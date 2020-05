CoD Warzone: Glitch zeigt wohl neues Item für Season 4

Durch einen Glitch fanden Spieler nun erneut Hinweise auf ein neues Item in der Call of Duty: Warzone. Dieses Mal sind es Bandagen, die möglicherweise ein neues Item der Season 4 sein könnten.

Was ist das für ein Glitch? Während einer Runde Beutegeld sackte ein Spieler von Call of Duty: Warzone ein paar Rüstungs-Platten ein und wollte sich damit direkt stärken. Grade als er die Platten einlegen möchte, bestieg er jedoch eine Leiter und veränderte damit die Heilungs-Animation.

Sind es normalerweise die Spieler, die in einem Battle Royale zur Verwirrung neigen, scheint dieses Mal das Spiel nicht ganz sicher zu sein, was los ist. Statt sich mit einer weiteren Rüstungs-Platte zu schmücken, beginnt der Operator nach dem Aufstieg aufs Dach damit, sich zu bandagieren. Allerdings gibt es bisher keine Bandagen in der Warzone.

Glitch zeigt Bandagen – Spieler vermuten Season-4-Item

Wie sieht das aus? Auf reddit postete der User „regnilsemaj“ ein Video der Aktion. Dabei ist gut zu sehen, wie die Animation sich genau dann ändert, als er auf die Leiter steigt:

Auf dem Dach der Feuerwehr angekommen, trifft die Verwirrung nun auch den Spieler. Er sieht eine ziemlich ordentliche Bandagier-Animation und bleibt sichtlich verwundert für einen Moment stehen, bevor er fragt „Was passiert hier?“.

Was könnten die Bandagen bedeuten? In dem Thread zum Clip gibt es einige Spekulation darüber, was diese Bandagen bedeuten könnten. Schon mit dem großen Update 1.20 kam plötzlich ein neues Item in die Warzone (Rüstungs-Taschen) und nun denken so einige Fans, dass auch hier bald etwas Neues kommen könnte. Die meisten Kommentare halten es für möglich, dass:

Bandagen ein neues Warzone-Item für die Season 4 sind.

anfänglich Platten und Bandagen geplant waren und die Dateien dann nicht aus dem Spiel genommen wurden.

ein realistischer oder Hardcore-Modus kommt, bei dem die Gesundheit sich nicht selbstständig regeneriert.

Da es aktuell keine Aussage oder bekannten Pläne der Entwickler gibt, Bandagen einzuführen, bleiben vorerst alle 3 Möglichkeiten wahrscheinlich.

Schon früher gab es kuriose Glitch-Funde

Erst vor kurzem fanden Spieler Mini-Guns, die plötzlich aus Kisten ploppten, sich dann beim Aufheben aber als normale Waffe herausstellten. Die gefundene Waffe, zusammen mit einigen Data-Miner-Infos, deuten für manche Spieler auf einen Juggernaut-Modus für die Warzone hin.

Es gab schon öfter Glitches, die Items zeigten, die es eigentlich in der Warzone gar nicht gibt.

Ebenfalls interessant war die Entdeckung eines Spielers, der plötzlich mit einer unbekannten Waffe spielen konnte. Auch wieder ein möglicher Hinweis auf kommenden Content der nächsten Season.

Die kurioseste Entdeckung war jedoch das Modell eines Hundes, das aus einer Kiste fiel. Hier bekam man zwar auch nur eine normale Waffe in die Hand, doch der Fund sorgte für reichlich Spekulation. Da bereits im Warzone-Trailer Hunde zu sehen waren und es in früheren CoDs schon einen Killstreak mit einem Rudel angriffslustiger Schäferhunde gab, könnte hier eine Rückkehr bevorstehen.

Das sind jedoch alles Spekulationen, da die Entwickler von Infinity Ward erfahrungsgemäß eher wenig über kommenden Content preisgeben, abseits von Multiplayer-Modi, -Maps und Waffen der neuen Seasons. Was wir aber schon über die neue Season 4 wissen, findet ihr hier.