CoD Warzone: Geheimdaten für Woche 1 – So löst ihr „Gespalten“

In der Call of Duty: Warzone könnt ihr seit dem Start von Season 4 mysteriösen Nachrichten finden. MeinMMO zeigt euch hier die Geheimdaten (Intel) der Woche 1 für die Mission „Gespalten“

Was sind Intel-Missionen? Zusammen mit der Einführung von Season 4 starteten neue Intel-Missionen, die ihr im Herausforderungs-Tab des Menüs von Call of Duty: Warzone prüfen könnt. Unter dem Punkt „Missionen“ findet ihr ganz rechts den Tab „Geheimdaten“.

Hier gibts relativ einfach viele Erfahrungs-Punkte zu erbeuten und Hintergründe der Geschichte von Verdansk zu erfahren. Da soll wohl noch einiges auf uns zukommen, nach den Aussagen eines zuständigen Entwicklers.

Insgesamt müsst ihr für die Mission der Woche 1 sechs Informationen sammeln, die überall auf der große Map des Battle Royals verteilt sind. Damit ihr die Intels der Mission „Gespalten“ nicht alleine suchen müsst, hier die einzelnen Geheimdaten mit Markierung auf der Warzone-Map. Hier gibts die Intels der anderen Wochen:

Ghost steht im Mittelpunkt der Story rund um Verdansk und brauch eure Hilfe.

So löst ihr die 7 Schritte der Intel-Mission in CoD Warzone

Tipp: Pro Runde lässt sich nur ein Schritt der Quest erledigen. Insgesamt müsst ihr 6 Informationen sammeln und entsprechend auch mindestens 6 Matches starten. Geht am besten allein in eine Runde mit großen Teams, also Trio oder 4er. So habt ihr zwar mehr Feinde in den einzelnen Teams, aber insgesamt weniger Teams, die euch in die Quere kommen.

Beinahe alle Intels erreicht ihr schnell nach euer Landung mit dem Fallschirm. Sackt die Info ein und startet gleich ins nächste Match. So könnt ihr die insgesamt 42.500 XP innerhalb einer halben Stunde kassieren. Erledigt ihr die Missionen im Team, muss jedes Mitglied die Intels selbst aufsammeln.

Bug-Alarm: Einige Intels der Woche 1 lassen sich nicht einsammeln. Steckt ihr an einem Punkt der Mission fest, bleibt euch aktuell leider nichts anderes übrig, als auf einen Patch zu warten. Selbst der Start eines neuen Matches bringt nichts.

1. Finden Sie die Position aus der Nachricht von Ghost

Belohnung: 2.500 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Landet auf dem westlichen Dachstück der TV-Station, das etwas tiefer gelegen ist. Dort geht es Richtung Osten durch 2 Türen, um in den Raum zu kommen, der oberhalb des großen Hauptraumes liegt. Springt durch das Fenster (gar nicht so leicht) und geht unten nach links. Auf dem runden Tisch Richtung Ausgang liegt eine goldene Münze. Aktiviert ihr das Edelmetall habt ihr die ersten Geheimdaten gefunden.

2. Die Evakuierung ist unterwegs …

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Landet auf dem kleinen Dachstück, das in der Mitte des Flughafens Richtung Norden zeigt. Lauft Richtung Süden und springt in den Flughafen. Sobald ihr unten seid, dreht euch um und springt über den Schreibtisch. Der Computer dort verbirgt die Geheimdaten.

3. Die Kommunikation ist vor dem Angriff abgebrochen. Folgen Sie der Spur …

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Dieses Mal müsst ihr den Computer Richtung Süden oben im Flughafen-Tower aktivieren. Achtet beim Landen darauf, auf welcher Ebene ihr landet. Seid ihr zu weit oben, kommt ihr nur schwierig in den Teil darunter. Der Eingang des Towers unten ist westlich und bietet einen Aufzug, falls ihr den konventionellen Weg gehen wollt.

4. Verdansk-ATC hat gemeldet, dass ein Transporter offline ist.

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Diese Geheimdaten findet ihr südlich der Military-Base in dem abgestürzten Flugzeug. Hier gibt es einen gefrorenen See und einen der begehbaren Loot-Bunker der Warzone. Im „Kopfstück“ des abgestürzten Fliegers liegen ein paar Dokumente, die ihr für Ghost sammeln sollt.

5. Ein abgeschossener Flieger hat versucht, den Arklov-Luftstützpunkt zu kontaktieren …

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Die letzten beiden Intels sind bei der Military-Base zu finden. Die ersten Daten sind in einer der Baracken beim großen Hangar. Kommt ihr von Süden rein untersucht den Schreibtisch gegenüber und aktiviert den Computer um die Daten mitzunehmen.

6. Die Fernmelde- und Elektronische Aufklärung hat nach dem Angriff eine Nachricht entschlüsselt.

Belohnung: 10.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Der letzte Computer mit Geheimdaten steht südlich in der Air-Force-Basis, bei einem der Sendemasten. Wenn ihr aus Richtung Süden reinkommt, haltet euch rechts und drückt ein paar Knöpfe auf dem Gerät und schließt damit die erste Suche ab.

7. Mission abgeschlossen

Belohnung: 10.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Für den letzten Schritt braucht ihr nichts mehr zu machen. Bei eurer Rückkehr aus dem Match spürt ihr ein digitales Schulterklopfen von Ghost in Form von weiteren 10.000 Erfahrungs-Punkten auf eurem Konto.

Wollt ihr euch die einzelnen Punkte nochmal genauer im Video ansehen, haben wir euch hier ein 4-minütiges Video des deutschen YouTubers Storm 4044 eingebunden:

Die kleine „Story-Kampagne“ der Warzone gibt Einblicke in die Geschehnisse rund um den Angriff auf Verdansk und bringt ordentlich Erfahrungs-Punkte. Es wird spannend zu sehen, wie sich die Story und die Map weiterentwickelt. Leaks zufolge stehen das Stadion, unterirdische Züge und Nuklear-Raketen im Fokus der nächsten Entwicklungen.