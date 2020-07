CoD Warzone: 3 wichtige Map-Änderungen, die angeblich mit Season 5 kommen

Bei Call of Duty: Warzone gibt es zahlreiche Gerüchte, wie und wann sich die Karte verändern könnte. Die US-Seite Video Games Chronicle (VGC) will nun erfahren haben, was tatsächlich passiert: So soll sich die Map von CoD Warzone mit Season 5 ändern.

Was hat es mit den Änderungen auf sich? Die Entwickler von Call of Duty: Warzone versorgen das Kriegsgebiet in Verdansk immer wieder mit neuen Inhalten, wie neuen Waffen oder Modi. Erst vor Kurzem kam beispielsweise der neue Modus Juggernaut Royale.

Doch auch in der Spielwelt tut sich dort etwas. So wurde beispielsweise ein Bunker-System hinzugefügt, in dem man Loot aber auch einen Atomsprengkopf fand. Und die Spielwelt soll sich dort auch weiterhin verändern. Denn CoD: Warzone soll zu einer lang laufenden Konstante werden, die Modern Warfare und zukünftige CoD-Releases mit einander verbindet.

So haben viele Spieler und Fans bereits in der aktuellen Season 4 mit einigen Map-Änderungen in der Warzone gerechnet. Gerüchte und potentielle Hinweise gab es eine Menge – beispielsweise zu einem Dammbruch. Manche spekulierten sogar auf eine komplett neue Karte. Doch so richtig ist bislang nichts passiert. Doch laut einer US-Seite wird sich die Map graviernd ändern – und zwar in Season 5.

Viele haben mit einem Dammbruch in Season 4 gerechnet – Noch gab es keinen

Das sagt die Seite VGC: Laut VGC soll es in der kommenden Season 5 Anfang August endlich zu „signifikanten Karten-Änderungen“ in der Warzone kommen. Das will man von Quellen erfahren haben, die in die Entwicklung involviert sind. Konkreter wird die Seite aber nicht.

Es sind keine offiziellen Infos, nehmt das Ganze also mit der entsprechenden Portion Vorsicht und Skepsis. Doch in der Vergangenheit hat VGC bereits einige Details zu Modern Warfare und Warzone richtig vorhergesagt (die man ebenfalls von anonymen Quellen hatte) – unter anderem die Free-to-Play-Version von Warzone sowie das korrekte Launch-Datum des Battle-Royale-Modus.

Das soll sich mit Season 5 auf der Warzone-Karte ändern

Laut VGC sollen in der Season 5 auf der Warzone-Karte rund um Verdansk folgende Dinge passieren:

Das Stadion wird geöffnet: Zum einen soll das Stadium in Zentrum von Verdansk endlich öffnen. Bereits mit der Vorstellung der Season 4 Reloaded, also des Mid-Season-Updates, sind offizielle Bilder aufgetaucht (siehe Titelbild), auf denen man sieht, dass das Dach des Stadiums offen steht und offenbar mehrere Stockwerke im Inneren der Sportstätte begehbar sind.

Noch ist das Stadium zu

Noch ist diese Änderungen aber nicht im Spiel. Laut Quellen von VGC sollen wir uns erst ab der Season 5 im Inneren austoben können.

Es wird einen Loot-Zug geben: Zudem behauptet die Seite, es wird in Season 5 eine Art Loot-Train geben. Dabei soll es sich um einen Zug handeln, der rund um die Karte von Verdansk fährt und mit Loot gefüllt ist.

Erst vor Kurzem wurde eine ganze Eisenbahnstrecke der Spielwelt von Warzone hinzugefügt, die einmal rund um Verdansk führt. Bisher hat sie jedoch keinen Zweck – noch fahren dort keine Züge. Auch dieses potentielle Feature scheint also nicht wirklich abwegig zu sein.

Mehr zu dem Stadion und der Eisenbahnstrecke erfahrt ihr in diesem Video des CoD-Experten TheXclusiveAce:

Der Atomsprengkopf könnte endlich detonieren: Worauf viele schon in Season 4 spekuliert haben, könnte laut Quellen von VGC dann in Season 5 endlich soweit seit. Die noch in Season 3 entdeckte Atomwaffe könnte in der nächsten Saison detonieren und einen Map-Revamp einleiten.

Zudem sollen laut VGC Änderungen an Warzone vorgenommen werden, um es „auf Linie“ mit dem neuen Call of Duty 2020 (wohl Black Ops 5) zu bringen, das im Kalten Krieg spielen soll. Ein Atomsprengkopf aus genau dieser Ära würde perfekt dazu passen.

Über eine potentielle, neue Warzone-Map, die seit dem Launch der Season 4 verstärkt diskutiert wird, hat VGC jedoch nichts gesagt. Aber was sagt ihr? würdet ihr euch über diese Änderungen freuen? Oder wäre euch eine neue Karte für das Battle Royale lieber?