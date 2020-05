Hinweise für Map-Änderung bei CoD Warzone entdeckt – Bricht in Season 4 der Damm?

Um spannend zu bleiben, möchte sich Call of Duty: Warzone immer weiterentwickeln. Doch Infinity Ward gibt nur vage Hinweise, in welche Richtung es geht. Data-Miner sind da weiter und tippen auf einen Bruch des Dammes von Verdansk.

Wie könnte sich die Map verändern? In den letzten Wochen gab es viele Spekulationen darüber, was sich in Verdansk, der großen Map des Battle Royale Call of Duty: Warzone, verändert. Daten-Funde und unkonkrete Aussagen von Entwicklern führten hier zu einigen Theorien. Hier die prominentesten:

Zu den Vermutungen, die zwar alle durchaus Sinn ergeben, aber keineswegs sicher sind, kommt nun eine weitere Option. Diese erscheint aufgrund der Daten noch wahrscheinlicher als die bisherigen Spekulationen – Die Zerstörung des Dammes.

Spiel-Daten weisen auf Zerstörung von Verdansk durch eine Flut hin

Was deutet auf einen Dammbruch hin? „TheGamingRevolution“ gilt als einer der aktivsten Leaker des aktuellen „Call of Duty“-Ablegers und brachte schon so einige Male die richtigen Informationen vorab unter die Leute.

Nun veröffentlichte er innerhalb der letzten Woche insgesamt 3 Videos auf YouTube mit fast einer Stunde Infos darüber, was es mit dem Atomwaffen-Bunker 11 auf sich haben und wie sich die Warzone-Map in nächster Zeit wandeln könnte.

Er ist sich ziemlich sicher, dass der Damm etwas mit der Veränderungen zu tun hat. Hier sein englisches Video, das die Leaks zum Dammbruch zeigt:

Seine Vermutung stützt er dabei auf Funde von etlichen Audio- und Animations-Dateien in den Spiel-Daten. Der kleine YouTube-Kanal „Geek Gaming Squad“ machte ihn auf Dateien aufmerksam und dank einiger ungenannter Data-Miner fand er dutzende Files, die ziemlich eindeutige Hinweise liefern. Hier ein paar Beispiele:

Knapp 40 Dateien mit dem Zusatz „flood“ also Flut flood_angry_flood_bigwave0 (flut_wütend_flut_großewelle0) flood_convoy_checkpoint_radio (flut_konvoi_checkpoint_radio) floot_streets_stop_sign (flut_straßen_stop_schild)



Passend zu den Hinweisen auf die Veränderung der Map durch eine Flut, fanden die Data-Miner weitere Dateien, die zwar nicht auf direkt auf Wasserschäden, aber auf die Zerstörung mancher Map-Objekte deuten:

15 Dateien, die eindeutig auf eine Zerstörung hinweisen vfx_nml_church_collaps (visueller effekt_nml_kirche_einsturz) ee_dam_piece_road_bord_corner_03_frontend (ee_damm_stück_straße_bord_ecke_03_frontend)



Zusammenfassend ist sich der Leaker ziemlich sicher, dass der Damm eine Hauptrolle bei der Veränderung der Map spielen wird. Konkret meint „TheGamingRevolution“, dass der Damm mit Raketen beschossen wird und dadurch Teile der Map überschwemmt.

Viele Dateien dafür sind bereits im Spiel und auch auf einem offiziellen Foto scheint im Hintergrund bereits eine tosende Flut auf den Damm zu drücken.

Ein offizielles Warzone-Bild. Hinter dem Damm scheint deutlich mehr Wasser zu sein, als aktuell.

Die Entwicklung rund um den Damm bleibt spannend. Bisher ist auch noch völlig unklar, was das Wolfsgeheule zu bedeuten hat, das ihr manchmal in der Nähe des Damms hören könnt.

Kommt also der Dammbruch mit Season 4? Das kann man bisher nicht sicher sagen. Die Daten aus dem Leak zeigen schon ziemlich genau, was passieren könnte. Doch wie oder ob diese Dateien überhaupt verwendet werden, bleibt vorerst offen. Sobald es neue Infos dazu gibt, findet ihr sie hier auf MeinMMO.

Was könnte uns noch mit Season 4 erwarten? Mittlerweile sind einige Hinweise und Gerüchte zu Season 4 aufgetaucht. Manche durch Leaks, einige durch Glitches und auch der Season-4-Teaser hat die Spekulationen angeheizt. Folgende Modi könnten euch bald zur Verfügung stehen:

Die Aussichten auf viel Abwechslung stehen in Season 4 also gut. Infinity Ward bleibt hier aber für gewöhnlich eher ruhig und gibt wenige Infos raus. Schon der Release der Warzone wurde erst kurz vor der Veröffentlichung bestätigt. Hier findet ihr alle Fakten, Leaks und Gerüchte, die wir bereits zu Season 4 kennen.