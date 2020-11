Fallout 76 Quiz: Welche Nuka-Cola-Sorte bist du?

Eine der unbekannteren Sorten, die bei vielen Kunden eher unter dem Radar laufen: Du bist Nuka-Cola Orange. Von der ursprünglichen Nuka-Cola bist du schon recht weit weg und tauscht den klassischen, süßen Geschmack der Freiheit gegen das fruchtige Orangen-Aroma der Neugier. Wer nach dir fragt, der weiß ganz genau, was er will.

Ah, Nuka-Cola Dark. Du bist der glorreiche Vorstoß von Nuka-Cola in die Alkohol-Branche und die erfrischendste Möglichkeit, seine Lust nach einem Rausch auszuleben. Ein dunkler, kräftiger Rum, der besser nicht schmecken könnte. Du bist zweifelsfrei der stilvollste Vertreter von Nuka-Cola und darfst in keinem Schrank eines bekennenden Kenners fehlen. Du schmeckst hervorragend gemischt mit anderen Nuka-Colas oder pur „on the rocks“.

Als Nuka-Cola Cranberry gehörst du zu den seltensten Arten der Nuka-Cola-Familie. Du bist nur in einer sehr limitierten Stückzahl und nur in Appalachia zu erhalten und erweiterst den erfrischenden Geschmack der süßen Nuka-Cola mit der herben Note von Cranberrys. Der Geschmack sagt nicht jedem zu, hat aber einen angenehmen Nebeneffekt: Konsumenten lernen schneller. Du bist also nicht nur lecker, sondern auch äußerst nützlich!

Ein Sunset-Sarsasparilla-Jünger fragt dich, was du an Nuka-Cola so gut findest. Was antwortest du?

Was isst du am liebsten?

Ein Freund kommt dich im Camp besuchen, aber deine Nuka-Cola ist alle. Was bietest du ihm stattdessen an?

Wie mache ich mit? Wir haben für euch zwölf Fragen zusammengestellt, die eure Persönlichkeit bestimmen. Da jede Nuka-Cola ihren ganz eigenen Charakter hat, könnt ihr so herausfinden, zu welcher Sorte ihr am besten passt.

Wozu dieses Quiz? Die Nuka-Cola Corporation hat sich über viele Jahre hinweg ihren Ruf aufgebaut und in dieser Zeit verschiedene Sorten erschaffen. Von der klassischen Nuka-Cola über eine Kirsch-Variante bis hin zur buchstäblich strahlenden Nuka-Cola Quantum gibt es mehr als zehn verschiedene Sorten der beliebten Cola. Acht davon sind ebenfalls in Fallout 76 vertreten sowie einige Abwandlungen.

Nach dem großen Krieg dient Nuka-Cola als Anker für die Werte der alten Welt, an die sich die Patrioten klammern können. Eine Art Erinnerung an die Welt, wie sie war und wie sie wieder sein kann.

Sie ist so beliebt, dass sich um das Getränk herum ein richtiger Kult gebildet hat: Maskottchen, Werbung und sogar fanatische Anhänger, die alles sammeln, was mit Nuka-Cola zu tun hat. Für die größten Liebhaber gibt es die Möglichkeit, seine Powerrüstung im Nuka-Cola-Stil zu lackieren .

