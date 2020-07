CoD Warzone: Geheimdaten für Woche 3 – So löst ihr „Verborgene Fracht“

In der Call of Duty: Warzone verlangt Ghost von euch seit einigen Wochen, dass ihr für ihn in Verdansk nach Informationen sucht. MeinMMO zeigt euch die Standorte der Geheimdaten (Intel) von Woche 3.

Was sind Intel-Missionen? Zusammen mit der Einführung von Season 4 starteten neue Intel-Missionen, die ihr im Herausforderungs-Tab des Menüs von Call of Duty: Warzone prüfen könnt. Unter dem Punkt „Missionen“ findet ihr ganz rechts den Tab „Geheimdaten“.

Hier gibts relativ einfach viele Erfahrungs-Punkte zu erbeuten und Hintergründe der Geschichte von Verdansk zu erfahren. Da soll wohl noch einiges auf uns zukommen, nach den Aussagen eines zuständigen Entwicklers.

Insgesamt müsst ihr für die Mission der Woche 3 fünf Informationen sammeln, die überall auf der großen Map des Battle Royals verteilt sind. Damit ihr die Intels der Mission „Verborgene Fracht“ nicht alleine suchen müsst, hier die einzelnen Geheimdaten mit Markierung auf der Warzone-Map. Die Intels der anderen Wochen gibt es hier:

Der legendäre Operator Ghost ist tief in die Story der Warzone verstrickt – Jetzt möchte er euch mit reinziehen.

So löst ihr die 6 Schritte der Intel-Mission in CoD Warzone

Tipp: Pro Runde lässt sich nur ein Schritt der Quest erledigen. Insgesamt müsst ihr 5 Informationen sammeln und entsprechend auch mindestens 5 Matches starten. Geht am besten allein in eine Runde mit großen Teams, also Trio oder 4er. So habt ihr zwar mehr Feinde in den einzelnen Teams, aber insgesamt weniger Teams, die euch in die Quere kommen.

Beinahe alle Intels erreicht ihr schnell nach euer Landung mit dem Fallschirm. Sackt die Info ein und startet gleich ins nächste Match. So könnt ihr die insgesamt 32.500 XP innerhalb einer halben Stunde kassieren. Erledigt ihr die Missionen im Team, muss jedes Mitglied die Intels selbst aufsammeln.

1. Finden Sie die Position aus der Nachricht von Ghost

Belohnung: 2.500 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Für die erste Nachricht müsst ihr auf den Turm der „Train Station“. Passt bei der Landung ganz genau auf, denn ihr erreicht die oberste Bahnhofs-Etage am Anfang nur mit eurem Fallschirm. Ein Helikopter kann euch aber ebenfalls nach oben bringen, sollte die erste Landung daneben gehen.

2. Die Fracht ist eventuell auf dem Seeweg gekommen.

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Auch hier könnt ihr die Geheimdaten schnell erreichen, wenn ihr richtig landet. Das Intel wird von einem Teddy beschützt, der im Führerhaus des mittleren Fracht-Krans im Süden des Hafens darauf wartet, dass die nächste Ladung Sturmgewehr-Munition per Frachter in den Hafen einläuft.

3. Jemand wurde bezahlt, einen Bereich freizuhalten.

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Auch hier geht wieder in den Hafen. Ziemlich genau in der Mitte des Hafens seht ihr einen Haufen Container, die nach der Evakuierung Verdanks immer noch auf ihre Abarbeitung warten. Ein gelangweilter Kran-Führer hat sich hier wohl ein kleines Versteck gebaut und genau in der Mitte einiger Container, die wie ein U zusammengestellt sind, findet ihr diese Daten.

4. Es gab eine Inspektion am Hafen.

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Noch einmal im Hafen, dieses Mal aber in einem Gebäude. Landet auf dem Dach und schlagt die Fenster kaputt, um schneller reinzukommen. Richtung Süd-Westen steht an der Wand ein Schreibtisch mit einem Computer, der euch die Daten übermittelt. Der Raum ist Teil der Multiplayer-Map „Vacant“, die klug im BR und dem „Ground War“-Modus verbaut ist.

5. Die Fracht wurde zu einer WHP-Einrichtung gebracht.

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Die letzten Daten findet ihr in dem Außenposten der WHP (World Humanitarian Project, eine Art Hilfswerk in Verdansk), nördliche des Stadions. Sobald ihr auf dem Dach landet, geht in die oberste Etage des Hauses und schaut Richtung Stadion. Die Daten sind im östlichen Teil des Gebäudes an den Fenstern zu finden.

6. Mara hielt eine Einsatzbesprechung nach dem Hafenangriff ab / Mission abgeschlossen

Belohnung: 10.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Für den letzten Schritt braucht ihr nichts mehr zu machen. Bei eurer Rückkehr aus dem Match spürt ihr ein digitales Schulterklopfen von Ghost in Form von weiteren 10.000 Erfahrungs-Punkten auf eurem Konto.

Wollt ihr euch die einzelnen Punkte nochmal genauer im Video ansehen, haben wir euch hier ein 4-minütiges Video des deutschen YouTubers „Storm 4044“ eingebunden:

Die kleine „Story-Kampagne“ der Warzone gibt Einblicke in die Geschehnisse rund um den Angriff auf Verdansk und bringt ordentlich Erfahrungs-Punkte. Es wird spannend zu sehen, wie sich die Story und die Map weiterentwickelt. Leaks zufolge stehen mit Season 5 so einige Veränderungen in den Startlöchern.