einem anderen CoD-Profi ein guter Start. Dort sind immer viele Gegner und guter Loot zu finden. Wenn ihr es draufhabt, dann landet dort und ballert euch weiter zum finalen Sieg.