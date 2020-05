In Call of Duty: Warzone kann eine Sekunde früher auf dem Boden ausmachen, ob ihr die ersten Minuten überlebt oder sterbt. MeinMMO verrät euch einige Tricks, mit denen ihr schneller landet als eure Gegner – egal, wo ihr auf der Map landen möchtet.

Was sind das für Tricks? Mit unseren Tricks zum schnelleren Landen in Warzone stellt ihr sicher, dass ihr als Erstes auf dem Boden landet. Dabei stellen wir euch drei verschiedene Methoden vor, mit denen ihr jede beliebige Distanz abdecken könnt.

Die Tipps selbst kommen vom YouTuber und CoD-Experten TheXclusiveAce, der auch schon ein Training zum besseren Zielen und Aufwärmen in Warzone kreiert hat.

Wozu dient das? Wenn ihr vor den Gegnern landet, könnt ihr schneller looten – selbst, wenn es sich nur um wenige Millisekunden handelt. Ihr könnt Kisten schneller öffnen oder direkt eine Waffe aufheben und habt einen Vorteil gegen die Pistolen-Spieler.

Wir haben das Video von Ace hier eingebunden, damit ihr euch ansehen könnt, wie das schnellere Landen aussieht:

3 Methoden zum schnellen und optimalen Landen

Wichtig ist, dass ihr die passende Methode für die richtige Distanz auswählt, damit ihr nicht unnötig Zeit in der Luft verschwendet. Sucht euch zuvor einen der besten Landespots in Warzone aus, um diesen anzupeilen.

Schätzt anschließend ab, wie weit die Entfernung zu eurem Ziel ist und nutzt dazu die auf der Karte eingezeichneten Planquadrate. Die Methode zum Landen bestimmt ihr dann abhängig von der Entfernung zur Route des Flugzeugs zwischen:

1-1,5 Feldern

bis 3,5 Feldern

und mehr Feldern bis zum Ende der Karte

Mit diesen Feldern messt ihr ab, wo ihr landen wollt.

1. Kurz (1-1,5 Felder) – kein Fallschirm

Liegt eure bevorzugte Zone zwischen einem und anderthalb Feldern von der Entfernung des Flugzeugs entfernt, nutzt ihr den Fallschirm überhaupt nicht. Eure horizontale Geschwindigkeit reicht aus, um euch über diese Distanz zu bewegen.

Markiert die Landezone und peilt die Markierung an. Korrigiert gegebenenfalls etwas nach oben, um flacher zu landen und mehr Strecke wettzumachen.

Achtet jedoch darauf, dass ihr nicht direkt über dem angepeilten Punkt aus dem Flugzeug springt, sondern etwa ein Feld davor. So seid ihr schon halb auf dem Boden, ehe andere Spieler, die direkt über dem Punkt abspringen, überhaupt das Flugzeug verlassen.

Mit einem Trick für PS4 und Xbox One geht ihr dann noch sicher, dass ihr viel schneller lootet.

Mit dieser Methode deckt ihr etwa den grünen Bereich ab. Bildquelle: TheXclusiveAce auf YouTube.

2. Mittel (bis 3,5 Felder) – Fallschirm öffnen und schließen

Diese Methode ist weit verbreitet und wird von vielen Spielern genutzt und empfohlen. Wenn ihr ein wenig abseits der Flugroute landen wollt, ist es ratsam, den Fallschirm immer wieder zu öffnen und zu schließen. Folgt dabei einem ganz einfachen Muster:

setzt euch eine Markierung zum Landen in der entsprechenden Entfernung

peilt die Markierung an und bewegt euch im freien Fall

erreicht eure Geschwindigkeit etwa 40-50 Meter pro Sekunde (rechts am Bildschirm angezeigt), öffnet ihr den Fallschirm

schließt den Fallschirm sofort wieder

fallt wieder bis zu einer Geschwindigkeit von 40-50 Metern pro Sekunde und wiederholt das, bis ihr landet

Ist euer Ziel etwas weniger weit oder weiter entfernt, könnt ihr über die Geschwindigkeit regeln, wie weit ihr tatsächlich fliegt. Mit höher Fallgeschwindigkeit fliegt ihr kürzer und mit niedrigerer Fallgeschwindigkeit fliegt ihr weiter. Mit 40-50 Meter pro Sekunde kommt ihr ungefähr 3-3,5 Planquadrate weit.

Mit dieser Methode deckt ihr etwa den gelben Bereich ab. Bildquelle: TheXclusiveAce auf YouTube.

3. Lang (über die ganze Map) – nur Fallschirm

Die dritte Methode, die Ace vorstellt, benutzt ausschließlich den Fallschirm. Sobald ihr das Flugzeug verlasst und den Fallschirm nutzen könnt, spannt ihr ihn auf und lasst ihn aufgespannt.

Auf diese Weise sinkt ihr so langsam wie nur möglich zu Boden und landet vermutlich nach allen anderen Spielern, könnt dafür aber die gesamte Karte überqueren. Empfehlenswert ist das nur, wenn ihr unbedingt am anderen Ende der Map landen wollt, etwa um eine Challenge abzuschließen, die dort ist.

Ihr startet das Spiel auf diese Weise etwas später als alle anderen Spieler, habt aber ziemlich sicher auch mehr Vorbereitungszeit. Statt frühen Kämpfen kommt ihr später voll ausgerüstet dazu und habt eher die Chance, euch ein Loadout mit den besten Waffen für Warzone zu besorgen oder euch die nützlichsten Gegenstände des Battle Royale zu kaufen, ehe es in die Schlacht geht.

Mit dieser Methode deckt ihr etwa den roten Bereich ab. Bildquelle: TheXclusiveAce auf YouTube.

Weitere Tipps zum schnelleren Landen

Es gibt noch einige Details zum Landen, mit denen ihr euch eventuell einen kleinen Vorteil gegenüber anderen verschaffen könnt, wenn ihr sie richtig einsetzt. Zusammen mit unseren Tipps zum Landen könnt ihr euch so eigene Methoden entwerfen, die genau zu eurem Spielstil passen:

das Flugzeug ist schneller als ihr, wenn ihr fallt. Nutzt es, solange ihr es benötigt Flugzeug: 75m/s horizontal Spieler: bis zu 40m/s horizontal

ihr fallt immer von 500m über dem Meer. Ihr seid also schneller auf dem Boden, wenn ihr über einem Berg abspringt

ein Planquadrat ist immer 375 Meter auf 375 Meter

habt ihr den Fallschirm mindestens ein mal genutzt, müsst ihr ihn vor dem Landen manuell öffnen – er öffnet dann nicht mehr automatisch

Ein Fehler, den viele Spieler machen, ist außerdem, den Fallschirm zu früh zu öffnen. Modern Warfare will zwar realistisch sein, das trifft aber nicht auf die Fall-Physik zu.

Sobald ihr den Fallschirm öffnet, verliert ihr sofort die Fallgeschwindigkeit. Es genügt also, den Schirm erst ganz kurz vor dem Boden zu öffnen, um nicht zu sterben. So könnt ihr noch einige Millisekunden herausholen.

Mit diesen Tipps seid ihr optimal ausgerüstet, um in Warzone vor allen anderen Spielern zu landen. Wenn ihr euch die Runde sichern wollt, schaut euch unsere 10 Tipps an, die in Warzone den entscheidenden Vorteil geben.