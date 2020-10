Testet euer Wissen über MMORPGs in unserem Profi-Quiz

Bei allen MMORPG-Göttern, das ist der Wahnsinn! Du hast (fast) alle unserer Fragen richtig beantwortet. Das macht dich zu einem absoluten Experten auf dem Gebiet der MMORPGs. Du hast richtig viele Jahre an MMORPG-Erfahrung auf dem Buckel, kennst dich selbst nicht den kleinsten Trivia bestens aus und verpasst keine MMORPG-News. Möge dein Wissen über MMORPGs auch in Zukunft so allumfassend bleiben!

Hey, das ist ja mal ziemlich gut. Du hast mehr als die Hälfte der Fragen richtig beantwortet. Bist wohl schon ganz schön lange dabei, was? Du kennst dich mit der Materie MMORPGs besser aus als die meisten anderen und kannst immer wieder mit deinem Wissen glänzen. Allerdings hat es doch nicht so ganz dafür gereicht, unser Quiz zu knacken. Aber lass dich nicht entmutigen, man lernt nie aus.

Laut dem Guinness-Buch der Rekorde wurden mit 21.879 Hochzeiten am 12. Februar 2012 die meisten Ingame-Hochzeiten innerhalb von 24h in einem MMORPG abgehalten. In welchem?

In 2012 veröffentlichte World of Warcraft eine Reihe von Werbespots mit bekannten Stars. Welcher von den unten genannten war NICHT dabei?

Welches MMORPG hat sich in den USA vor World of Warcraft am besten verkauft?

Also legt los und schreibt uns in den Kommentaren, ob ihr das Quiz knacken konntet und alle Antworten gekannt habt (aber ohne die Hilfe von Google!).

Worum geht’s hier? Seid gegrüßt, hoch verehrtes Publikum! Kommt herein, sieht und staunt! Wir präsentieren euch unser neues Quiz über MMORPGs, doch halt! Es ist nicht, was es zu sein scheint. Das ist kein gewöhnliches Quiz, sondern eins für richtige Kenner unter euch.

