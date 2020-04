CoD Warzone – Profi sagt: Hier holt ihr am Anfang massig Kills und Loot

In Call of Duty: Warzone gibt es viele Landemöglichkeiten. Doch eine verspricht besonders viel Loot, wenn man dort früh landet und sich durchsetzt. Der Pro-Gamer Scump von den Huntsmen erklärt, worauf es bei seiner Lieblingslandezone ankommt.

Wer ist Scump? Seth „Scump“ Abner gehört zu den besten und bekanntesten Spielern von Call of Duty. Mit seinen „Huntsmen“ ist er in der Call of Duty League (CDL) erfolgreich. Den neuen Battle-Royale-Modus Warzone liebt er sehr und war schon von Anfang an begeistert. Zwischen seinen Spielen in der CDL zockt er den Modus weiterhin ausgiebig.

Daher hat der Profi auch schon seinen persönlichen Lieblings-Landeplatz gefunden und erklärt ihn euch auch.

Die beste Landezone, wenn man es draufhat

Das ist Scumps liebster Landeplatz: In Battle-Royale-Games ist es essenziell, sich gleich zu Beginn gut auszurüsten. Sonst steht man dumm da, wenn ein Gegner einen umnietet, während man nur blöd mit der Pistole winken kann. Manche versuchen es mit einem Fahrzeug, doch Scump hat einen anderen Tipp.

High-Loot-Landeplätze stehen hoch im Kurs. Und laut Scump ist ein Landeplatz besonders ergiebig: Die Sendestation „BCH TV Station“, die im Nordwesten vom Verdansk Stadium liegt. Dort landet Scump eigentlich immer, wenn es die Auslegung der ersten Zone zulässt.

Darum ist die BCH TV Station so gut: Laut Scump geht bei der Fernsehstation stets ordentlich der Punk ab. Zahlreiche Gegner landen dort und wenn man schnell ist, kann man sich den fetten Loot als Erstes holen und wehrlose Gegner farmen. Wenn man alles richtig macht, geht man gut bewaffnet und mit ein paar ersten Kills aus der frühen Spielphase heraus und befindet sich dann auf einem guten Weg zu einem finalen Sieg.

Dazu dürften so einige Spieler den Bereich kennen. Die Warzone-TV-Station ist ein Nachbau der alten Map „Broadcast“, die schon beim ersten Modern Warfare eine der Multiplayer-Maps war.

Die besten Landezonen in CoD: Warzone und was ihr dort findet

Doch Scump hat auch Worte der Warnung. „Es sind immer Leute da!“. Man soll also echt aufpassen und sich den Ort nur zumuten, wenn man sich die intensive Action auch zutraut. Wenn man lieber auf Nummer sicher spielt, dann gäbe es noch viele andere Landeplätze, wo weniger los sein dürfte.

Welche Waffen sollte man mitnehmen? Solltet ihr den heißen Landeplatz aufsuchen, dann sucht euch unbedingt die besten Waffen und Items aus, die ihr finden könnt. Das erhöht eure Chancen im Gefecht merklich.