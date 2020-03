Der YouTuber TheXclusiveAce hat sich sämtliche Waffen in Call fo Duty: Warzone genau untersucht. Dabei entstand eine Liste mit den Waffen und ihren wichtigsten Werten. Erfahrt hier, welche Wummen im Battle Royale am stärksten sind.

Was ist das für eine Liste? TheXclusiveAce hat zu sämtlichen Waffen in Call of Duty: Warzone Daten gesammelt. Dabei hat er wichtige Werte aufgelistet, wie etwa:

Time-to-Kill (TTK)

Anzahl der benötigten Schüsse für einen Kill (STK, „shots to kill“)

Schaden pro Schuss und pro Sekunde (DPS)

Feuerrate

Für die TTK- und STK-Werte hat er dabei jeweils aufgeschlüsselt, wie hoch die benötigte Zeit und Anzahl Schüsse entsprechend der Rüstungsplatten, die der Gegner trägt. Die Zahlen hat er dann in eine Tabelle übertragen, die über Google Docs einzusehen ist.

Für einige Waffen (Sturmgewehre und Maschinenpistolen) hat Ace dazu noch Mods aufgeführt, mit denen ihr das Verhalten der Knarren verändern. Die Liste ist zwar recht lang, aber übersichtlich. Wir haben sie hier als Bild für euch eingebettet:

Welches ist nun die stärkste Waffe?

So lest ihr die Zahlen richtig: Bei der Tabelle müsst ihr die Werte richtig interpretieren können. Die Oden hat beispielsweise den höchsten Schaden aller automatischen Waffen, aber auch zugleich die niedrigste Feuerrate, was ihren DPS-Wert und ihre „Time to Kill“ stark verschlechtert.

Dagegen hat die M4A1 mit dem .458-Magazin-Aufsatz zwar die statistisch höchsten DPS, aber nur zehn Schuss im Magazin, was sie in dieser Hinsicht nahezu nutzlos macht.

Das ist die stärkste Waffe: Nimmt man alle Zahlen zusammen, ist die vermutlich stärkste Waffe die Maschinenpistole AUG mit dem 5,56-NATO-Magazin-Aufsatz. Damit entspricht sie in etwa ihrer geheimen Variante, der Steyr AUG.

Die AUG mit einem starken Build für Warzone.

Dass sie die stärkste Waffe ist, haben wir auch bereits in unserem Guide zu den besten Waffen und Setups für eure persönlichen Loadouts genauer beleuchtet. Grundsätzlich macht sie stark, dass:

ihre Feuerrate etwa dem Durchschnitt der Maschinenpistolen entspricht

ihre DPS-Werte dagegen eher bei den Sturmgewehren angesiedelt sind

sie die niedrigste TTK auf drei Rüstungsplatten aller automatischen Waffen hat

Sie ist deswegen die beste Wahl für alle Begegnungen außer auf nächster oder sehr weiter Distanz, wo sie von Scharfschützengewehren und Schrotflinten übertroffen wird.

HDR oder AX-50 – Welches ist die beste Sniper?

In der Community gibt es immer wieder Diskussionen darüber, welche der beiden beliebten Scharfschützengewehre nun eigentlich besser ist. Ihre Werte sind in fast allen Bereichen deckungsgleich, was die Auswahl schwer macht.

Grundsätzlich hat die AX-50 eine höhere Feuerrate und damit einen höheren DPS-Wert als die HDR. Dafür ist die HDR auf weitere Distanzen stabiler und hat eine höhere effektive Reichweite. Grob kann man deshalb unterscheiden, dass es vom Spieler abhängt, welche Waffe besser ist:

Die AX-50 ist besser, wenn der Spieler Schüsse gut trifft oder wenn er sich in einem „Sniper-Battle“ befindet, da sie schneller nachlädt und weniger stark nach oben verzieht.

der Spieler Schüsse gut trifft oder wenn er sich in einem „Sniper-Battle“ befindet, da sie schneller nachlädt und weniger stark nach oben verzieht. Die HDR ist stärker, wenn ihr zuverlässig auf weite Distanzen zielen müsst und mehr Zielstabilität braucht; sie ist mit Aufsätzen außerdem schneller im Visier als die AX-50.

Beide Waffen können auf jede Distanz mit einem Kopfschuss selbst bei drei Rüstungsplatten sofort töten. Tipps, um ein besserer Sniper zu werden, findet ihr hier. Wie ihr sie mit Aufsätzen anpasst, müsst ihr für euch entscheiden, was euch besser liegt.

Gunsmith in CoD Modern Warfare: So baut Ihr Euch die perfekte Waffe

Ace hat zu diesem Thema auch ein Video gedreht, in dem er genau auf die Unterscheide und Vorteile beider Waffen eingeht:

Was nützt mir diese Liste?

Die Liste mit den Waffen und Werten kann euch dabei helfen, zu entscheiden, welche Waffen ihr in einer Runde aufhebt oder in eure Loadouts packt. Ein Tipp von uns: zwingt euch keine Waffe auf, nur weil sie stark ist – sie schenkt euch keine Kills. Wenn ihr mit ihr nicht klarkommt, greift zu etwas, das euch eher liegt. Wenn ihr euch für eine Waffe entschieden habt, sind hier noch einige hilfreiche Tipps zum Gewinnen: